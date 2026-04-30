"Si no se le proporciona el medicamento, se muere": Gonzalo Moratorio presentó recurso de amparo y la Justicia fallará el lunes

La Justicia dictará su fallo por la solicitud de Gonzalo Moratorio para acceder a medicamentos de alto costo el próximo lunes, luego de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Nacional de Recursos (FNR) rechazaran un recurso de amparo que había presentado el virólogo para acceder a fármacos de un costo mensual de hasta US$ 30.000 .

Martín Frustaci , uno de los abogados de Moratorio junto a Rodrigo Rolón, contó que el dictado de la sentencia será "el lunes a las 13:00 y que se va a comunicar vía correo electrónico ".

Este jueves junto a Rolón presentaron ante la Justicia "la demanda de amparo de Gonzalo Moratorio ", que había sido rechazada por el MSP y el FNR el miércoles.

"Lo imposible que va a ser posible": Gonzalo Moratorio presentó un recurso de amparo ante MSP para acceder a medicamento de alto costo

"Nos denegaron el medicamento, la oposición es que estaban argumentando son los ingresos de Moratorio . Acá tiene que primar la vida antes que el dinero", dijo Frustaci a El Observador.

"Es una ponderación de derechos, se le quiso hacer una intimación de ingresos tanto de él como a su esposa. Nos opusimos y la jueza nos dio la razón por no ser pertinente y porque ya estaban los recibos de sueldo que habíamos proporcionado en la demanda del recurso de amparo", añadió el defensor.

En esta instancia también declaró el médico tratante, "que habló del beneficio en el organismo de Gonzalo (Moratorio) para poder proseguir con el tratamiento y que, si no se le proporciona el medicamento, se muere", contó Frustaci.

Se trata de los fármacos Nivolumab y Relatlimab, que tienen un costo mensual estimado de US$ 30.000. "El medicamento sí estaba reconocido y tenemos la prueba científica que en Gonzalo ha funcionado bien. Le quedaba para menos de cinco días", según el abogado, quien señaló que hasta el momento el investigador ha podido acceder a los fármacos gracias a "ayuda de amigos y familiares", además de algunos ahorros.

Lustemberg expresó "alta sensibilidad" por la enfermedad de Moratorio

20250730 Cristina Lustemberg en ADM ministra de Salud Pública, Foto: Inés Guimaraens

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo sentir tener una "alta sensibilidad" por la enfermedad que está transitando Gonzalo Moratorio y aseguró que desde el gobierno se dará curso al fallo de la Justicia.

"Primero quiero dejar en claro mi alta sensibilidad con el proceso de enfermedad que está asumiendo y pasando adelante Gonzalo Moratorio, como pasa con cada una de las personas de nuestro país que recurren a los juicios de amparo en medicamentos y prestaciones que no están garantizadas en el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS) ni en Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), por lo que no están garantizadas por los prestadores ni por el Fondo Nacional de Recursos", señaló Lustemberg.

Por otra parte acotó que "el año pasado Uruguay asignó 158 millones de dólares a medicación y procedimientos que no están en el PIAS ni en el FTM", dijo este jueves en rueda de prensa consignada por Subrayado de Canal 10.

Sobre el caso de Moratorio, dijo que "está sucediendo eso en el ámbito judicial y de acuerdo a lo que resuelva el Poder Judicial, el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos van a dar curso a la indicación que tenga, para garantizarle a Moratorio por todo lo que él ha significado", como también a otras personas que recurren a esta vía.

"Es Moratorio y también son muchas personas que recurren a estos servicios", sentenció la secretaria de Estado.