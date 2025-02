Mario Bergara defendió TV Ciudad: "Que exista para nosotros tiene un valor importante"

En una entrevista con Informativo Sarandí (Radio Sarandí), Bergara afirmó que el canal de televisión municipal tiene un “ valor cultural, informativo y de expresión ”, por lo que no considera viable su cierre. “ Que exista TV Ciudad para nosotros tiene un valor importante. En todo caso habrá que ver su gestión. Nosotros le vemos un valor cultural, informativo y de expresión. Creo que tenemos que explorar un poco más el tema de gestión que involucre el tema de publicidad ”, expresó el candidato del Frente Amplio.

El exministro de Economía también desmintió la cifra presentada por Lema sobre el presupuesto del canal, asegurando que es de US$ 5 millones anuales y no de US$ 8 millones, como afirmó el candidato del Partido Nacional este lunes en Desayunos Informales (Canal 12).