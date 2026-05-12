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Nueva baja del Carnaval: una murga centenaria no estará en el Teatro de Verano en 2027

A 114 años de su fundación, y con 13 primeros premios en su categoría, la murga Curtidores de Hongos no participará del Carnaval 2027

12 de mayo de 2026 16:30 hs
Murga Curtidores de Hongos 2026.

Murga Curtidores de Hongos 2026.

La temporada de anuncios, cambios y bajas del Carnaval 2027 comenzó poco después del último tablado, y las noticias en torno a la participación de los conjuntos continúan sucediéndose entre bajas, altas y pases entre conjuntos.

Días después de que se confirmara la baja de los parodistas Adams y Asaltantes con Patente anunciara su regreso al Concurso Oficial, una murga centenaria anunció que no será parte del Carnaval 2027.

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Murga Curtidores de Hongos (Freddy González aparece en el centro de la foto).

Murga Curtidores de Hongos (Freddy González aparece en el centro de la foto).

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La histórica Curtidores de Hongos, fundada en 1912, anunció que no será parte de la temporada carnavalera el próximo año. La murga, que desde entonces ha cosechado 13 primeros premios en su categoría, agradeció el apoyo de sus seguidores a través de una publicación en sus redes sociales y comunicó su baja para el año próximo.

"Luego de tantos años saliendo de forma ininterrumpida, entendemos necesario tomarnos un descanso para renovar energías y volver con más fuerzas", escribieron en su cuenta de Instagram.

En 2026 Curtidores de Hongos llevó al Teatro de Verano, y a cada tablado del circuito de Carnaval, el espectáculo Ciudad Siniestra, basado en textos creados por Freddy González, Rodrigo Franco, Leandro Lacuesta y Mauricio Quintela.

La murga entonces quedó en el puesto 11 del último carnaval, por lo que quedó por fuera de la clasificación de los 10 conjuntos que pasaron a la Liguilla. Eso implica, además, que en caso de querer participar en el próximo carnaval debían presentarse y superar la instancia de la Prueba de Admisión.

Embed - Curtidores de Hongos - Etapa 9 - Segunda Rueda - Carnaval 2026

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