Se entregaron las menciones de Carnaval y se revelaron las incógnitas entre los ganadores del concurso

Este miércoles, un mes después de la última noche de Carnaval , se entregaron las menciones y reconocimientos que el jurado del Concurso Oficial entregaron a los conjuntos y los artistas de la temporada.

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Algunos de los premios ya habían sido anunciados por la Intendencia de Montevideo y Daecpu, como la consagración de Raúl Castro como Figura De Oro y el segundo premio consecutivo para Imanol Sibes como Figura Máxima de Caranval como cupletero de Doña Bastarda. Y la murga Doña Bastarda consiguió no solo el primer premio de su categoría, sino la mención como el mejor espectáculo de Carnaval con Patria o Tumba.

La revelación del Carnaval 2026 fue la comparsa Más Que Lonja que después de 20 años de vida decidió participar por primera vez del Concurso Oficial. Y la revista Madame Gótica recibió, también por segundo año consecutivo, la mención al espectáculo promotor de igualdad de género con su propuesta ¿Y si fuera al revés?

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Otros premios, sin embargo, se mantuvieron como una interrogante hasta ayer, cuando se dieron a conocer los ganadores de las categorías ternadas.

La murga Cayó la Cabra se quedó con el premio al Mejor Libreto de Carnaval con su República de la Vereda mientras La Nueva Milonga se fue con el premio a la Mejor Batería y los Patos Cabreros se quedaron con el reconocimiento al Mejor Coro de Murga.

El mejor saludo de murga de este año fue, según el jurado, el de Falta y Resto mientras que la retirada fue la de Don Bochinche y Compañía. Doña Bastarda, por su parte, se quedó con el mejor cuplé del año con El Busto de Artigas y la mejor bajada.

Doña Bastarda 12

La comparsa Valores tuvo para el jurado la mejor cuerda de tambores del concurso y el mejor cuerpo de baile en su categoría. Mientras Yambo Kenia presentó el mejor cuadro, con El Lago De Los Cisnes Negros, y tuvo también al mejor arreglador coral del Carnaval: Aníbal González.

En la categoría de Parodistas la mención al mejor conjunto musical fue para La Compañía, que también se llevó la mención al mejor cuerpo de baile de su categoría y el mejor cuadro con Pájaros Perdidos, mientras que Zíngaros se quedó como el mejor coro del Carnaval. La Mejor Parodia de este año se la quedó Momosapiens con Coda, que también se llevó la mención al mejor elenco.

El mejor cuadro en la categoría de Humoristas se lo quedó Cyrano's con Quirófano.

También se conocieron las menciones individuales en todas las categorías del Carnaval.

Micaela Gares de Yambo Kenia se consagró como la Mejor Vedette de este Carnaval por su actuación en Yambo Kenia, que también tuvo al mejor cuadro de mama vieja y gramillero y el mejor escobero: Federico Larraura.

En tanto, Rafael Antognazza fue destacado como el mejor director escénico de murgas por su trabajo en La Nueva Milonga. Lucila Scariato, de Falta y Resto, fue considerada la mejor solista femenina de Murga, mientras que en la categoría masculina fue Alexander Silva de Diablos Verdes.

29012026-G_B_2200 Falta y Resto 2026 Gastón Britos / FocoUy

En el rubo danza, la mejor bailarina de este año fue Flavia Ortega, integrante de la comparsa Integración, y el mejor bailarín fue Julio del Río, de la revista Tabú.

Damián Luzardo, de Zíngaros, se quedó con la mención a la mejor interpretación vocal masculina, mientras que su par en la categoría femenina fue Antonella Puga de Tabú.

En cuanto al rendimiento actoral, María Elena Pérez de Valores es la mejor actriz de la temporada; mientras que el mejor actor para el jurado fue Federico Pereyra de Momosapiens.

Las figuras de 2026 por categoría son: María Noel Etcheverría, de la comparsa Integración; Fabrizio Silvera, de la murga La Nueva Milonga; Sergio Hernández, de la revista La Compañía; Dahiana Bassadone, de Humoristas Cyrano’s y Camila Caeiro de parodistas Momosapiens.

P Momosapiens

Menciones a Escuelas de Samba

Este miércoles también se entregaron las menciones a lo mejor del Desfile de Escuelas de Samba. Imperio Pretro E Branco se quedó con la mejor batería y mejor samba enredo.

Urusamba tuvo, según el jurado, el mejor mestre (Hyelson Pereira), porta bandera (Daniele Pompeo) y mejor comisión de frente.

En tanto, Barrio Cerrito se quedó con el premio a la mejor fantasía (Ala 4 - Fogo Sagrado da Paixao). E Imperatriz fue premiada por tener el mejor porta estandarte (Stella Maris Tejera) y dos de los tres mejores carros alegóricos: Abre Alas y Terra Sem Males.

Mocidade Unida cosechó varios premios en la noche: mejor destaque (Alegoría 1 - Palacio das aguas eternas), mejor reina de batería (Angelina Rovera), mejor grupo de passista, mejor cuerpo de bahianas (Joias da fe) y uno de los tres mejores carros alegóricos: Palacio das aguas eternas.

