Petru Valensky vuelve al Carnaval y se suma a un gran ganador del Parodismo

Petru Valensky vuelve al Carnaval. El actor y humorista, recientemente reconocido como Ciudadano Ilustre de Montevideo por su trayectoria artística, regresará en 2027 al escenario del Teatro de Verano, 16 años después de su debut en la fiesta de Momo.

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Momosapiens, actuales bicampeones y ganadores de siete primeros premios en el Parodismo, anunciaron la incorporación del artista este jueves en sus redes sociales.

"Anunciamos con orgullo la incorporación del flamante Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Montevideo: Petru Valensky, para el próximo Carnaval 2027 y para celebrar juntos los 35 años de Momosapiens", escribieron en una publicación junto a una fotografía del artista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Momosapiens Parodistas (@momosapiens_oficial) Valensky llega al actual campeón de su categoría, que en la última entrega de menciones del jurado se quedó con el reconocimiento a la Mejor Parodia de 2026 con Coda, al mejor elenco y el premio al mejor actor para Federico Pereyra. En tanto, Camila Caeiro fue elegida este año como la Figura de Parodismo.