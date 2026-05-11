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No Te Va Gustar vuelve al Velódromo para presentar su nuevo disco y además anunció dos shows en el interior

No Te Va Gustar anunció shows en Montevideo, Salto y Colonia en el marco de la gira de presentación de Florece en el caos, su disco más reciente

11 de mayo de 2026 12:39 hs
No Te Va Gustar

No Te Va Gustar

A comienzos de este año No Te Va Gustar estrenó su disco más reciente, Florece en el caos. Ahora embarcados en su gira internacional de presentación, este lunes la banda anunció sus primeras fechas para Uruguay en el marco del tour: se trata de un regreso al Velódromo Municipal en Montevideo, así como presentaciones en Salto y Colonia.

NTVG tiene una larga historia con el Velódromo Municipal, ya que fue allí donde presentaron algunos de sus discos anteriores, como El tiempo otra vez avanza y El calor del pleno invierno. Además, dieron allí un show en 2005 que fue editado como DVD, y una presentación de tres horas en 2006 que está también entre las más recordadas de la trayectoria del grupo. Su última actuación en el Velódromo fue en 2023, en el marco del festival Sonorama.

Ahora la banda regresa al escenario de Parque Batlle con este nuevo disco, que presentarán allí el próximo 12 de diciembre.

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Antes de ese show harán dos paradas de su gira actual en el interior: primero en Salto, el 4 de diciembre, para presentarse en el Parque Harriague de la ciudad, y el día siguiente en la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento.

Serán las primeras actuaciones en Uruguay para la banda desde su show en la Fortaleza de Santa Teresa el pasado febrero, y serán el cierre de una gira que incluye 60 presentaciones en América y Europa.

Cuándo y donde comprar las entradas para los shows de No Te Va Gustar

La venta de entradas para las tres fechas comenzará este miércoles 13 de mayo a mediodía, a través de la plataforma RedTickets.

En el caso del show de Montevideo, durante las primeras 48 horas habrá una preventa exclusiva para tarjetas del banco Santander. A partir del viernes 15 comienza la venta general.

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