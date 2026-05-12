Juan Carlos Scelza sufrió un accidente doméstico y se fracturó cuatro costillas: qué le pasó al comentarista

El periodista deportivo Juan Carlos Scelza, comentarista de las transmisiones del fútbol uruguayo de Tenfield y conductor de Fanáticos en Radio Rural, sufrió el sábado un accidente doméstico que lo dejó con cuatro costillas rotas, y lo obligó a perderse la cobertura de el partido entre Peñarol y Cerro Largo de este lunes por el Torneo Apertura.

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La lesión de Scelza, sin embargo, no le impidió trabajar en las transmisiones del fin de semana, incluyendo la del partido entre Nacional y Cerro de este domingo que marcó además la despedida de su compañero Diego Miranda de Tenfield, mientras define su llegada a DirecTV.

Scelza contó al programa Hacemos lo que podemos del canal de streaming Undertake media que el pasado sábado tropezó al salir de la ducha y cayó sobre su costado. El periodista de 62 años sufrió un golpe que, tras los chequeos médicos correspondientes, se determinó que le significó la rotura de cuatro costillas: de la sexta a la novena.