Canal 5 tomó una decisión sobre sus periodistas y afecta a quienes trabajan en varias pantallas: de qué se trata

Según supo El Observador, Canal 5 dejará de habilitar el trabajo a "doble pantalla" para sus periodistas y figuras , lo que significa que aquellos que trabajen en el canal público no podrán hacerlo también en los canales 4, 10, 12, VTV y más.

La decisión, sin embargo, no se verá reflejado de forma contractual —en el sentido de que no estará incluido allí el pago de una "exclusividad"— y excederá al trabajo en otro tipo de plataformas, como los portales, diarios y radios.

PASES La televisión uruguaya sigue caliente y los pases no paran: una periodista de Canal 5 se sumará a la mañana del 10

"Es una decisión que apunta a jerarquizar al canal. Canal 5 paga muy buenos sueldos, por lo que no es necesario un contrato de exclusividad", aseguró, al tiempo que explicó que los casos de trabajadores que deben resolver su situación a partir de la nueva directriz "no son muchos, no más de dos o tres".

"A nadie se le ocurriría trabajar para Apple y para Samsung a la vez, en este caso es lo mismo. Tampoco afecta a los columnistas, sino a quienes tienen un rol mayor en el canal, de conducción o similar", estableció la presidenta de los medios públicos.

Entre los nombres que quedan incluidos en esta situación se encuentran, por ejemplo, los de Magdalena Prado (en el 5 integra los programas Periodistas y El Living, en tanto que en Canal 10 conduce Arriba Gente) y Ana Laura Barreto (conduce Basta de cháchara en Canal 5 y forma parte de Subrayado), en tanto que hay otros como Sergio Gorzy (presente en Buscadores y La hora de los deportes en Canal 5 y El diario del fútbol en Canal 4, además de participar del noticiero Telenoche) que no son empleados del canal. Desde el Secan se dijo que se irá viendo caso a caso cuando sucedan situaciones como esta, en la que el trabajador es parte de una producción externa.

Un caso que entraba en la categorización y que se resolvió en estos días fue el de Miguel Chagas, que en los medios públicos integra el programa Modo País. Chagas trabajó hasta el viernes pasado en Subrayado, donde se encargaba de la información policial. El periodista se despidió del canal con un mensaje en sus redes donde aseguraba que la decisión la tomaba para "arreglar cosas que duelen".

"Voy a empezar de nuevo, pero conmigo. Tengo que arreglar cosas que duelen. Nos estamos viendo", cerró Chagas, que hace algunas semanas afrontó la muerte de su padre, Rubén Darío Chagas, uno de los relatores deportivos más destacados del departamento de Salto.