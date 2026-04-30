"Una experiencia increíble": cómo vivió Agarrate Catalina su paso por el Tiny Desk con Milo J, y el recuerdo que dejaron en el estudio

Hace dos años, la murga Agarrate Catalina apareció por sorpresa en la ceremonia de los premios Grammy Latinos, acompañando al cantante argentino Milo J y al productor Bizarrap en su presentación en el evento . Este jueves, el conjunto volvió a presentarse en uno de los escenarios más expansivos de la música actual.

Es que cinco integrantes de la Catalina fueron parte de la banda que se presentó junto a Milo J en el ciclo de presentaciones acústicas que organiza la radio pública estadounidense NPR, los Tiny Desk concerts, uno de los escenarios más codiciados y seguidos en los últimos años, por el que han pasado artistas de todas las latitudes.

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El Tiny Desk de Milo J hizo historia al llevar a Agarrate Catalina a uno de los focos principales de la música global

Esa lista incluye a Jorge Drexler , el único músico uruguayo en encabezar su propia presentación en el ciclo que empezó en 2008. La bajista Patricia Ligia participó como instrumentista de la colombiana Karol G y de la banda mexicana Grupo Frontera, y a esa lista se suma ahora la llegada de la murga.

Milo J, que hace algunos días se presentó en en Antel Arena, llevó al show de NPR algunas de las canciones que forman parte de su disco La vida era más corta, en donde la murga liderada por los hermanos Cardozo suena en los coros y con las que han acompañado parte de la gira del artista.

Entre las canciones que cantó Milo J y Agarrate Catalina estuvieron Recordé, Cuestiones (un tema inédito que presentó en este show reducido), Solifican12, Bajo de la Piel, Niño, y Luciérnagas.

"Estos increíbles muchachos que son una murga uruguaya, nada más y nada menos. Otro hermoso país”, fue como Milo J los presentó durante el Tiny Desk.

El Tiny Desk desde adentro

Eder Fructos, miembro fundador de Agarrate Catalina y arreglador del coro en este Tiny Desk, fue uno de los cinco murguistas que participaron del show. Fructos estuvo acompañado por los hermanos Martín y Yamandú Cardozo, así como por Leonardo "Oso" Gómez y Carolina Gómez.

En diálogo con El Observador, minutos después del estreno del Tiny Desk este jueves, Fructos dijo que estaba "nervioso como si hubiera pasado recién, aunque pasó un mes y medio" de la grabación en Washington D.C., en los estudios de NPR.

"Esto iba a ser en diciembre pero faltando dos días para irnos, con todo pronto, nos avisaron que no se hacía y que seguramente se postergara, pero no sabíamos nada. Nosotros veníamos laburando mucho, ensayando, trabajando. En febrero fuimos de nuevo. Estando en Miami, esperando para subir al avión hasta Washington, nos avisaron que se volvía a suspender y tuvimos que volver", relató. "Pero finalmente sucedió".

Fructos contó que una de las decisiones más complejas para la murga fue definir cómo se iba a componer el grupo reducido que participaría del Tiny Desk, una cuestión que también tuvo que resolver el propio Milo J con su banda, ya que tampoco podía ir el grupo completo a un formato que es reducido.

"Más allá de las caras, fue una experiencia increíble. Está buenísimo que esté el nombre de la murga ahí, y que incluso los medios argentinos digan que el Tiny Desk es de Milo J con Agarrate Catalina", agregó el fundador de la murga.

Milo J Tiny Desk Agarrate Catalina

Fructos contó que el trabajo en los arreglos del coro empezó dos meses antes de la fecha original de grabación, en octubre de 2025. Desde Argentina les mandaron un ensayo grabado del repertorio para el Tiny Desk y comenzó a trabajar en los arreglos del coro en en un estudio en su casa. "Con los arreglos armados les mandé a todos lo que tenían que cantar, y nos empezamos a juntar a ensayar en casa. Armamos como un mini Tiny Desk en casa, con los micrófonos, imaginando más o menos como iba a ser la disposición", relató.

"El Oso (Leonardo Gómez) vivía en Argentina, entonces ensayaba con nosotros cuando venía a algún toque, en el rato que quedaba libre, y después viajamos a Buenos Aires para hacer las visas, y ahí aprovechamos también para ensayar con él, y tuvimos tres días de ensayo con toda la banda. Después hubo otra en Estados Unidos, ya con todo el set", contó.

Sobre el impacto que tiene esta participación de la murga en el ciclo de NPR, Fructos consideró que puede ser una oportunidad de generar "curiosidad" por el género.

"Milo despierta la curiosidad del que escucha. Te da ganas de ponerte a investigar, a ver qué es esto, qué hace. Agarra cosas del folclore argentino y te genera eso de querer ir a ver de dónde sale. Si genera aunque sea un poco de esa curiosidad con respecto a la murga, me parece que es un tremendo éxito. Para la Catalina en particular, pero para cualquier murga".

"En cada show y en cada nota que Milo da, siempre tiene mucho reconocimiento hacia nosotros, y eso es hermoso, es tremendo halago. La manera que tenemos de honrar eso es tratar de estar siempre lo mejor posible desde nuestro lugar", agregó sobre el vínculo con el cantante argentino.

El recitado de Yamandú Cardozo en el Tiny Desk

Uno de los momentos más destacados de la participación de Agarrate Catalina en el Tiny Desk de Milo J fue el recitado que Yamandú Cardozo hizo sobre el comienzo de la presentación.

Cardozo comenzó entonces un recitado que pone el acento sobre la identidad rioplatense, y latinoamericana, mientras el cantante tomaba mate en medio del estudio : “Venimos del sur del tiempo, de un edén en los suburbios, pardos, mestizos y rubios trepados al mismo viento. Felices en el intento de acompañar sus canciones negras, blancas y marrones, con el barrio como norte, pegado en el pasaporte junto a nuestros corazones".

"De Morón al mundo entero con su banda excepcional se fabricó un carnaval de ritmo, de tierra y cuero, que nos encuentra el lucero defendiendo en cada nota la enorme fuerza que brota desde América Latina. Qué honor para La Catalina cantar junto a Milo J”, cerró el recitado.

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"Quedó de souvenir": el recuerdo que Agarrate Catalina dejó en el Tiny Desk

Eder Fructos recordó que la aparición de la murga en el set de filmación sorprendió a los locatarios. "Cuando nos vieron aparecer pintados y con la ropa quedaron como locos. Y eso también está buenísimo".

El murguista contó que dejaron un gorro como recuerdo en el estudio.

Si bien es habitual que los cantantes que participan del ciclo dejen algún objeto, instrumento o identificación de su paso por el ciclo, esta vez también la murga pudo dejar huella de su paso. "Quedó colgado en el Tiny Desk. Quedó de souvenir".