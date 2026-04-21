¿Qué pasó con Cinestrenos? La base de datos que creó un uruguayo fanático del cine dejó de estar online y motivó un reclamo

Si alguien quería saber la fecha exacta del estreno de El padrino en Uruguay, podía. Si alguien quería conocer la sala en la que se había exhibido (y escandalizado) por primera vez Saló o los 120 días de Sodoma, podía. Si alguien quería tener clara la cantidad de espectadores que habían convertido a Titanic en la película más vista del 1998, podía. Toda esa información se procesaba, catalogaba, ordenaba y ofrecía en una web que cinéfilos, periodistas, críticos y cineastas tenían guardada en su barra de favoritos: Cinestrenos. Pero esa web, en los últimos días, dejó de estar disponible.

Originalmente, la base de datos fue creada por Osvaldo Saratsola , un uruguayo fanático del cine que se puso al hombro la tarea titánica de catalogar todos los estrenos de cine de este país desde 1929 y que encontró el soporte para hacerlo en el directorio de sitios uruguayos UruguayTotal.com propiedad de la red Chasque, que en su momento le ofreció un hosting gratuito y desinteresado. El sitio no era solo un lugar donde encontrar datos duros: cuando lo ameritaba, Cinestrenos proveía de jugosos datos históricos que tenían que ver con el contexto y la forma en la que la película de turno había sido estrenada . Además contaba también con un índice de todas las salas de cine que hubo en el país. Luego de su muerte, el trabajo pasó a manos del histórico crítico de cine Jaime Costa, que también murió poco después y dejó a Cinestrenos en manos de un grupo de voluntarios que la mantuvo actualizada hasta su actual situación offline. Con la obsolescencia de UruguayTotal y la adquisición de Chasque por parte de Montevideo Comm hace ya varios años, este megacatálogo pasó a la órbita de esa empresa, que la mantuvo a flote y a cuyo portal de noticias redirige la URL por estos días.

La "caída" se registró la semana pasada y llegó a oídos y a la consideración de varios agentes claves del actual circuito cinematográfico del país, entre ellos Cinemateca, la recientemente creada Academia de Cine, la Escuela de Cine del Uruguay y la Asociación de Críticos de Cine. Estos organismo enviaron una carta dirigida a los titulares del sitio donde se alojaba la web denunciando la “ desaparición de la base de la red sin aviso previo ni explicación alguna”.

“ La base CINESTRENOS es el fruto de muchos años de investigación desinteresada de Osvaldo Saratsola que Chasque y Uruguay Total pusieron online en reconocimiento a dicho esfuerzo. A partir del fallecimiento de Saratsola, dicha base ha sido actualizada honorariamente por bibliotecólogos, periodistas y críticos cinematográficos que han puesto su tiempo y trabajo para que dicha base se mantuviera al día y funcionando . Este es, justamente, el valor esencial de una base de datos y el que en estos momentos está siendo vulnerado: su rigurosidad, su disponibilidad cuando se la requiera y su condición de estar consistentemente al día y actualizada”, indica la misiva.

Entre los firmantes se encuentran además la Asociación de Directores y Guionistas del Uruguay, el Grupo de Estudios Audiovisuales de la Universidad de la República, la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, el Festival Llamale H, la distribuidora Buen Cine y varias personalidades del mundo del cine argentino, como los críticos Diego Brodersen, Diego Lerer y Roger Koza, y el programador Fernando Martín Peña. También firman las hijas de Saratsola.

La carta asegura que la situación “afecta a todos aquellos que admiramos el trabajo de toda una vida de Osvaldo Saratsola, que nos beneficiamos de este para realizar nuestros trabajos de investigación y periodismo y que en momento de su muerte pusimos nuestro trabajo para continuar su legado”.

Los firmantes piden además una “solución estable y a largo plazo que implique un compromiso no solamente con su continuidad sino también en el acceso a sus backups en caso de que ahora o en el futuro la empresa decida no continuar con su alojamiento y manutención”, cierra.

Patrimonio cinéfilo

María José Santacreu, directora de Cinemateca, es una de las tantas voluntarias que en algún momento de los últimos años se dedicó a recolectar y a procesar la información que terminó en la base de datos. Ella es, también, una de las que se encuentra ahora buscando la forma de restablecer el sitio web.

“A la base de datos la usa mucha gente con la que estamos en contacto, no solamente de Uruguay sino también de Argentina, entonces empezaron a llegar las consultas de qué había pasado y si alguien sabía algo, porque a veces se caía pero ahora remite directamente a la home de la empresa. Hicimos algunas consultas de forma extraoficial a partir de allegados, y nos informaron que se había dado de baja por motivos de seguridad”, explicó a El Observador.

Efectivamente, la respuesta oficial de la empresa es esa: consultados por la situación, desde Montevideo Comm se informó a El Observador que Cinestrenos sufrió un ataque informático posibilitado por la antigüedad del software, por lo que se lo dio de baja para evaluar mejoras. La empresa agregó que se buscará una solución con las partes involucradas.

Para Santacreu y el resto de los interesados, el tiempo que pase entre la caída y el restablecimiento es crucial para sostener un trabajo que tiene décadas.

“El sentido de una base de datos es que esté accesible y actualizada. Se está corriendo un riesgo grande al bajarla de esta manera, sobre todo porque se actualiza con trabajo voluntario externo a la empresa. Es un trabajo colectivo. Entiendo los problemas de seguridad, pero Montevideo Comm está actuando como si la base le perteneciera. La mitad es de los herederos de Osvaldo Saratsola y la mitad de los voluntarios que la han sostenido actualizada. Otra parte será del storage de la empresa y el motor de búsqueda. Todo eso no está formalizado. Nosotros lo que queremos es que haya un canal de comunicación para que esto se reconozca y que haya un interés de que no quede offline seis meses. En seis meses esa base de datos no va a ser lo que era, y va a ser muy difícil encontrar a alguien que vaya a investigar para atrás en los festivales, las carteleras y demás para completarla, porque toda esa información se pierde”, explicó la directora de Cinemateca.

Ella propone, por ejemplo, que los respaldos o buckups de la información sean custodiados por algunas de las instituciones que firman la carta, como la Asociación de Críticos o la propia Cinemateca.

Otro organismo preocupado es la mencionada Academia de Cine, que se encuentra analizando el tema a partir de una mirada parecida y, a la vez, distinta. Así lo mencionó Pablo Stoll, cineasta y miembro de la Comisión de Patrimonio de la Academia.

“Cinestrenos contiene información muy importante para la investigación y la difusión del cine en Uruguay. En este momento nos parece imprescindible que se encuentre una forma para que pueda estar online nuevamente lo antes posible”, expresó Stoll en nombre de la organización que integra.

“Desde la Comisión de Patrimonio de la Academia estamos atentos al tema, tratando de articular una solución que permita que esa información que forma parte del patrimonio del cine en Uruguay se restablezca”, concluyó.