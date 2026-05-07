Adiós Panini: FIFA anunció el final de su vínculo con la empresa italiana, que dejará de hacer el álbum de figuritas del Mundial

El Mundial 2030 será histórico: no solo marcará el centenario de la competición mayor del fútbol de selecciones, y tendrá además el regreso del torneo a su sede inicial, Uruguay (aunque en principio sea solo por un partido), sino que será también el último que tenga un álbum de figuritas hecho por la empresa italiana Panini.

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Este jueves, la FIFA anunció que la empresa estadounidense Fanatics, a través de su grifa Topps, será la encargada de la licencia para los álbumes oficiales de figuritas, cartas y tarjetas del Mundial a partir de 2031, poniendo fin así a una relación de 60 años entre la organización que rige el fútbol mundial y Panini, que desde 1970 se encarga del álbum oficial de la Copa del Mundo, incluyendo el del inminente torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá a partir de junio.

Topps pasará a encargarse de esas colecciones, así como las de otros torneos organizados por FIFA. Esa empresa ya tiene los derechos de las competencias de la UEFA europea, como la Champions y la Eurocopa desde 2024, también reemplazando a Panini en ese rubro.

FIFA no anunció por cuánto tiempo es el nuevo vínculo por estos productos, pero según publicó ESPN, el arreglo es "por varios ciclos mundialistas".