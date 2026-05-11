Pichu Straneo vuelve al Carnaval y regresará al conjunto de parodistas que fundó hace 35 años

Después de 25 años de ausencia sobre los escenarios del Carnaval montevideano , este domingo se anunció que Pichu Straneo volverá a concursar en la edición 2027 , con su regreso al conjunto de parodistas Momosapiens , al que vuelve para la celebración de sus 35 años de historia.

El conjunto anunció la vuelta de Straneo, radicado desde hace tiempo en Argentina, y recordó que fue uno de los fundadores del conjunto que dirige Horacio Rubino en 1992 . Ese año, Straneo recibió además el premio a Mejor figura de parodistas.

Más allá de que ya para fines de la década de los 90 desarrolló parte de su carrera en Buenos Aires, con su incorporación a VideoMatch, Straneo continuó participando en los espectáculos de Momosapiens hasta 2001. Ese año, se despidió del conjunto con el título de la categoría, que también habían ganado en 1998.

El comediante y conductor televisivo había estado cerca de regresar al conjunto que fundó en 2021, pero la pandemia de covid-19 impidió su vuelta para celebrar los 30 años de Momosapiens.

Momosapiens, actuales bicampeones y ganadores de siete primeros premios en el parodismo, habían anunciado la semana pasada la incorporación de otra figura de peso: Petru Valensky. El actor regresa así a la categoría en la que debutó en Carnaval, hace 16 años, con el conjunto de parodistas Los Muchachos. Más de diez años después, en 2023, se estrenó en la categoría de Murga con Nos Obligan a Salir, en una dupla cupletera con Jimena Vázquez.