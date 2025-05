Inversores retoman interés en compra de inmuebles; operadores creen que el mercado puede crecer más

Según la plataforma, el mercado inmobiliario se ha vuelto especialmente atractivo para los inversores porque representa una opción segura, con rentabilidad estable y un buen potencial de apreciación a largo plazo.

Añadió que la demanda habitacional está en aumento, impulsada por factores como la reducción en el tamaño promedio de los hogares y el crecimiento de la inmigración. Eso genera un escenario favorable, tanto para la reventa como para el alquiler, asegurando una alta ocupación y buenos retornos, según Mercado Libre.

Oportunidad de negocio

Ese contexto de oportunidad también es percibido por el CEO de la desarrolladora inmobiliaria Vitrium Capital, Federico Gagliardo. En diálogo con El Observador dijo que el 80% de las ventas que realizó la compañía el año pasado fue a inversores, básicamente interesados en obtener una renta a través de un alquiler. Esa posibilidad de negocio se fundamenta en un aumento de la demanda de arrendamientos.

“Es un fenómeno global, no solamente de Uruguay. Actualmente, los jóvenes tienen menos interés en comprar una casa”, señaló. El ejecutivo informó que el 61% de las búsquedas inmobiliarias de uruguayos en 2024 fueron sobre alquileres de hasta US$ 790 mensuales.

A nivel mundial el fenómeno de invertir en inmuebles para luego arrendarlos se incrementa de manera constante. “El mercado de renta sigue creciendo en forma enorme en Estados Unidos. Hoy en día, la industria del desarrollo inmobiliario para construir edificios con el objetivo de renta, que no se venden, es de US$ 400.000 millones”, explicó Gagliardo.

DSCN8971.webp Alquileres Marcelo Umpierrez

En la región ese tipo de negocios ha cobrado dinamismo en Chile, México y más minoritariamente en Colombia. Ese mercado es aprovechado, básicamente, por los fondos de pensiones (las Afaps en Uruguay).

El empresario señaló que el tamaño del mercado uruguayo limita la posibilidad de captar actualmente ese tipo de capitales. “Los proyectos más comunes tienen una inversión de entre US$ 10 millones y US$ 15 millones. Los fondos de pensión no invierten esa cantidad. Hacen inversiones de US$ 50 millones o US$ 100 millones de capital y Uruguay para eso es un mercado muy pequeño”, expuso.

Pese a esa limitación de escala expresó que los rendimientos que ofrece la actividad inmobiliaria local son competitivas, ya que oscilan entre el 4% y el 5,5%. Agregó que el mercado es muy estable y tiene como beneficio las exoneraciones fiscales que se otorgan a través de la Ley de Vivienda Promovida.

“La oportunidad más importante para Uruguay es traer al mercado institucional. Eso es lo que realmente mueve la economía, cuando llegan fondos de inversión importantes”; expuso.

Por eso se deberían generar las condiciones para la llegada de grandes capitales al sector inmobiliario. “Atraer inversores y también consumidores. Y ofreciendo además garantías a largo plazo”, concluyó Gagliardo.