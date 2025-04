"Cometieron dos errores": Gerardo Sotelo sobre el conflicto de Canal 5 y la "lógica" de los Medios Públicos

En medio del conflicto entre la nueva dirección de Canal 5 y el sindicato de trabajadores, el expresidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) –y ahora diputado por el Partido Independiente– Gerardo Sotelo dijo que se cometieron "al menos" dos errores por "querer hacer cosas y no entender la lógica" de la señal pública.

" Lo que no tuvimos fue paros ", expresó Sotelo. "En cinco años en el canal no hubo un solo paro, salvo los paros de COFE que hacían los funcionarios de una manera muy civilizada. En términos generales se dejaban guardias gremiales".

El diputado consideró que la nueva administración, presidida por Erika Hoffmann , se "equivocó" en los primeros días de la gestión de los Medios Públicos. " Cometieron dos errores al menos , cuya gravedad dirá el tiempo, porque están en sus primeros días en la gestión de un organismo muy complicado que además es público y cuando uno llega de la actividad privada es difícil cambiar el chip ", dijo y adjudicó esos "errores" a "querer hacer cosas y no entender la lógica" .

20250410 Fachada del Canal 5, Medios Públicos. Foto: Inés Guimaraens

"Es el Estado el que le tiene que dar garantías a los contratados y a la sociedad de que se van a respetar los contratos. Estamos hablando nada más y nada menos que del Estado que le dice a particulares que no va a cumplir los términos del contrato que celebró y que, además, no le va a pagar", dijo Sotelo.

"Llegas en cualquier ámbito público y te encontrás con cosas que te gustaría cambiar pero que van a durar", dijo el expresidente del Secan y expresó que durante su gestión se tomaron "decisiones" que habrían sido aplicadas "cuando vencieron los contratos".

Por otra parte, Sotelo se refirió a la nueva política de exclusividad solicitada a las principales figuras del canal estatal.

"Va de suyo que sos exclusivo de una empresa, no podés trabajar en una empresa que compite contra esa. Pero también es cierto que desde hace 60 años la gente que trabaja en Canal 5 también lo hace en medios privados. No está previsto en el contrato y es uso y costumbre que se trabaje en más de un lado", señaló Sotelo.

"Yo enfrenté la misma situación. Decís 'mirá fulana o fulano, a partir del próximo contrato te voy a poner una cláusula de exclusividad'. Lo que no podes es generar una condición que no está prevista en este contrato para la semana que viene. Eso no lo puede hacer nadie y mucho menos el Estado", agregó.

"Se equivocaron, como yo me equivoque, como se equivoca cualquiera, por querer hacer cosas", comentó Sotelo.

¿Qué dijo el sindicato de Canal 5?

El viernes, la Asociación de Productores y Periodistas de Televisión Nacional (Apptn) se declaró en conflicto y le solicitó a la reciente directora de Secan, Érika Hoffmann, "la inmediata instalación de una mesa de negociación".

"Las autoridades de Canal 5 han comunicado el despido, vía rescisión de sus vínculos, de algunos trabajadores con contratos laborales vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025", afirman desde el sindicato.

Sin embargo, afirman que "serían desvinculados a partir del 30 de abril de 2025". Mientras que en mayo comenzará a emitirse la nueva versión de los informativos del canal público.

La medida sindical fue tomada durante la asamblea de este viernes y la instancia de negociación fue pedida para "el cumplimiento de los contratos vigentes con la suspensión de los despidos anunciados y la no innovación en medidas similares durante el proceso de negociación".

Según supo El Observador con fuentes al tanto de las negociaciones, este martes quedó instalada una mesa de negociación entre las partes y se alcanzó un preacuerdo a ratificar por la asamblea.