Bergara sobre TV Ciudad: "No hay medio que no tenga algún sesgo, la clave es que haya diversidad de voces"

Si bien el grupo que encabeza Bergara, Seregnistas, tuvo una mala votación en octubre: obtuvo 90 mil votos, perdió dos senadores y varios diputados, para las elecciones departamentales cuenta con el apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector más votado en octubre. No obstante, pese a su poderío, en las dos últimas elecciones departamentales el MPP no ha logrado que su candidato resulte electo: le pasó en 2015 con Lucía Topolansky y en 2020 con Álvaro Villar.

En las últimas dos campañas electorales buscaste ser candidato presidencial, ¿en qué momento se despertó la ambición de ser intendente?

La peripecia política también va condicionando hacia donde uno encuentra un lugar relevante. Es el objetivo, tener un lugar relevante desde donde contribuir. En este proceso había alternativas sobre la mesa: integrar en un lugar destacado el Ejecutivo, ser senador de la República... En ese contexto, y un poco en diálogos preliminares que habilitaban a pensar en la posibilidad de la candidatura a la intendencia, optamos por esto, una cosa más ejecutiva.

Hablás de conversaciones preliminares para la intendencia, ¿cómo fueron esas conversaciones con el MPP?

No con el MPP. En realidad es exploración política, uno no se larga a este tipo de carrera sin ver si hay arenita para tirarse o no. No solo con el MPP, con muchos sectores. Después de que pasó la elección nacional y se abrió la posibilidad de considerar esta candidatura, obviamente hay contactos para ver si hay condiciones políticas para que esto tenga una mínima viabilidad. A eso me refería, no a ningún tipo de acuerdo previo que he escuchado por ahí, que no es cierto.

¿Hubo un acuerdo previo para bajar tu precandidatura a la presidencia?

No, descártenlo completamente. Acá esa caricatura que alguien quiere instalar de 'Bergara se bajó a apoyar a Orsi a cambio de que después el MPP lo apoyara'... No, definitivamente no.

¿Estás pensando en un proceso de diez años para la intendencia?

Hay que atender las urgencias, pero también hay que tener un proyecto. En términos de residuos, los cambios en los hábitos de consumo hacen que hoy tengas miles, miles, miles, miles de toneladas más por año de residuos. Hay que trabajar mucho en los hábitos, en la educación, en la cultura de la gente de cómo procesar los residuos desde los hogares. Hay que tener un plan sí de rápida concreción en cuanto a los mecanismos de recolección. También, la otra pata que no muchas veces se conversa de los residuos es la disposición final. No hay una urgencia ahora para eso, pero tampoco hay que llegar al límite.

En movilidad, no es tapando baches que vamos a resolver un problema donde en Montevideo tenemos 20, 25 mil, el último año todavía más, de automóviles nuevos circulando. Hay que resolver algunas cosas inmediatas, pero después hay que pensar en el mediano y el largo plazo, con infraestructuras y, probablemente, reglas que tienen que modificarse, con objetivos que apunten a desestimular el transporte individual, yendo más al transporte colectivo. Es necesario que la intendencia tenga una visión y una proyección a 10,15 años. ¿Quién lo llevará adelante? Lo dirá la vida y lo dirá la ciudadanía.

Pero no es que tengas descartado ser candidato presidencial en 2029.

Yo soy absolutamente contrario a la lógica del trampolín político: la utilización del ámbito institucional en clave de campaña permanente o cuasi permanente. Ese no va a ser el tono de nuestra intendencia. El compromiso de trabajo es focalizarnos en los temas que tiene que resolver la intendencia. Obviamente en las trayectorias políticas, el estar en lugares de visibilidad y en hacer las cosas que la gente perciba, que las hace razonablemente bien, es parte de una trayectoria deseable.

Has hablado sobre aplicar, en algunas zonas del departamento, lo que ha hecho Canelones en cuando a limpieza (contenedores domiciliarios, reciclaje y, en menor medida, compostaje). Pero a esa intendencia supuso una inversión importante en su momento. ¿Tenés los números de cuánta plata habría que poner para ese cambio?

