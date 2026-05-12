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Spotify lanzó un wrapped histórico que revela la canción que más escuchaste en los últimos 20 años

Además, en el marco de sus 20 años, Spotify compartió la lista de canciones, podcasts y audiolibros más escuchados en la historia de la plataforma

12 de mayo de 2026 14:41 hs
Spotify
Spotify STEFANI REYNOLDS / AFP

20 años no es nada, pero en la historia de Spotify es toda una vida. La plataforma de streaming musical cumple dos décadas desde su creación y compartió con sus usuarios un interactivo en el que pueden ver cuáles son las canciones que los han acompañado en este tiempo.

En Spotify 20: Your Party of the Year(s), los usuarios pueden recordar su historial de escucha a través de estadísticas y playlists especiales. ¿Cuál fue la primera canción que escuchaste en la aplicación? ¿Cuál fue la banda o el artista que escuchaste durante más tiempo? ¿Y tu canción favorita? Es posible conocerlo en la aplicación móvil, accediendo a la sección que aparece en la página principal.

Además, Spotify compartió la lista de canciones, álbumes, artistas, podcasts y audio-libros más exitosos de estos 20 años (con datos recolectados hasta abril de 2026).

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Según los datos de Spotify la artista más escuchada en la historia de la plataforma es la estadounidense Taylor Swift, seguida por Bad Bunny y Drake.

En tanto, el álbum que más reproducciones tiene en la plataforma es Un Verano Sin Ti del cantante puertorriqueño, seguido por Starboy by The Weeknd y ÷ (Deluxe) de Ed Sheeran.

Si hablamos de canciones, Blinding Lights de The Weeknd es la más escuchada en la historia de la plataforma seguida por Shape of You de Ed Sheeran, Sweater Weather de The Neighbourhood, Starboy de The Weeknd and Daft Punk y As It Was de Harry Styles.

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¿Quiénes fueron los artistas más escuchados?

  • Taylor Swift
  • Bad Bunny
  • Drake
  • The Weeknd
  • Ariana Grande
  • Ed Sheeran
  • Justin Bieber
  • Billie Eilish
  • Eminem
  • Kanye West
  • Travis Scott
  • BTS
  • Post Malone
  • Bruno Mars
  • J Balvin
  • Rihanna
  • Coldplay
  • Kendrick Lamar
  • Future
  • Juice WRLD

¿Cuáles son los discos con más reproducciones?

Las canciones más escuchadas de la historia de Spotify

Estos son los podcasts más escuchados:

  • The Joe Rogan Experience
  • Gemischtes Hack
  • Crime Junkie
  • Armchair Expert with Dax Shepard
  • Last Podcast On The Left
  • The Daily
  • Fest & Flauschig
  • Morbid
  • My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark
  • Relatos de la Noche
  • Call Her Daddy
  • Não Inviabilize
  • Pardon My Take
  • Distractible
  • La Cotorrisa
  • Dateline NBC
  • Mordlust
  • Baywatch Berlin
  • Hobbylos
  • Killer Stories with Harvey Guillé

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