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Juan Carlos Scelza sufrió un accidente doméstico y se fracturó cuatro costillas: qué le pasó al comentarista

El periodista de Tenfield y Radio Rural Juan Carlos Scelza sufrió un accidente que lo obligó a perderse el partido de Peñarol y Cerro Largo de este lunes

12 de mayo de 2026 9:02 hs
Juan Carlos Scelza
Juan Carlos Scelza Instagram Juan Carlos Scelza

El periodista deportivo Juan Carlos Scelza, comentarista de las transmisiones del fútbol uruguayo de Tenfield y conductor de Fanáticos en Radio Rural, sufrió el sábado un accidente doméstico que lo dejó con cuatro costillas rotas, y lo obligó a perderse la cobertura de el partido entre Peñarol y Cerro Largo de este lunes por el Torneo Apertura.

La lesión de Scelza, sin embargo, no le impidió trabajar en las transmisiones del fin de semana, incluyendo la del partido entre Nacional y Cerro de este domingo que marcó además la despedida de su compañero Diego Miranda de Tenfield, mientras define su llegada a DirecTV.

Scelza contó al programa Hacemos lo que podemos del canal de streaming Undertake media que el pasado sábado tropezó al salir de la ducha y cayó sobre su costado. El periodista de 62 años sufrió un golpe que, tras los chequeos médicos correspondientes, se determinó que le significó la rotura de cuatro costillas: de la sexta a la novena.

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Scelza explicó que actualmente el mayor padecimiento por su lesión sucede al momento de ir a dormir, pero que le permite seguir en actividad. Según transmitió el periodista deportivo, su plan es seguir trabajando a pesar de la lesión, que le exige reposo y rehabilitación para recuperarse, aunque reducirá su carga de trabajo para poder llegar sano a la próxima Copa del Mundo, que cubrirá para VTV y Radio Rural.

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