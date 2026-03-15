DIU a los 90 años: solidez, cultura y transformación para seguir creciendo

A lo largo de nueve décadas, Droguería Industrial Uruguaya ha construido su trayectoria sobre una premisa que sus Directores destacan como esencial: las empresas no se sostienen solo con infraestructura o productos, sino principalmente con personas y valores compartidos. En un sector cada vez más dinámico, la compañía reafirma su identidad apoyándose en el compromiso de su equipo y en una cultura organizacional que ha sabido transmitirse de generación en generación.

Para Alberto González Rocca y Marcelo Doldan el aniversario número 90 representa también una oportunidad para reconocer el rol de quienes han formado parte de la historia de la empresa. Desde los colaboradores actuales hasta quienes acompañaron distintos momentos de crecimiento y transformación, la dirección subraya que el capital humano ha sido el verdadero motor que permitió adaptarse a los cambios del mercado sin perder la esencia.

En un contexto de modernización tecnológica y revisión estratégica, ambos coinciden en que el desafío no es solo innovar, sino hacerlo manteniendo los valores que definieron a la organización: empatía, solidaridad, resiliencia, cercanía con los clientes, responsabilidad en la gestión y trabajo en equipo. Sobre esa base, la empresa proyecta su futuro con la convicción de que la cultura interna seguirá siendo su principal diferencial.

90 años de Droguería Industrial Uruguaya El centro logístico de DIU, una inversión clave que acompaña nueve décadas de crecimiento

Alberto González Rocca: Estamos en un momento de solidez y estabilidad institucional, valorando el recorrido y la trayectoria, reconociendo a quienes se esforzaron para llegar a donde estamos y proyectándonos al futuro; revisando y aggiornando procesos, estructura y cultura organizacional para continuar evolucionando en un escenario cada vez más desafiante.

Marcelo Doldán: Cumplir 90 años no es solo celebrar el camino recorrido con cada uno de los colaboradores que formaron parte, ni tampoco la trayectoria y la vasta historia, sino consolidar una empresa pionera en el rubro, que supo aprovechar las oportunidades y sortear los obstáculos que se fueron presentando. Hoy estamos financieramente sólidos y preparados para crecer en un entorno cada vez más exigente.

—¿Cómo ven la actividad del rubro droguerías en la actualidad?

AGR: El rubro tuvo un gran salto con la pandemia y, si bien luego hubo una baja natural, ganó una visibilidad que antes no tenía. Influyeron mucho las redes sociales, aparecieron nuevos actores y el mercado se volvió más competitivo y desafiante. Hoy la eficiencia y el servicio enfocado en el cliente son diferenciales clave.

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—¿Cuáles son las principales oportunidades y desafíos del momento?

AGR: El desafío es estar a la altura de las necesidades cada vez más inmediatas de los clientes, innovando y acercándonos más a ellos. Al mismo tiempo, la mayor visibilidad del rubro nos permite mostrar nuestras cualidades de servicio y calidad”. AGR: El desafío es estar a la altura de las necesidades cada vez más inmediatas de los clientes, innovando y acercándonos más a ellos. Al mismo tiempo, la mayor visibilidad del rubro nos permite mostrar nuestras cualidades de servicio y calidad”.

MD: Vemos oportunidades en la optimización de procesos, en la ampliación del portafolio de productos, en el desarrollo de alianzas con otros actores del mercado y en la mejora logística para estar más cerca y en menor tiempo de nuestros clientes.

En cuanto a desafíos, el principal es mantener la competitividad en un contexto de presión de costos, sosteniendo la calidad de productos y servicios y cumpliendo con las exigencias regulatorias. También es clave atraer y retener talento joven, aggiornando nuestra cultura organizacional.

—¿En qué proyectos están trabajando actualmente?

AGR: Dentro de nuestros proyectos de estos últimos tiempos la revisión de nuestra cultura organizacional ha sido una de nuestras principales apuestas con todo lo que ello conlleva y desafía, sumado a acompañar y capacitar a nuestros líderes en su gestión y desarrollo

También estamos trabajando en nuevas alianzas y representaciones comerciales, mejorando así nuestra oferta de productos y estando más cerca del cliente

MD: También estamos avanzando en la mejora y automatización de procesos productivos y logísticos, fortaleciendo los sistemas de gestión e invirtiendo en la ampliación del centro logístico para contar con mayor área de depósito y tecnología. También trabajamos en aggiornar nuestra imagen institucional —logo, etiquetas, packaging y comunicación—.

—¿Qué hitos destacan de la última década?

AGR: El gran cambio de los últimos años fue el nuevo centro logístico, que nos permitió crecer y desarrollarnos. Hoy contamos con casi 100 colaboradores, lo que representa un gran desafío y responsabilidad.

MD: Definitivamente marcó un antes y un después en la empresa. También, como dijimos antes, la pandemia fue un momento clave. Si bien fue un momento de fuerte crecimiento en ventas, implicó un gran desafío para contener al equipo frente a una demanda fuera de control. MD: Definitivamente marcó un antes y un después en la empresa. También, como dijimos antes, la pandemia fue un momento clave. Si bien fue un momento de fuerte crecimiento en ventas, implicó un gran desafío para contener al equipo frente a una demanda fuera de control.

—¿Qué aprendizajes les dejó el tiempo al frente de la compañía?

AGR: Todos estos años fueron una gran universidad para nosotros : aprendimos que el capital más importante es la gente, que las soluciones deben surgir del equipo y los resultados son una consecuencia del camino recorrido . Cuando no aparece la respuesta, los valores ayudan a encontrarla.

MD: Aprendimos que la prudencia financiera y la visión estratégica deben ir siempre de la mano, y que adaptarse no significa perder identidad. También que muchas veces hay que tomar decisiones con la información disponible, sin esperar el escenario perfecto.

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—¿Cómo se preparan para una nueva etapa generacional?

MD: Estamos revisando y fortaleciendo nuestra cultura organizacional junto con planes de delegación y capacitación. De a poco vamos implementando nuevos protocolos de gerenciamiento corporativo, mirando primero el semillero interno y pensando en estructuras claras para la toma de decisiones.

—¿Cómo imaginan el centenario de la empresa?

MD: Como una empresa más tecnificada, con procesos automatizados y mayor presencia en el mercado a través de alianzas estratégicas.

AGR: ¡Festejando! Siendo siempre fiel a sus valores y principios, con un equipo gerencial renovado, encarando el desafío de ser una empresa centenaria vigente en una era digital y vertiginosa pero manteniendo su esencia.

A lo largo de sus 90 años, Droguería Industrial Uruguaya ha construido su trayectoria combinando prudencia empresarial, inversión sostenida y una fuerte cultura organizacional. Con la mirada puesta en la innovación y en el desarrollo de su equipo, la empresa proyecta el futuro reafirmando una convicción compartida: las compañías que logran trascender generaciones son aquellas que evolucionan sin perder sus valores.