Se entregaron las menciones de Carnaval y se revelaron las incógnitas entre los ganadores del concurso
A más de un mes de finalizado el Concurso de Carnaval, los artistas y los conjuntos recibieron las menciones de lo más destacado del concurso
9 de abril de 2026 15:22 hs
Antonella Repetto/IM
Este miércoles, un mes después de la última noche de Carnaval, se entregaron las menciones y reconocimientos que el jurado del Concurso Oficial entregaron a los conjuntos y los artistas de la temporada.
Algunos de los premios ya habían sido anunciados por la Intendencia de Montevideo y Daecpu, como la consagración de Raúl Castro como Figura De Oro y el segundo premio consecutivo para Imanol Sibes como Figura Máxima de Caranval como cupletero de Doña Bastarda. Y la murga Doña Bastarda consiguió no solo el primer premio de su categoría, sino la mención como el mejor espectáculo de Carnaval con Patria o Tumba.
La revelación del Carnaval 2026 fue la comparsa Más Que Lonja que después de 20 años de vida decidió participar por primera vez del Concurso Oficial. Y la revista Madame Gótica recibió, también por segundo año consecutivo, la mención al espectáculo promotor de igualdad de género con su propuesta ¿Y si fuera al revés?
Otros premios, sin embargo, se mantuvieron como una interrogante hasta ayer, cuando se dieron a conocer los ganadores de las categorías ternadas.
La murga Cayó la Cabra se quedó con el premio al Mejor Libreto de Carnaval con su República de la Vereda mientras La Nueva Milonga se fue con el premio a la Mejor Batería y los Patos Cabreros se quedaron con el reconocimiento al Mejor Coro de Murga.
El mejor saludo de murga de este año fue, según el jurado, el de Falta y Resto mientras que la retirada fue la de Don Bochinche y Compañía. Doña Bastarda, por su parte, se quedó con el mejor cuplé del año con El Busto de Artigas y la mejor bajada.
La comparsa Valores tuvo para el jurado la mejor cuerda de tambores del concurso y el mejor cuerpo de baile en su categoría. Mientras Yambo Kenia presentó el mejor cuadro, con El Lago De Los Cisnes Negros, y tuvo también al mejor arreglador coral del Carnaval: Aníbal González.
En la categoría de Parodistas la mención al mejor conjunto musical fue para La Compañía, que también se llevó la mención al mejor cuerpo de baile de su categoría y el mejor cuadro con Pájaros Perdidos, mientras que Zíngaros se quedó como el mejor coro del Carnaval. La Mejor Parodia de este año se la quedó Momosapiens con Coda, que también se llevó la mención al mejor elenco.
El mejor cuadro en la categoría de Humoristas se lo quedó Cyrano's con Quirófano.
También se conocieron las menciones individuales en todas las categorías del Carnaval.
Micaela Gares de Yambo Kenia se consagró como la Mejor Vedette de este Carnaval por su actuación en Yambo Kenia, que también tuvo al mejor cuadro de mama vieja y gramillero y el mejor escobero: Federico Larraura.
En tanto, Rafael Antognazza fue destacado como el mejor director escénico de murgas por su trabajo en La Nueva Milonga. Lucila Scariato, de Falta y Resto, fue considerada la mejor solista femenina de Murga, mientras que en la categoría masculina fue Alexander Silva de Diablos Verdes.
En el rubo danza, la mejor bailarina de este año fue Flavia Ortega, integrante de la comparsa Integración, y el mejor bailarín fue Julio del Río, de la revista Tabú.
Damián Luzardo, de Zíngaros, se quedó con la mención a la mejor interpretación vocal masculina, mientras que su par en la categoría femenina fue Antonella Puga de Tabú.
En cuanto al rendimiento actoral, María Elena Pérez de Valores es la mejor actriz de la temporada; mientras que el mejor actor para el jurado fue Federico Pereyra de Momosapiens.
Las figuras de 2026 por categoría son: María Noel Etcheverría, de la comparsa Integración; Fabrizio Silvera, de la murga La Nueva Milonga; Sergio Hernández, de la revista La Compañía; Dahiana Bassadone, de Humoristas Cyrano’s y Camila Caeiro de parodistas Momosapiens.
Menciones a Escuelas de Samba
Este miércoles también se entregaron las menciones a lo mejor del Desfile de Escuelas de Samba. Imperio Pretro E Branco se quedó con la mejor batería y mejor samba enredo.
Urusamba tuvo, según el jurado, el mejor mestre (Hyelson Pereira), porta bandera (Daniele Pompeo) y mejor comisión de frente.
En tanto, Barrio Cerrito se quedó con el premio a la mejor fantasía (Ala 4 - Fogo Sagrado da Paixao). E Imperatriz fue premiada por tener el mejor porta estandarte (Stella Maris Tejera) y dos de los tres mejores carros alegóricos: Abre Alas y Terra Sem Males.
Mocidade Unida cosechó varios premios en la noche: mejor destaque (Alegoría 1 - Palacio das aguas eternas), mejor reina de batería (Angelina Rovera), mejor grupo de passista, mejor cuerpo de bahianas (Joias da fe) y uno de los tres mejores carros alegóricos: Palacio das aguas eternas.
Reconocimientos del Caranaval
Además de las menciones otorgadas, el jurado del Concurso Oficial de Carnaval entregó un reconocimiento especial a diferentes figuras por “seguir brindando su invalorable aporte artístico" al Carnaval.
Quienes recibieron el reconocimiento fueron Ricardo Villalba, Ángel “Marquitos” Gómez, Miguel Villalba, Aldo Martínez, Eduardo “Pitufo” Lombardo, Horacio Rubino y Roberto Romero.
La lista de todas las menciones del Carnaval 2026
Revelación del Carnaval: Más Que Lonja
Figura Máxima del Carnaval: Imanol Sibes
Figura de Oro: Raúl Castro
Mejor Espectáculo de Carnaval: Doña Bastarda
Diploma Especial al Espectáculo Promotor De Igualdad de Género: Madame Gótica
Mejor Vestuario de Murgas: La Gran Muñeca
Mejor Vestuario de Parodistas: Zíngaros
Mejor Vestuario de Sociedad de Negros y Lubolos: Yambo Kenia
Mejor Vestuario de Humoristas: Sociedad Anónima
Mejor Vestuario de Revistas: La Compañía
Mejor Maquillaje Murgas: Falta y Resto
Mejor Maquillaje de Sociedad de Negros y Lubolos: Valores
Mejor Maquillaje Revistas: La Compañía
Mejores Sombreros: Queso Magro (Retirada)
Arte Plástico en Tambores: Integración
Mejor Puesta en Escena de Murgas: Doña Bastarda
Mejor Puesta en Escena de Parodistas: Momosapiens
Mejor Puesta en Escena de Sociedad de Negros y Lubolos: Integración
Mejor Puesta en Escena de Humoristas: Sociedad Anónima
Mejor Puesta en Escena de Revistas: Tabú
Mejor Coreografías de Revistas: La Compañía
Mejor Coreografías de Sociedad de Negros y Lubolos: Valores / Yambo Kenia
Mejor Coreografías de Parodistas: Zíngaros
Mejor Letrista de Murga: Cayó la Cabra
Mejor Letrista de Parodistas: Momosapiens
Mejor Letrista de Sociedades de Negros y Lubolos: Integración / Valores
Mejor Letrista de Humoristas: Sociedad Anónima
Mejor Letrista de Revistas: Tabú
Mejor Puesta en Escena del Carnaval: Momosapiens
Mejor Libreto del Carnaval: Cayó la Cabra
Mejor Iluminación de Carnaval: La Gran Muñeca
Mejor Arreglador Coral del Carnaval: Aníbal González (Yambo Kenia)
Mejor Batería de Murga: La Nueva Milonga
Mejor Cuerda de Tambores: Valores
Mejor Conjunto Musical: La Compañía
Mejor Coro de Murga: Patos Cabreros
Mejor Coro del Carnaval: Zíngaros
Mejor Cuerpo de Baile de Sociedades de Negros y Lubolos: Valores
Mejor Cuerpo de Baile de Revistas: La Compañía
Mejor Cuadro de Sociedades de Negros y Lubolos: El Lago De Los Cisnes Negros (Yambo Kenia)
Mejor Cuadro de Revistas: Pájaros Perdidos (La Compañía)
Mejor Cuadro de Humoristas o Humorada: Quirófano (Cyrano’s)
Mejor Parodia: Coda (Momosapiens)
Mejor Saludo de Murga: Falta y Resto
Mejor Retirada de Murga: Don Bochinche y Compañía
Mejor Cuplé: El Busto de Artigas (Bastarda)
Mejor Elenco: Momosapiens
Mejor Vedette: Micaela Gares (Yambo Kenia)
Mejor Cuadro de Mama Vieja y Gramillero: Yambo Kenia
Mejor Escobero: Federico Larraura (Yambo Kenia)
Mejor Bailarina: Flavia Ortega (Integración)
Mejor Bailarín: Julio del Río (Tabú)
Mejor Director Escénico de Murgas: Rafael Antognazza (La Nueva Milonga)
Mejor Interpretación Vocal Masculina: Damián Luzardo (Zíngaros)
Mejor Interpretación Vocal Femenina: Antonella Puga (Tabú)
Mejor Solista Masculino de Murga: Alexander Silva (Los Diablos Verdes)
Mejor Solista Femenina de Murgas: Lucila Scariato (Falta y Resto)
Mejor Actriz: María Elena Pérez (Valores)
Mejor Actor: Federico Pereyra (Momosapiens)
Figura de Lubolos: María Noel Etcheverría (Integración)
Figura de Revistas: Sergio Hernández (La Compañía)
Figura de Humoristas: Dahiana Bassadone (Cyrano’s)
Figura de Parodistas: Camila Caeiro (Momosapiens)
Figura de Murgas: Fabrizio Silvera (La Nueva Milonga)