Cambios en Canal 5: Núbel Cisneros y conductor de informativo serán desvinculados en el marco de una renovación de los informativos

1605559761295webp.webp Leonardo Luzzi

Núbel Cisneros también fue desvinculado de Canal 5

Por su parte, el meteorólogo Núbel Cisneros también dejará de trabajar en Canal 5 y su contrato también fue rescindido, por lo que abril será su último mes en esa pantalla, donde trabaja en los programas El Living y los noticieros del canal.

En el caso de Cisneros, que trabaja en Canal 5 desde hace 25 años, la decisión responde a dos motivos: por un lado, su trabajo en simultáneo en Canal 10, que va contra la nueva política de exclusividad solicitada a las principales figuras del canal estatal.

_INE1022.webp Núbel Cisneros abrigado: a diferencia del día de la entrevista, las fotos estuvieron acompañadas de un frente de frío intenso Camilo dos Santos

Por otra parte, responde a una política de como medio público, recurrir a los servicios del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el servicio gubernamental dedicado a esa tarea. Cisneros trabaja con reportes propios, elaborados de forma independiente.

También se resolvió la desvinculación de una periodista del portal de los Medios Públicos, Raquel Ceballos.

Este viernes, el sindicato de trabajadores del Canal hará una asamblea para analizar los tres casos.

La política de exclusividad que se instauró en Canal 5

20250402 Micrófono de Canal 5, prensa, ley de medios, medios públicos Foto: Inés Guimaraens

Canal 5 dejará de habilitar el trabajo a "doble pantalla" para sus periodistas y figuras, lo que significa que aquellos que trabajen en el canal público no podrán hacerlo también en los canales 4, 10, 12, VTV y más.

La decisión, sin embargo, no se verá reflejado de forma contractual —en el sentido de que no estará incluido allí el pago de una "exclusividad"— y excederá al trabajo en otro tipo de plataformas, como los portales, diarios y radios.

La presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Érika Hoffmann, confirmó a El Observador la decisión y aseguró que se tomó en una búsqueda por "jerarquizar al canal".

"Es una decisión que apunta a jerarquizar al canal. Canal 5 paga muy buenos sueldos, por lo que no es necesario un contrato de exclusividad", aseguró, al tiempo que explicó que los casos de trabajadores que deben resolver su situación a partir de la nueva directriz "no son muchos, no más de dos o tres".

Entre los nombres que quedan incluidos en esta situación se encuentran, por ejemplo, los de Magdalena Prado (en el 5 integra los programas Periodistas y El Living, en tanto que en Canal 10 conduce Arriba Gente) y Ana Laura Barreto (conduce Basta de cháchara en Canal 5 y forma parte de Subrayado), en tanto que hay otros como Sergio Gorzy (presente en Buscadores y La hora de los deportes en Canal 5 y El diario del fútbol en Canal 4, además de participar del noticiero Telenoche) que no son empleados del canal, por lo que no está afectado por la medida.