Ingresos de publicidad en TV Ciudad se multiplicaron por cinco de 2020 a 2024: ¿quiénes pautan en el canal de la intendencia?

TV CIUDAD "Ese nivel de incertidumbre no es bueno": Bergara respondió a Lema y dijo qué hará con TV Ciudad si gana

El canal ha sido tema de discusión política, al punto que el candidato a intendente de Montevideo nacionalista, Martín Lema, propone cerrarlo en caso de ganar las elecciones.

Ninguno de los otros candidatos, ni siquiera en la Coalición Republicana, plantearon lo mismo, aunque el cabildante Roque García no lo descarta. Quien parte como favorito según las encuestas, el frenteamplista Mario Bergara, quiere justamente potenciar la actividad comercial del canal municipal, entre otras cosas, con la publicidad.

"Cuando se hace TV Ciudad, el acuerdo fue 'está bien, te meto TV Ciudad en el cable, pero no me salgas a vender publicidad'. Esa lógica ya caducó, la importancia relativa del cable también bajó. Entonces de a poco TV Ciudad comenzó a tener una actividad comercial, pero hay un margen muy grande para avanzar en ese terreno", dijo en febrero a El Observador.

20250327 Mario Bergara presenta Plan de limpieza. Mario Bergara Foto: Inés Guimaraens

"Estamos hablando de montos relativamente modestos que creo que hay margen para un trabajo en el terreno comercial de venta de publicidad, de promoción, etcétera, que no significa que eso involucre incidencia a nivel de los contenidos", añadió el economista que tiene el apoyo de Seregnistas y del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Si te toma el año 2023, se puede dimensionar cuánto supone el ingreso por publicidad en el presupuesto de TV Ciudad.

Según datos proporcionados por la oposición a El Observador, la comuna gastó $304 millones ese año en el canal: $184 millones en retribuciones personales, $104 millones en gastos de funcionamiento y $16 millones en inversiones. El ingreso por publicidad en 2023 fue de $10 millones, es decir, un 3% del dinero que utilizó TV Ciudad.

¿Quiénes pautan?

La lista de empresas y organismos que pautaron en el canal de la comuna creció año a año.

A partir de 2022, hubo un boom de sindicatos, como la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y la Asociación de Docentes de la Udelar (Adur), y de agrupaciones de cooperativas como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ahorro Previo (Fecovi). Las cuatro pautaron de 2022 en adelante. Ese año justamente se votó el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y estas organizaciones hicieron campaña a favor del Sí.

En una entrevista con El Observador en setiembre de 2022, Alejandra Casablanca, la directora del canal, dijo que nadie del No pidió hacer publicidad en el canal de la intendencia. Ante la consulta de por qué solo del Sí lo habían hecho, Casablanca respondió: "No es a mí que me lo tenés que preguntar".

-die2153-jpg..webp Alejandra Casablanca, directora de TV Ciudad. Archivo Foto: Leonardo Carreño

Por otra parte, aseguró que su intención era que hubiera "muchos más auspiciantes" y recordó que, además de los sindicatos, había empresas, como el Montevideo Shopping, que pautaban ahí.

"Estaríamos encantados de que vinieran muchos más auspiciantes. Cuanto más podamos conseguir para bajar el presupuesto en base a lo que pone la ciudadanía, yo estaría encantada. Ante cualquier persona que me diga "tenés que golpear esta puerta", me voy a poner el trajecito y voy a llevar la carpeta con las tarifas. Así como los sindicatos ponen, también podés ver al Montevideo Shopping (pautando) en Sobreciencia (un programa del canal), estamos abiertos a lo que sea... menos a cosas que vayan contra la televisión pública, como lo que va contra la salud pública", sostuvo en esa instancia.

De 2020 en adelante, también varias instituciones públicas compraron publicidad en TV Ciudad. Antel lo hizo en los cinco años, menos en 2021. La Intendencia de Canelones pautó en 2020 y la de Salto en 2022 y 2023. El Ministerio de Turismo lo hizo en 2023 y la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) en 2020, 2023 y 2024.

Además del caso del shopping, en cuanto a privados, la cadena de supermercados Ta-Ta pautó en 2021 y 2022 y la Terminal Cuenca del Plata (que corresponde mayoritariamente a Katoen Natie, aunque tiene participación de la Administración Nacional de Puertos) en 2024.