Primero tenemos que tener claro el mapa de la distribución, que lo estamos ya trabajando con equipos, incluso con compañeros que fueron pilares en el proceso de Canelones. En qué zonas y qué cobertura tendrá la aplicación de los contenedores domiciliarios, en qué otros lugares se mantendrán los contenedores actuales. Si hay lugares donde hay que ir a contenedores soterrados, porque todos somos conscientes de que en algunas zonas hay una problemática asociada a que la basura está demasiado tiempo en el día en la vía pública, con los temas del hurgado, etc. En otros lados capaz que hay que volver a una lógica de que pasa el basurero, en Montevideo Rural, no sé. Primero hay que tener claro ese mapa y, en lo que son siempre restricciones financieras, cuantificar en qué trayectoria y con qué prioridad y con qué ritmo las cosas se pueden ir implementando. Va a ser obviamente la prioridad del gobierno. Lo que sí digo con claridad es que estas cosas difícilmente se hagan sin recursos.

La situación financiera de la intendencia ha estado en discusión. El Observador informó que Desarrollo Ambiental y Cultura eran los que habían gastado más de lo debido. ¿No es difícil justificarle a la ciudadanía otra inversión en Desarrollo Ambiental para solucionar un problema en el que esta administración metió bastante plata y no lo pudo hacer?

La ciudadanía lo que quiere es que vos resuelvas los temas. Creo que el eje para la gente es que las cosas mejoren y difícilmente se puedan hacer cambios y mejoras pensando que se hacen gratis. El tema de la situación financiera de la Intendencia tiene múltiples aristas, pero una importante es que el tratamiento financiero que le dio el gobierno fue discriminatorio, tanto a Montevideo como a Canelones.

¿Te parece que la política del gobierno nacional hacia la Intendencia de Montevideo es la única explicación de la situación compleja financiera?

No, no. Seguramente hay marcos de mejora de gestión en materia de recursos, pero las cifras son muy claras en que cuando uno pone el dato de las transferencias del gobierno central por habitante, Montevideo es lejos el que menos recursos recibe, además de que se bloquean financiamientos que son fundamentales para la operativa del asunto.

¿Prevén recuperar el Fondo de Infraestructura Metropolitano (que discontinuó este gobierno)?

Claro, vamos a ir al diálogo con el gobierno nacional para recomponer cosas que se retacearon.

Sobre movilidad, hace unos días le dijiste a La Diaria que cuando se presentó el proyecto del Cinve la inversión que ellos decían que iba a salir (US$ 528 millones) era "optimista", que capaz podía salir un poco más...

Es mi feeling, es mi olfato. Hay que estudiarlo porque implica algunos cambios y tareas realmente fuertes. Ojalá salga lo que dicen, sería la mejor noticia del mundo.

También decías que genera problemas tener "la ciudad levantada tres años". ¿Se podría entonces hacer una versión más diluida del proyecto del Cinve?

Todo está para estudiarse. La gente experta tomará los proyectos en consideración, pero eso no quita que haya otros proyectos. Eventualmente también de los proyectos se pueden buscar mecanismos de combinación o de alternativas. Difícilmente los proyectos que se presentan después se implementen a rajatabla tal cómo venían. Puede haber variantes por razones financieras o por razones de implementación y de construcción.

Hubo un proyecto de Daniel Martínez y Danilo Astori de crear más estacionamientos subterráneos para solucionar el tema del tránsito. ¿Te gustaría volver a insistir sobre eso?

Si uno lo que dice es que el problema tiene más bien que ver con un crecimiento muy alto de la movilidad individual, no sé si la solución pasa por el tema de los estacionamientos. De hecho, hubo intentos por esa vía, que quedaron desiertos porque tampoco el estacionamiento es un negocio tan sustentable y menos de manera subterránea donde el costo se incrementa. No lo pondría en el menú de la primera hora.

Tema veredas: ¿Te has planteado la posibilidad, como Álvaro Villar que lo había manejado en la campaña anterior, de cambiar el digesto municipal para que deje de ser a cargo del vecino?

