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De locación para el cine a una app para turistas: las nuevas apuestas de Lavalleja para impulsar el turismo

Con una inversión cercana a $1 millón, el gobierno departamental presentó también nuevas oficinas para el sector y dio señales de cuáles serán las líneas estratégicas del período

15 de marzo 2026 - 5:00hs
Letras gigantes en Minas

Letras gigantes en Minas

Foto: Diario La Unión de Minas

Con la llegada del otoño comienza una de las épocas de mayor movimiento turístico en Lavalleja, impulsada por eventos como el festival Minas y Abril y por un clima que suele atraer a quienes buscan propuestas de naturaleza y turismo de aventura como las que ofrece el departamento. No por casualidad una popular canción asegura que Minas “es más linda en abril”.

La instancia también marcó un cambio en la estrategia de promoción: por primera vez el lanzamiento se realizó en el departamento y no en Punta del Este, donde tradicionalmente se presentaba con el objetivo de captar turistas.

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Durante el evento, las autoridades departamentales adelantaron algunas de las iniciativas previstas para la temporada y dieron señales de las líneas de trabajo que buscarán impulsar en el sector turístico durante el periodo.

Una de las principales apuestas, según explicó la directora de Turismo Viviana Pritsch a Café y Negocios, apunta a avanzar en la digitalización de la oferta departamental. Entre los proyectos anunciados se encuentra una nueva página web de turismo de la intendencia, que incluye una agenda digital para la reserva de servicios como el camping Arequita y Aguas Blancas. Además, se anunció el desarrollo de una aplicación que integrará información clave para los visitantes.

La herramienta buscará concentrar datos sobre líneas de transporte local que conectan las distintas localidades de la capital y el departamento, así como información sobre restaurantes, hoteles, museos y otros puntos de interés para quienes visitan la zona.

Esto se complementa con el plan piloto de Transformación Digital del Turismo 4.0 del que Lavalleja es protagonista y que contará con US$ 100 mil que desembolsará el BID.

Otra de las iniciativas presentadas fue Lavalleja Filma, una nueva oficina orientada a promover al departamento como locación para producciones audiovisuales y facilitar la logística de rodajes, lo que indirectamente terminaría también promoviendo el turismo.

La propuesta busca aprovechar el potencial de la industria audiovisual en el territorio, que también cuenta con la presencia de la sede del área de industrias creativas de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC). El objetivo, explicó la directora de Turismo, es generar condiciones para atraer producciones, ofreciendo apoyo en aspectos clave como alojamiento, traslados y coordinación con servicios locales.

La iniciativa tendrá su primera experiencia en mayo, cuando comience el rodaje de la película Caza y pesca. Según explicaron desde la intendencia, el equipo de producción estará integrado por más de 40 personas que permanecerán en el departamento durante unos 20 días, dinamizando sectores como el hotelero y gastronómico.

Con una inversión cercana al $1 millón, el gobierno departamental presentó también nuevas oficinas para el sector. La infraestructura busca mejorar la atención a visitantes y residentes, al mismo tiempo que incorpora espacios de cowork pensados para la población minuana y un lugar físico para la oficina de locaciones.

Desde la comuna destacaron además que el proyecto apuntó a establecer un estándar en materia de arquitectura y espacios públicos que la administración busca replicar en otras intervenciones dentro del departamento.

Por otro lado, las autoridades resaltaron el crecimiento del turismo de naturaleza, así como el desarrollo de propuestas vinculadas al turismo deportivo, los emprendimientos rurales y las estancias turísticas. También pusieron foco en el turismo de festivales, lanzando la grilla del próximo festival de Minas y Abril, que tendrá lugar el 10, 11 y 12 de abril.

Entre las prioridades de la actual administración también se encuentra el impulso al turismo de eventos y la mejora de la infraestructura vinculada al sector, especialmente en lo que refiere a los accesos a distintos destinos turísticos y a obras en la red de caminos del departamento.

“Creemos que Lavalleja tiene un gran potencial turístico en la medida que tiene recursos importantes, tanto culturales como naturales, y está en una zona de importantes focos turísticos, muy cerca de Maldonado y Montevideo. Todo eso hace que tenga un gran potencial para crecer”, sostuvo en diálogo con Café y Negocios Cristian Pos, director Nacional de Turismo.

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