DSC08843 Mocidade Unida vuelve a ser campeona del Desfile de Escuelas de Samba Joaquín Ormando

Reconocimientos del Caranaval

Además de las menciones otorgadas, el jurado del Concurso Oficial de Carnaval entregó un reconocimiento especial a diferentes figuras por “seguir brindando su invalorable aporte artístico" al Carnaval.

Quienes recibieron el reconocimiento fueron Ricardo Villalba, Ángel “Marquitos” Gómez, Miguel Villalba, Aldo Martínez, Eduardo “Pitufo” Lombardo, Horacio Rubino y Roberto Romero.

20260408dicimouyar0002 menciones carnaval 2026 Antonella Repetto/IM

La lista de todas las menciones del Carnaval 2026

Revelación del Carnaval: Más Que Lonja

Figura Máxima del Carnaval: Imanol Sibes

Figura de Oro: Raúl Castro

Mejor Espectáculo de Carnaval: Doña Bastarda

Diploma Especial al Espectáculo Promotor De Igualdad de Género: Madame Gótica

Mejor Vestuario de Murgas: La Gran Muñeca

Mejor Vestuario de Parodistas: Zíngaros

Mejor Vestuario de Sociedad de Negros y Lubolos: Yambo Kenia

Mejor Vestuario de Humoristas: Sociedad Anónima

Mejor Vestuario de Revistas: La Compañía

Mejor Maquillaje Murgas: Falta y Resto

Mejor Maquillaje de Sociedad de Negros y Lubolos: Valores

Mejor Maquillaje Revistas: La Compañía

Mejores Sombreros: Queso Magro (Retirada)

Arte Plástico en Tambores: Integración

Mejor Puesta en Escena de Murgas: Doña Bastarda

Mejor Puesta en Escena de Parodistas: Momosapiens

Mejor Puesta en Escena de Sociedad de Negros y Lubolos: Integración

Mejor Puesta en Escena de Humoristas: Sociedad Anónima

Mejor Puesta en Escena de Revistas: Tabú

Mejor Coreografías de Revistas: La Compañía

Mejor Coreografías de Sociedad de Negros y Lubolos: Valores / Yambo Kenia

Mejor Coreografías de Parodistas: Zíngaros

Mejor Letrista de Murga: Cayó la Cabra

Mejor Letrista de Parodistas: Momosapiens

Mejor Letrista de Sociedades de Negros y Lubolos: Integración / Valores

Mejor Letrista de Humoristas: Sociedad Anónima

Mejor Letrista de Revistas: Tabú

Mejor Puesta en Escena del Carnaval: Momosapiens

Mejor Libreto del Carnaval: Cayó la Cabra

Mejor Iluminación de Carnaval: La Gran Muñeca

Mejor Arreglador Coral del Carnaval: Aníbal González (Yambo Kenia)

Mejor Batería de Murga: La Nueva Milonga

Mejor Cuerda de Tambores: Valores

Mejor Conjunto Musical: La Compañía

Mejor Coro de Murga: Patos Cabreros

Mejor Coro del Carnaval: Zíngaros

Mejor Cuerpo de Baile de Sociedades de Negros y Lubolos: Valores

Mejor Cuerpo de Baile de Revistas: La Compañía

Mejor Cuadro de Sociedades de Negros y Lubolos: El Lago De Los Cisnes Negros (Yambo Kenia)

Mejor Cuadro de Revistas: Pájaros Perdidos (La Compañía)

Mejor Cuadro de Humoristas o Humorada: Quirófano (Cyrano’s)

Mejor Parodia: Coda (Momosapiens)

Mejor Saludo de Murga: Falta y Resto

Mejor Retirada de Murga: Don Bochinche y Compañía

Mejor Cuplé: El Busto de Artigas (Bastarda)

Mejor Elenco: Momosapiens

Mejor Vedette: Micaela Gares (Yambo Kenia)

Mejor Cuadro de Mama Vieja y Gramillero: Yambo Kenia

Mejor Escobero: Federico Larraura (Yambo Kenia)

Mejor Bailarina: Flavia Ortega (Integración)

Mejor Bailarín: Julio del Río (Tabú)

Mejor Director Escénico de Murgas: Rafael Antognazza (La Nueva Milonga)

Mejor Interpretación Vocal Masculina: Damián Luzardo (Zíngaros)

Mejor Interpretación Vocal Femenina: Antonella Puga (Tabú)

Mejor Solista Masculino de Murga: Alexander Silva (Los Diablos Verdes)

Mejor Solista Femenina de Murgas: Lucila Scariato (Falta y Resto)

Mejor Actriz: María Elena Pérez (Valores)

Mejor Actor: Federico Pereyra (Momosapiens)

Figura de Lubolos: María Noel Etcheverría (Integración)

Figura de Revistas: Sergio Hernández (La Compañía)

Figura de Humoristas: Dahiana Bassadone (Cyrano’s)

Figura de Parodistas: Camila Caeiro (Momosapiens)

Figura de Murgas: Fabrizio Silvera (La Nueva Milonga)

Mejor Utilización de Pantalla: Doña Bastarda

Mejor Bajada de Murgas: Doña Bastarda