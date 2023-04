Succession: una boda, un funeral y una herencia millonaria preparan el final de una de las mejores series del momento

Advertencia: esta nota tiene spoilers del último episodio de Succession, “Connor’s Wedding”

Si había una sola cosa que sabíamos sobre Succession era que esto iba a pasar. Para que haya una sucesión tiene que haber un muerto. Sin embargo, el corazón de Logan Roy se detuvo en el baño de un avión que sobrevolaba el Océano Atlántico y delante de los televisores a los seguidores de la serie se les detuvo la respiración. ¿Realmente está muerto? Así, en un domingo de resurrección, la muerte consagró a esta serie como una de las mejores de los últimos tiempos.

A continuación, algunas consideraciones —que se repetirán semana a semana, cada lunes— de lo que dejó el nuevo episodio de Succession, que se perfila hacia un final que deberá superar la épica de este tercer episodio.

¿Una boda o un funeral?

El tercer episodio de la cuarta temporada de Succession se perfilaba como, solamente, una boda. Pero no es la primera vez que una boda se convierte en uno de los momentos más decisivos de una serie de HBO.

Desde el principio la torta estaba mal. Era un desastre. Nos enteramos de que Connor no puede ver una torta Reina Victoria porque cuando internaron a su mamá en una institución mental hasta su muerte le dieron una porción como si pudiera calmar la pérdida de una madre –o como sabremos después, de un padre–. Al mismo tiempo, Kendall, Siobhan y Roman Roy llegaban al barco en el que se casaría su hermano mayor vestidos de negro y con la certeza de que su Logan no llegaría a ver casarse a su hijo mayor porque se había subido a un avión para cerrar un negocio millonario.

Una llamada transformó un boda en un funeral. "Tu padre está muy enfermo", le dice Tom –que acompañaba a Logan en el avión camino a Suecia para cerrar un la millonaria venta de Waystar a GoJo– a Roman y desde ese momento el episodio se convirtió en algo urgente y desbordado de emociones en el que los tres hijos del magnate de los medios vuelven a ser tres niños aturdidos ante la inevitable muerte de su padre. Un hombre que se ha construido a sí mismo para ser imprescindible, por más esfuerzos que hicieran para enfrentarse a los mandos paternales.

La llamada también desencadena lo que se sintió como una puesta teatral en la que la empatía con los hermanos Roy, increíble como suene, se apoderó de la historia. Decidieron rodar una escena de 28 páginas de forma continua, sin cortes, en la que la tensión se sintió tan familiar que el trauma de los Roy les atravesó el cuerpo.

Para los ricos la muerte también llega como en cualquier familia, de un momento a otro y sin avisar. Mientras su padre moría, los hijos le hablaron al oído a un hombre que no los escuchaba. No hubo despedidas, perdones ni arrepentimientos. Hubo declaraciones de amor, gritos ahogados y gestos nerviosos. "Queríamos capturar el sentimiento de muerte que la gente experimenta en la era moderna de separación y comunicación a través de teléfonos y mails", dijo Jesse Armstrong. Y los seguimos en tiempo real. ¿Está muriendo? ¿Está muerto? ¿Qué está pasando? La ceguera de los hijos aumenta la incertidumbre y la negación se apodera de Roman.

"Te amamos, papá. Te amo papa, de verdad, te amo. No puedo perdonarte, pero está bien. Y te amo", le dice Kendall con torpeza sabiendo que serán sus últimas palabras. Con una actuación magistral de Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin, el dolor de la pérdida de su padre se mantuvo a flor de piel durante los siguientes 50 minutos con sutilezas y pequeños gestos. Fue la primera vez que los vimos quererse.

Menos a Connor. Que en consonancia con uno de los mejores monólogos de la serie, la noche anterior en una sala de karaoke, donde decía que no necesitar amor era su superpoder, fue el último en enterarse de la muerte de su padre. "Nunca me quiso", les dijo a sus hermanos antes de corregirse: "nunca tuve la oportunidad de hacerlo sentir orgulloso". Decidió casarse de todas formas, mientras el cuerpo de Logan aterrizaba en los Estados Unidos. Un matrimonio transaccional, pero por lo menos honesto.

El episodio más cargado de emociones de toda la temporada cayó como una bomba entre los televidentes y la construcción narrativa fue acompañada de una cámara que vio a los personajes de cerca como un testigo de la tragedia familiar que podía dar lugar a una debacle empresarial si todo no se manejara de la forma adecuada. La ironía y el humor negro que caracteriza a la familia Roy dio paso a su noche más dramática.

"Estoy muy orgulloso de mí mismo porque nunca he sido capaz de guardar secretos y este es un secreto en el que realmente me fue bastante bien", dijo Brian Cox, el intérprete del magnate, en una entrevista con Vulture. "¿Cuándo me morí? Dios, creo que de hecho fue el julio pasado".

Logan Roy murió como vivió: de camino a cerrar un acuerdo con el que conseguiría millones, lejos de su familia y rodeado de un séquito que antes de declarar la muerte ya estaba pensando en su propia ganancia.

“I love you, but you’re not serious people”

"Lo amo pero no son personas serias", les había dicho Logan cuando los vimos juntos por última vez, mientras tenían su última conversación en una sala de karaoke que Connor esperaba que fuera el lugar de su despedida de soltero. La noche anterior.

Ahora el miedo y la incapacidad de procesar los sentimientos de "los niños" debe quedar de lado. Tienen que poner en pausa al duelo porque hay que tomar decisiones empresariales. ¿Se puede ocultar una muerte del mercado?

“Mis hermanos y yo solo queremos decir que Logan Roy construyó una gran empresa familiar estadounidense”, dijo Shiv ante la prensa que se agolpaba en el aeropuerto antes de que bajaran el cuerpo de Logan en un bolsa. “Como saben, la junta se reunirá en las próximas horas para decidir sobre el liderazgo de la empresa en el futuro. Esta nación ha perdido a un campeón apasionado y un titán estadounidense, y nosotros perdimos a un padre amado”, agregó en una declaración que redactó junto a sus hermanos.

Cuando se le preguntó sobre el papel de los niños Roy en Waystar Royco en el futuro, respondió: “Tenemos la intención de guiarlo a través de lo que sea su futuro, pero estaremos allí. Tenemos la intención de estar allí”.

Después de este episodio algunos quedaron fortalecidos y otros desamparados: todos buscarán acomodar el cuerpo para quedarse con la tajada más grande de poder, y de dinero.

Con la muerte del patriarca comienza la verdadera sucesión. Si el guion de Jesse Armstrong y la dirección de Mark Mylod nos regalaron un episodio que rápidamente se metió entre los mejores de las series de los últimos años en el primer tercio de la temporada, ¿qué podrán tener guardado hacia el final?

HBO se adelantó y ya publicó un breve adelanto de lo que podremos esperar hacia el final de una de las mejores series de nuestro tiempo:

