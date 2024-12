"La calle te acalambra": Juan Carlos Scelza contó cómo se lleva con las críticas y el pedido que hace en los eventos sociales

"Si estás 25 años, todos los partidos televisados siendo el que junto al juez del partido el que primero emite la opinión de cada jugada polémica, para Nacional y Peñarol, con toda la división que hay en este país, o con la selección, con lo pasional que es el público; además de que estás en los programas de radio, en los programas del domingo de noche, en los noticieros, y emitís opinión sobre fútbol con lo futbolero que es el uruguayo, si después de 40 años no te parás en 18 y Ejido y nadie te dice algo, es que algo anduvo mal" , afirmó Scelza.

"Es parte de, y convivís con las redes en algo que es muy pasional, quizás lo más de este país, porque la política te permite más reflexión, el fútbol es más inmediato y más directo, es penal o no, es gol o no, yo cuando salgo de casa no sé que va a pasar", explicó.

El pedido de Juan Carlos Scelza en los eventos

Scelza contó además que cuando llega a reuniones de amigos o familia, hace un pedido. "Digo 'díganme lo que me dicen el fin de semana, que acá estoy'".

"Lo que te dicen con una jugada adversa, a los 10 minutos cambia cuando es una a favor. Pero está bueno, y uno elige esto también", concluyó.