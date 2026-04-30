Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
cielo claro
Viernes:
Mín  14°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / OREIRO

Todos quieren a Natalia Oreiro: la uruguaya protagonizó cinco películas entre el año pasado y este, y va por más

La actriz está en uno de los mejores momentos de su carrera y su presente cinematográfico lo prueba

30 de abril de 2026 16:05 hs
El Observador | Bárbara Arroyo

Por  Bárbara Arroyo

YO NARCISO. SUAR-OREIRO
IMG_5811
IMG_5813
IMG_5809

Desde que decidió orientar su carrera al cine, Natalia Oreiro se convirtió en la actriz que todos quieren tener en su elenco. O más bien, protagonizando las historias. Desde mediados del año pasado y hasta el mes de agosto próximo, encabezó cinco películas.

La mujer de la fila de Benjamín Ávila, basada en el libro de Andrea Casamento, fue muy reconocida en festivales internacionales y Oreiro se sintió muy movilizada por la trama y el compromiso de la autora con ACiFaD (Asociación Civil de Familiares de Detenidos). Pocas semanas después fue el turno de La noche sin mí, ópera prima de Laura Chiabrando y María Laura Berch. Allí Natalia se involucró también en la producción, además de interpretar uno de los roles más exigentes y sutiles de sus últimos trabajos. Como Eva, soporta pequeñas batallas familiares a lo largo de un día que van erosionando su mente y su cuerpo. Un tour de force poderoso que lleva al espectador a sentir su misma incomodidad.

IMG_5813

Más noticias

"Una experiencia increíble": cómo vivió Agarrate Catalina su paso por el Tiny Desk con Milo J, y el recuerdo que dejaron en el estudio

El Tiny Desk de Milo J hizo historia al llevar a Agarrate Catalina a uno de los focos principales de la música global

Luego llegó La casaca de Dios, dirigida por su amigo Fernán Mirás y con Jorge Marrale como un compañero de fórmula genial. Allí son padre e hija y batallan por recuperar un secreto guardado en el corazón de la camiseta que Diego Maradona usó en un legendario partido ante Inglaterra durante el Mundial de Fútbol México 86. Película oportuna en un año mundialista.

IMG_5811

El 21 de mayo llegará a los cines de Argentina y Uruguay, Nada entre los dos, escrita y dirigida por Juan Taratuto (Un novio para mi mujer, No sos vos, soy yo) que reúne por primera vez a Natalia con el mexicano Gael García Bernal. Aquí son Guillermo y Mechi, quienes se conocen a través de un viaje laboral que comparten. Ambos están casados y atrapados en vínculos que les causa infelicidad. Un temblor los encuentra en la playa de madrugada y la conexión es inesperada.

IMG_5809

Y como si todo esto fuera poco, Oreiro vuelve a formar pareja con Adrián Suar (habían trabajado juntos en tevé en Solamente vos) en el largometraje Yo, Narciso, dirigida por Suar. Con Julieta Zylberberg, Sofi Morandi, Andy Chango, Eleonora Wexler, Camila Peralta y Mariano Saborido. Aquí es Rocío, una profesora universitaria de Sociología que escribe un libro sobre el narcisismo moderno y necesita un caso típico. Es entonces cuando conoce a Máximo Rey, (Suar), un carismático cirujano plástico. Ella se hace pasar por paciente que busca un retoque estético pero sin que lo imaginen, él se enamora de ella y el experimento parece fracasar. Esta comedia romántica llegará a salas en el mes de agosto.

Las más leídas

Devolución de IRPF 2026: DGI fijó fechas claves para presentar la declaración jurada

El renacer de una startup: vendió su empresa a una firma que terminó cerrando en Uruguay y ahora vuelve al mercado con un nuevo modelo de negocio

Devolución IRPF 2026: los requisitos que establece DGI y el paso a paso para cobrar el saldo

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores tras la derrota de Nacional ante Universitario

Temas

Natalia Oreiro cine Adrián Suar Gael García Bernal

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos