Mediciones para Canal 5, la posibilidad del Mundial 2026 y un canal de streaming: las novedades de los medios públicos según su directora, Erika Hoffmann

A eso se sumarán cambios más profundos en Canal 5, y Hoffmann no descarta que los medios públicos intenten incluso emitir el Mundial 2026, como ya han hecho con Juegos Olímpicos.

Ante el inicio del nuevo ciclo de programación, Hoffmann recibió a El Observador para hablar sobre su proyecto de medios públicos, los cruces generados por algunas recisiones de contrato de conductores del canal, y las novedades que aspira a concretar. Este es un resumen de la charla.

20250508 Entrevista a Érika Hoffman, directora de los medios públicos. Foto: Inés Guimaraens

¿Cuál es el plan para este domingo de elecciones departamentales, que es de alguna forma el lanzamiento oficial de esta nueva administración?

En el canal se respira un aire de renovación y nerviosismo. Yo que vengo de la gestión del Auditorio del Sodre, es bien parecido a lo que pasa antes de un estreno. El estrés del siempre está presente y es lo que hace que también las cosas salgan de determinada manera, es inevitable. Nosotros definimos que en algún momento teníamos que arrancar, y había dos posibilidades, una era tomarnos todo este año para planificar, ordenar, aprender y proponer un esquema de trabajo para el año que viene. La otra fue la que elegimos, que era empezar a cambiar y a apostar por el proyecto que veníamos a implementar con lo que podíamos. En este sentido, el presupuesto ya está marcado, porque el último año del presupuesto siempre viene más cuidado, más comprometido. De todas maneras hicimos la apuesta y pensamos qué cosas podíamos implementar rápidamente que pudieran mostrar a dónde queremos apuntar. Uno de los ejes estratégicos de esta gestión es lo que tiene que ver con la información y la mirada nacional. Definimos que las elecciones municipales y departamentales eran un buen momento para mostrar un poquito de la baraja. Armamos un set en cada uno de los departamentos, los corresponsales van a tener un lugar para que ellos sean protagonistas locales de lo que está pasando. Vamos a tener proyección de escrutinio con los datos de la Usina de Percepción Ciudadana, en 11 departamentos vamos a poder decir quiénes son los intendentes a las 20.30. Y lo otro que vamos a hacer es poner a la radio en un lugar de jerarquía. Entonces la transmisión que tenemos arranca a las 8 de la mañana y va hasta las 2 de la tarde con la programación aquí en estudio del Canal 5, de 2 a 6 de la tarde pasa a un streaming de la radio, y a partir de las 6 de la tarde volvemos a estudios.

¿Cómo han sido estas primeras semanas en los medios públicos para vos? ¿Con qué panorama te encontraste?

Llevamos un poquito más de dos meses y sentimos que fueron ocho. Trabajamos muy intensamente, nos encontramos con unos medios públicos desangelados. Y con falta de procesos, con formas de hacer las cosas diferentes a las que queremos proponer, con una impronta de velocidad y de ejecución que no es la que nos gustaría, con falta de equipos, falta de gente, de actualización tecnológica. Entonces, nos encontramos con unos medios públicos que tienen que actualizarse para estar a la altura de lo que deben ser en el siglo XXI. Las radios vuelven a la calle Sarandí, por lo tanto los estudios que están acá pensamos transformarlos en estudio de streaming, pero no va a ser algo inmediato. Nos encontramos con un equipo de radio bastante desmantelado porque la propuesta que venía de la gestión anterior era que casi que desde el canal, hegemónicamente, se diera servicio a todo el resto de los medios. Nosotros compartimos la mirada de trabajar como multimedio que viene de la administración pasada. Pero cada medio tiene su singularidad, su lenguaje. Vamos a revitalizar esos contenidos y vamos a darle a la radio el lugar que se merece.

¿Cuál es la impronta que buscás darle a estos medios?

Armando el proyecto nos fuimos a los orígenes, cuando estaba Justino Zavala Carvalho. La persona que trabaja en mantenimiento encontró y me ofreció traerme la plaqueta que le hicieron para empezar a recuperar memoria institucional que no hay que perder. Me gustaría que cuando nos vayamos de acá, y espero que nos podamos quedar 5 años, haya un salto de calidad en la propuesta. Lo que no quiere decir que venimos a refundar los medios públicos, que es un poco presuntuoso y no es lo que queremos. Pero sí dejar una marca de calidad hacia donde queremos llevarlo. ¿Qué se proponían los medios públicos en ese entonces? Darle a la población un panorama informativo amplio, plural y profesional, y vamos a trabajar en ese sentido, por eso estamos armando un informativo nuevo, vamos a instaurar noticieros todos los días en vivo, cosa que no pasaba, y vamos a tener un programa periodístico en la mañana que también trabaje sobre la agenda pública.

En ese momento los medios públicos también un componente de entretenimiento importante que lo daba el Sodre. Hoy la matriz del entretenimiento ha cambiado sustantivamente, pero también vamos a trabajar con el Sodre. Tenían la responsabilidad de transmitir la política pública, que es otro de los objetivos que tiene este canal, de que los ciudadanos dialoguen con la política pública, la sientan propia, participen, conversen, dialoguen. Y debería ser un lugar donde poder mostrar qué se está haciendo con la mirada ciudadana. No la con la mirada panfletaria, sino de lo que importa realmente, por eso el rescate de las tradiciones, el rescate de las localías, la presencia de la cultura y de la música, la presencia de temas que hacen a la agenda del país.

Y hay un rol que le queremos agregar: los medios públicos tienen que mostrar valores de convivencia, deberían ser el reflejo de cómo nos queremos ver como sociedad. Entonces, el tipo de trato que tengamos, el tipo de lenguaje que usemos, tiene que acoplarse con esa mirada, la diversidad en el buen sentido de la palabra, los espacios para las minorías, no solamente de minorías sexuales o de género, sino también minorías culturales, de pensamiento, grupos minoritarios que si no tienen un espacio acá no tienen un espacio en otro lado.

¿Tienen en cuenta el consumo más fragmentado y disperso que se hace de los medios y de la información hoy?

Sí, por ejemplo a la hora de pensar el informativo ¿Cómo pasa a redes? No todo tiene que salir por todos lados, hay contenidos que rápidamente pueden ir a X, hay otros que deberían editarse y ponerse en Instagram o en Facebook, el programa completo debería estar en YouTube. ¿Qué pasa con los periodistas que hacen una nota y tienen una noticia? El periodista que trabaja para el canal, naturalmente debería primero reportar esa noticia al canal y después usarla como quiera, porque incluso puede volcar su opinión sobre lo que está informando. Pero lo que queremos ahí es que haya procesos. Ya tuvimos contacto con Google para hacer capacitaciones, para cómo una noticia que sale en radio después se traslada a una plataforma digital, entonces que nos enseñen cómo se titula, cuánto debería durar la nota, en qué poner el foco.

¿En Uruguay cuesta apropiarse de los medios públicos, algo que capaz en otros países no sucede?

Tenemos que lograr que los medios públicos tengan una vara de calidad de programación y que eso lo entienda también todo el sistema político. Para tener medios públicos de calidad también hay que invertir, no se puede tener televisión, radio y plataformas digitales de calidad si no se hacen inversiones mínimas, si no se innova, si no se hacen cosas divertidas también. Uno a veces tiende a asociar los medios públicos con algo aburrido, encorsetado. Y el entretenimiento tiene que entrar en la vida de la gente, porque los uruguayos tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos.

Más allá de diferencias de funcionamiento y objetivos, ¿toman como referencia lo que pasó con TV Ciudad en los últimos años, que se coló más en la conversación pública?

De cada una de las experiencias de medios públicos del mundo y nacionales, lo que queremos hacer es tomar lo mejor y lo que nos identifica. TV Ciudad ha hecho una gran experiencia, creo que la foto que hoy se ve del canal y que la gente critica no es justa con toda la trayectoria que ha hecho. Logró poner una temática en agenda, tener programas que no estaban y quizás a partir de ahí otros se han animado. Me parece bien que existan dos televisiones públicas. Creo que TV Ciudad tiene un carácter mucho más de la ciudad y que desde ahí ahora tiene que empezar también a reposicionarse, y nosotros tenemos un deber con todo el país.

Entre los ejemplos que suelen aparecer de televisión pública, hay algunos como BBC o la Televisión Española, que salvando las distancias de escala y presupuesto, suelen apostar a producir o coproducir ficción. Canal 5 ha participado de iniciativas y emitido producciones uruguayas, pero ¿es algo que les interesaría profundizar?

Nos encantaría. Es parte de lo que queremos proponer para el nuevo presupuesto del quinquenio. Ya nos estamos moviendo para ver qué cosas podemos hacer en conjunto con la Dirección Nacional de Cultura, con el Sodre, nos interesa colaborar con Cinemateca y con la ACAU para pasar cine uruguayo.

Yendo a la programación de Canal 5, ¿qué novedades va a tener?

Habrá muchas transmisiones especiales. En Semana de Turismo tuvimos una impronta muy paradigmática de lo que queremos hacer, transmitimos en directo por primera vez la Semana de la Cerveza y todas las etapas de la Vuelta Ciclista. La etapa final tuvo unos 90.000 espectadores. Son casi 8 puntos de rating. Un millón y medio de personas nos vio en Semana de Turismo. Son datos que son alentadores. También transmitimos las criollas, en alianza con TV Ciudad. En cuanto a la grilla, tenemos como novedades el periodístico matinal Cinco sentidos, un programa de deportes diario a las 13 horas; El canal de la niñez, que irá de 18 a 18.30; y después con un cambio de hora para más temprano, la edición central del informativo, con los nuevos conductores ya anunciados, Lorena Bomio, Nacho Romero y Laura Rodríguez. La última media hora, de 20 a 20.30, van a ser informes y entrevistas especiales, que les permitan a los tres conductores tener un lucimiento especial. La propuesta que les hicimos es que no sean presentadores, sino periodistas, y generen sus noticias. Esa es la impronta que queremos que tengan todos los presentadores en estos medios. También tendremos informativo los sábados y domingos. Y después, otro cambio es que EPA, nuestro programa de espectáculos, pasa a ser diario.

En algún momento La Morán de Noche se va a terminar porque es una coproducción, pero la figura de Carmen Morán queremos que siga en el canal, es una figura emblemática. Y los viernes queremos instalar series de ficción nacional. Vamos a comenzar con Todos detrás de Momo. Vamos a rescatar algunas series buenas, que de repente quedaron perdidas. El resto de la programación se va a mantener, hay varias coproducciones que siguen hasta fin de año. Eso lo decidimos incluso con las que terminaban a mitad de año, para que todas estuvieran en igualdad de oportunidades, salvo las que van en la franja de la noche, que eran espacios que íbamos a utilizar.

Una de las novedades que más llamó la atención de esta nueva administración fue la solicitud de exclusividad a los conductores y conductoras que compartían más de un canal. ¿Qué hubo detrás de esa decisión?

Tiene que ver con jerarquizar la pantalla, con jerarquizar el trabajo de ellos. Queremos que no trabajen 16 horas, que es lo que pasa hoy y es imposible. Y, por otro lado, el compromiso con determinados puestos, queremos transformarlo porque queremos que las figuras del canal sean figuras del canal.

Entre las novedades también hubo algunas rescisiones de contrato o finales de contrato y eso generó un conflicto con el sindicato del canal. ¿Cómo sigue ese proceso? ¿Sigue la negociación o ya está todo acordado?

En los medios públicos trabajan casi 400 personas. Los contratos que se van a rescindir son tres. Que ni siquiera se sabe si se van a rescindir porque estamos en conversaciones. En realidad hoy hay certeza de que la rescisión va a ser de una sola persona, la de Leo Luzzi, y en el caso de las otras dos hay una que ya negoció la continuidad, y otra que estamos a espera de una respuesta acerca de la aceptación de una nueva tarea acorde a lo que describe su contrato. No te lo puedo decir todavía porque no está cerrado. Siempre lo que se quiso hacer es defender el puesto laboral. En el caso de Luzzi, su contrato decía que él era conductor del informativo central, la propuesta de esta dirección era que él no estuviera ese rol, se le propuso una función casi de igual jerarquía, con la misma remuneración, y él no aceptó, con lo cual no hay otra posibilidad que ir hacia la rescisión del contrato. Ese es el camino que estamos transitando y estamos conversando la compensación que le toca al trabajador por un contrato que tenía hasta fin de año.

Hace un rato mencionabas los tiempos que tiene la burocracia estatal. Eso influye por ejemplo en que las personas que entran a trabajar en los medios públicos tienen que esperar varios meses para empezar a cobrar. ¿Eso al momento de atraer figuras complica?

No está bien que un medio público demore cuatro o cinco meses en pagarle a un trabajador. Tenemos el desafío de mejorar esos procedimientos para que esas cosas no pasen. Y tenemos un gran compromiso en mejorar, porque la gestión humana no puede limitarse a procesar contratos para que salgan rápido. Eso tiene que pasar, pero la gestión humana debería ser más amplia y los procesos que son casi automáticos, porque la mayoría de los contratos se renuevan con mínimos cambios, debería ser automáticos.

Yendo a los contenidos, hay una intención de por un lado apuntar a nichos específicos, y por otro ir a eventos populares y masivos. Pensando en los próximos años, ¿se animarían a ir por el Carnaval?

Algo de Carnaval vamos a tener. Creo que lo que hace VTV con el Carnaval es grandioso, le ha hecho muy bien al evento, permitió que se valoren ciertos elementos como vestuario, maquillaje o letras de otra forma. No sé si competiría con lo que hacen ellos, pero quizás tengamos un programa de Carnaval que lo aborde desde otro lugar, el Carnaval se merece tener permanencia durante todo el año. Y después hay figuras del Carnaval que me gustaría que fueran parte del canal o de las radios. Hemos empezado a tener algunas conversaciones, pensando en que el humor tiene que estar presente, nos hace bien, y hay figuras que pueden aportar desde ahí.

¿Y partidos de la selección, por ejemplo?

Nos encantaría. No están en nuestras manos, pero estaría encantada de poder tener en la pantalla los partidos de la selección uruguaya.

¿Sería posible pensar en Canal 5 transmitiendo el Mundial del 2026?

No sería imposible, nada es imposible.

¿Está la opción sobre la mesa?

Todo está sobre la mesa, todo lo que es bueno, de calidad y le hace bien a la variedad de medios y de canales por los que uno consume.

¿Manejan empezar a tener mediciones de audiencia?

Veníamos sin nada de medición, ahora en Semana de Turismo hicimos una y el día de las elecciones vamos a medir. Por ahora como nuestro presupuesto es muy limitado vamos a hacer mediciones puntuales, para ser responsables con el uso de nuestros recursos. Pero sí nos interesa a futuro, no porque el rating sea lo que nos guíe, sino porque es importante saber qué hay del otro lado. Queremos también conversar con la gente, lo cualitativo es tan importante como lo cuantitativo, eso muchas veces te da la temperatura de lo que está pasando.

Has contado en otras entrevistas recientes que está la intención de traer a alguien especializada en audiencias.

Todavía no lo hemos podido hacer, pero sí, es la idea, trabajar con las audiencias de una manera profesional, ver cómo es la mejor manera para que esto que tenemos acá se visibilice mejor y podemos hacer esta amplitud de alcance y sumatoria de pantallas.

¿Qué novedades habrá para las radios públicas?

En junio o en julio, dependiendo del avance de la obra, vuelven al edificio de la peatonal Sarandí. Como todavía no tenemos certeza de cuándo esa obra se termina, no queremos prometer ahora cuál va a ser la programación. Los programas que están al aire son programas que también tienen contratos hasta fin de año. Algún cambio va a haber, el primero es que van a tener un departamento de prensa propio, siguiendo esta misma línea de la impronta periodística y de la noticia.

Hay también entonces una apuesta por la renovación de contenidos en las radios.

Sí. Lo que podamos hacer este año lo vamos a hacer. Lo que no podemos hacer este año lo vamos a dejar para el año que viene. Seguramente, tanto en el canal como en la radio, va a haber un llamado a presentación de proyectos, creemos que es lo mejor para poder armar también la programación del 2026 y todo para adelante.

En cuanto a la vuelta al edificio de Sarandí, ¿qué postura tenían con respecto al intento de mudanza a los contenedores instalados donde está Canal 5, que se empezó pero no se terminó durante la administración anterior? ¿Sentían que era un proyecto fallido y por eso fueron para atrás?

No, a mí no me gusta decirlo así. Pero no compartí la decisión de abandonar el edifico de Sarandí, que es espectacular. Este canal además necesita nuevos espacios, así que vamos a aprovechar esa obra para tener oficinas de producción, salas de reuniones, espacios que se necesitan para poder trabajar bien. El equipo de administración también está menguado, necesitamos que crezca y que pueda tener espacios para concentrarse. No tenemos presupuesto ahora para terminar la obra, la decisión que tomamos es terminar lo que si no lo terminamos puede causar daños, y proponer un plan para el quinquenio para ese espacio. Habrá que ir y negociar, enamorar a Economía de esto que estamos haciendo y entenderlo no como un gasto sino como una inversión, de la misma manera que la cultura no es gasto sino es inversión.