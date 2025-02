De Pocitos a La Tahona y Suiza: en qué barrios viven los candidatos a la Intendencia de Montevideo

La mayoría de estos dirigentes viven en Montevideo, pero no es el caso de todos.

En la Coalición Republicana, solo la colorada Virginia Cáceres reside en el departamento. La casa de la abogada está en el Centro, el barrio donde pasó casi toda su vida, con la excepción de cuando era chica y vivió en Barrio Sur, según contó a El Observador.

El candidato blanco, Martín Lema, vive desde 2018 en el barrio privado Mirador de La Tahona que está en el departamento de Canelones. De todas formas, desde su entorno dicen que Lema se pasa todo el día recorriendo Montevideo y que desde 2015 es diputado por el departamento capitalino. Nació en el barrio Jacinto Vera, después vivió en Malvín y, una vez casado, estuvo en Pocitos.

Según señalaron las fuentes a El Observador, el candidato no considera que sea un problema no residir en el departamento y no considera mudarse en caso de ganar las elecciones.

Roque García, propuesto por Cabildo Abierto, vive en Suiza desde hace dos años. Reside en Petit Lancy que está en Ginebra. García suele visitar Montevideo, por ejemplo, por temas familiares. En ocasiones pasa dos semanas y vuelve a Suiza. Su residencia en Uruguay está en Parque Rodó. Pese a que actualmente vive en el exterior, el coronel retirado subrayó que es algo exclusivo de los últimos años "Viví toda mi vida en Montevideo o en el interior cuando me mandó el Ejército", dijo a El Observador.

Dos de los tres candidatos del Frente Amplio viven en Pocitos: Salvador Schelotto y Mario Bergara. El arquitecto de la Vertiente Artiguista vivió antes en Buceo, dijeron desde su entorno. En lo que refiere al líder de Seregnistas, Mario Bergara, fuentes cercanas señalaron que el economista vivió toda la vida en Cerrito y que después estuvo en el Centro.

Finalmente, Verónica Piñeiro, cuya candidatura fue impulsada por el Partido Comunista, y tuvo luego el apoyo de La Amplia, vive en el limite entre el barrio Prado-Nueva Savona y el barrio Atahualpa, según dijo a El Observador.

Nació en Brazo Oriental y cuando empezó la escuela sus padres se mudaron a Prado-Nueva Savona. La bióloga estuvo luego unos años en Bella Vista. "Y hace un año y medio vivo cerquita de dónde me crie", añadió.