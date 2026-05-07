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Adiós Panini: FIFA anunció el final de su vínculo con la empresa italiana, que dejará de hacer el álbum de figuritas del Mundial

La FIFA anunció este jueves un acuerdo con la empresa estadounidense Fanatics, que se encargará de la licencia de figuritas y cartas después del Mundial 2030

7 de mayo de 2026 15:58 hs
Panini se encarga de los álbumes del Mundial desde 1970
Panini se encarga de los álbumes del Mundial desde 1970 Camilo dos Santos

El Mundial 2030 será histórico: no solo marcará el centenario de la competición mayor del fútbol de selecciones, y tendrá además el regreso del torneo a su sede inicial, Uruguay (aunque en principio sea solo por un partido), sino que será también el último que tenga un álbum de figuritas hecho por la empresa italiana Panini.

Este jueves, la FIFA anunció que la empresa estadounidense Fanatics, a través de su grifa Topps, será la encargada de la licencia para los álbumes oficiales de figuritas, cartas y tarjetas del Mundial a partir de 2031, poniendo fin así a una relación de 60 años entre la organización que rige el fútbol mundial y Panini, que desde 1970 se encarga del álbum oficial de la Copa del Mundo, incluyendo el del inminente torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá a partir de junio.

Topps pasará a encargarse de esas colecciones, así como las de otros torneos organizados por FIFA. Esa empresa ya tiene los derechos de las competencias de la UEFA europea, como la Champions y la Eurocopa desde 2024, también reemplazando a Panini en ese rubro.

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FIFA no anunció por cuánto tiempo es el nuevo vínculo por estos productos, pero según publicó ESPN, el arreglo es "por varios ciclos mundialistas".

Como parte del nuevo acuerdo, distintos jugadores utilizarán en sus camisetas parches que identifican que el Mundial 2026 es su debut en esta competición. Esos parches serán luego retirados de las camisetas y colocados en cartas coleccionables junto al autógrafo del jugador y vendidas como coleccionables. Esa práctica ya es desarrollada por la empresa en algunas de las ligas deportivas estadounidenses de las que tienen los derechos, como la MLB (béisbol), la NBA (básquetbol) y la MLS (fútbol).

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