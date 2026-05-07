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Petru Valensky vuelve al Carnaval y se suma a un gran ganador del Parodismo

El actor y comediante Petru Valensky volverá al Concurso Oficial de Carnaval en 2027, en una categoría en la que debutó en 2010

7 de mayo de 2026 20:26 hs
Petru Valensky

Petru Valensky

Diego Battiste

Petru Valensky vuelve al Carnaval. El actor y humorista, recientemente reconocido como Ciudadano Ilustre de Montevideo por su trayectoria artística, regresará en 2027 al escenario del Teatro de Verano, 16 años después de su debut en la fiesta de Momo.

Momosapiens, actuales bicampeones y ganadores de siete primeros premios en el Parodismo, anunciaron la incorporación del artista este jueves en sus redes sociales.

"Anunciamos con orgullo la incorporación del flamante Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Montevideo: Petru Valensky, para el próximo Carnaval 2027 y para celebrar juntos los 35 años de Momosapiens", escribieron en una publicación junto a una fotografía del artista.

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Petru Valensky regresa así a la categoría en la que debutó en Carnaval, hace 16 años, con el conjunto de parodistas Los Muchachos. Más de diez años después, en 2023, se estrenó en la categoría de Murga con Nos Obligan a Salir, en una dupla cupletera con Jimena Vázquez.

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