Está bien que la vereda sea responsabilidad del vecino o la vecina, pero creo que la intendencia tiene que ser mucho más proactiva y eventualmente salir a resolver el tema. Además, cuando vos arreglás la vereda, pero tenés un árbol cuyas raíces te la rompe a cada dos minutos, ahí es la intendencia la que tiene más herramientas para abordar. Que sea la propia intendencia la que pueda absorber el costo inmediato y en todo caso volcarlo al vecino en mediano o largo plazo. Cómodas cuotas, nada que sea agobiante, porque hoy hay muchísima gente, entre comillas, "en falta", en esa materia porque hay muchas veredas que están en mal estado.

El País habló con tu asesor Germán Benítez e informó sobre un programa de mejoramiento de calles. ¿Cómo funcionaría?

Hoy tenemos 15 grupos de trabajo abordando toda esa cantidad de temas que decimos que la intendencia tiene que abordar. Hay una sensación deficitaria en cuanto al trabajo de bacheo, el trabajo de resolución de calles. Es parte de esas cosas de corto plazo; como si hay que seguir ampliando los temas de las líneas de solo bus.

Has hablado de pasar el Casino Municipal a la Dirección Nacional de Casinos.

Hay tareas de la Intendencia Montevideo que si uno arrancara hoy y diseñara de cero... ¿tiene sentido que una Intendencia tenga un casino? Es el único casino municipal del país. Hay que dialogar y pensar esa posibilidad de que el casino vaya a alguna órbita que nosotros entendemos más natural desde el punto de vista de los roles institucionales. Pero en diálogo, con los tiempos que sean necesarios y salvaguardando los derechos de los trabajadores.

¿Y pasar las policlínicas al Sistema Nacional Integrado de Salud?

Históricamente, la intendencia ha desarrollado muchas de las cosas en la percepción de que había áreas y dimensiones del bienestar de la gente que los gobiernos nacionales históricamente no atendían. Y en particular en las situaciones críticas: pasó en 2002, pasó en la pandemia. Las policlínicas municipales son muy bien valoradas por la ciudadanía, por supuesto que tienen que seguir funcionando. El paso que yo daría con relación a las policlínicas es buscar mecanismos de una integración más profunda en el Sistema Nacional Integrado de Salud.

Carolina Cosse casi no tuvo conflictividad de parte de Adeom, un problema que sí tuvieron Daniel Martínez, Ana Olivera y Mariano Arana. ¿Mantendrás los compromisos del último convenio colectivo firmado por ella, por ejemplo, destinar el 40% del crecimiento para incrementar la masa salarial de los trabajadores, por mencionar un ejemplo?

No me gustaría hablar puntualmente de cada medida. El panorama financiero de la Intendencia obliga a sentarse a conversar con realismo. Está claro que va a ser un talante de muchísimo diálogo con los trabajadores, no solo en la lógica de salarios y derechos, sino también incluso en el rol y las propuestas que los trabajadores municipales tienen sobre cada una de las áreas que tiene que desarrollar la intendencia. A mí las lógicas de 'compremos paz' no me gustan, porque no es guerra con los sindicatos.

¿En esa lógica te gustaría avanzar para consolidar aún más la re-municipalización de la limpieza?

También esas cosas hay que analizarlas en concreto, con diálogo. Yo no llego con un talante privatizador ni tercerizador, pero evidentemente el objetivo central es que los servicios se cumplan, que la ciudadanía perciba que sus demandas se van satisfaciendo. También eso es algo que nos vamos a sentar con mucho diálogo con el sindicato.

¿Te parece que fue un acierto ese cambio?

No tengo una evaluación fina de eso, pero está claro que toda la gestión del tema residuos hay que rediscutirla integralmente.

¿Puede haber lugar para bajar impuestos?

No veo mucho el margen en un contexto en donde los tributos en Montevideo no son los más altos del país, ni mucho menos. Lo que pasa es que cuando viene la patente de un saque o la contribución de un saque, uno lo ve como un monto significativo, que lo es obviamente. Pero cuando uno distribuye eso en el año, no creo que Montevideo tenga niveles tributarios excesivos.

¿Y volver a cambiar las alícuotas de contribución? Este gobierno lo hizo para que inmuebles de más valor paguen un poco más.

Eso viene de hace rato en los gobiernos del Frente, de aplicar parámetros diferentes en función del nivel de las propiedades y los barrios y las zonas. Tiene un componente obviamente de división de equidad redistributiva y eso por supuesto se va a mantener.

¿Te parece capaz de dar otro paso, por ejemplo?

Hay zonas de la ciudad que han ido cambiando mucho, si eso implica una reformulación de algunos parámetros, no hay por qué amputarse esa posibilidad, pero hay que analizarlo en concreto. La lógica, la filosofía, va a ser la misma.

Hace un tiempo tuviste un intercambio de ideas con Darío Mendiondo, que es dirigente del Frente, sobre un libro que escribió, en el que consideró que TV Ciudad estaba en buen camino a la hora de "salir del corsé de la neutralidad" en el caso de los medios públicos. ¿Te parece que TV Ciudad está respetando la ecuanimidad en su canal?

Eso partía de una evaluación de que TV Ciudad se salía de una lógica de ecuanimidad. ¿Ecuanimidad qué significa en los medios de comunicación? En la perspectiva periodística, no hay medio que no tenga algún sesgo. La clave es que haya muchos medios para que haya diversidad de voces. Nadie puede decir 'este es el equilibrio y si vas para allá está sesgado para un lado'. De ahí a la censura es un hilo fino. La riqueza en esto es que haya medios de todo tipo y color que cada uno tendrá su sesgo. Hay periódicos que son partidarios. ¿Qué les vamos a pedir? ¿Que sean ecuánimes? La belleza del asunto es que exista la suficiente cantidad de plataformas para que haya diversidad de voces. Y yo creo que en ese sentido TV Ciudad aporta. Distinto es decir que tenemos que tener medios de tal sesgo, con tal dureza, como forma de. Esa es otra discusión.

¿Pero si te gusta una TV Ciudad con sensibilidad izquierda, por ejemplo?

A mí me gusta un medio de comunicación que ofrezca diversidad de voces.

También has hablado de cambiar la parte comercial de TV Ciudad.

Cuando se hace TV Ciudad, el acuerdo fue 'está bien, te meto TV Ciudad en el cable, pero no me salgas a vender publicidad'. Esa lógica ya caducó, la importancia relativa del cable también bajó. Entonces de a poco TV Ciudad comenzó a tener una actividad comercial, pero hay un margen muy grande para avanzar en ese terreno. Yo miraba los números recientes (2023), que te daba un panorama de venta de publicidad de $15 millones. Estamos hablando de montos relativamente modestos que creo que hay margen para un trabajo en el terreno comercial de venta de publicidad, de promoción, etcétera, que no significa que eso involucre incidencia a nivel de los contenidos. No es comercializar TV Ciudad en el sentido de hacer la programación más comercial. Las definiciones de los contenidos pasan por otro lado, pero sí en la dinámica comercial que permita tener un canal cada vez más potente con mejores resultados. El objetivo de TV Ciudad, está claro, no es hacer plata.

Sobre la contaminación fecal en las playas de Montevideo, ¿si sos intendente te gustaría impulsar junto al Ministerio de Ambiente que se autorice el baño ahí con la medición de enterococos (como plantea la OMS)?

Hoy Montevideo respeta la normativa y a su vez mide otras cosas. Impulsaría un ámbito de diálogo con las autoridades nacionales y las intendencias para, si hay que revisar la normativa, que se revise y que se haga en base a parámetros objetivos con formas de medición común.

¿Querés extender la ciclovía?

Yo soy partidario de expandir las ciclovías en el sentido de impulsar la utilización de bicicletas y vehículos análogos, pero hay que hacerlo en consistencia con dos cosas primordialmente: con la movilidad general y también, en algunos lugares, con los intereses de los comercios, que también han planteado que 'si esta ciclovía pasa por acá' complica bastante el estacionamiento y hay negocios y comercios que realmente se ven afectados. Tomaría en cuenta esos parámetros a la hora de seguir impulsando la utilización de bicicletas en el contexto de la ciclovía.

La última, al grupo Seregnistas no le fue muy bien en octubre, ¿te parece que si sos electo intendente le puede dar un impulso al sector?

No es el objetivo de por qué hacemos esto, pero evidentemente estar en lugares de relevancia, que la gente visibiliza, evalúa, y si uno hace bien las cosas, tiene un beneficio en términos de trayectoria política. También es el riesgo de que si uno no las hace bien, pueda ser la tumba de los cracks.