Murió la artista plástica Lola Fernández a los 83 años

La artista plástica Lola Fernández murió el pasado martes a los 83 años. La artista, nacida en Montevideo en 1942, comenzó su formación plástica en el Taller Torres García donde estudió dibujo al natural con José Gurvich y mantuvo una producción artística durante más de 50 años como pintora, dibujante y ceramista.

"Cuando huelo el "perfume" del óleo siento que algo se moviliza adentro mío y siempre termino viéndome en aquel sótano del Ateneo donde funcionaba el Taller Torres García", diría años después en una entrevista con el sitio El Montevideano sobre aquella escuela de la que fue modelo incluso antes de ser artista.

A partir de la década del 60 la pintora siguió trabajando con su hermano, el también pintor Guillermo Fernández , y se formó como ceramista con Mariana Soler hasta que en 1975 se radicó en España donde vivió durante nueve años y tomó clases con Clarina Vicens.

Obras de Lola Fernández que fueron parte de la exposición Ellas. Mujeres de la Escuela del Sur.

"Cuando volví de España, Guillermo tenía un enfoque de la superficie del plano donde había ideado lo que llamaba una gramática pre-estilísitca", contó en diálogo con De Fogón en Fogón. Y es que tras su regreso a Uruguay continuó su formación junto a su hermano. Pero luego de la muerte de Guillermo Fernández en 2007, Lola se dedicó a la docencia en su propio taller.

Participó en exposiciones colectivas y en 2002 realizó una muestra individual en la Cátedra Alicia Goyena en Montevideo. Intervino en diversas muestras colectivas, entre las que se destacan el Homenaje de alumnos al Maestro Guillermo Fernández, realizada en 2007 en el Museo de Arte Contemporáneo; o Ellas, mujeres de la escuela del Sur, desarrollada en 2024 en el Museo Blanes.

En octubre de 2025 realizó una importante exposición individual en el Museo Torres García con la curaduría de Macarena Montañez y Jimena Perera: Formas, color, mundos.

"Nunca me desprendí de los lápices y pinceles, y aunque de un modo tal vez asimétrico, no dejé de dibujar y de mirar la realidad desde una perspectiva que no puede desligarse de esa inclinación por la luz y por las formas", decía Fernández en el texto curatorial de aquella exposición.