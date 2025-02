Martín Lema dijo que si llega a la Intendencia de Montevideo cerrará TV Ciudad y el Casino Municipal: "Tenés que reordenar las prioridades"

"Los recursos destinados a TV Ciudad se van a destinar a obras" , dijo el candidato en una entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12), y agregó que el canal "no se tendría que tener" y "no va a tener recursos".

"Si vos tenés que llevar adelante la prestación de ciertos servicios y no los cumplís, y por otro lado estás dando un servicio que no es de los básicos , ni los necesarios, ni los que la gente necesita, vos tenés que reordenar las prioridades e ir hacia lo que de mayor respuesta a los montevideanos", explicó el candidato, quien ve "más favorable" que los 8 millones de dólares anuales de presupuesto del canal vayan a "calles, veredas o a obras de infraestructuras y servicios".

En ese sentido, marcó que "otra área que no estaría más es el Casino Municipal", que en los últimos tres años reportó "pérdidas de 329 millones de pesos". "La gente no quiere que sus esfuerzos vayan a la ruleta", criticó Lema.

El candidato blanco reconoció que hay que tener "empatía" porque "hay gente que trabaja" en ambos rubros, y sostuvo que se reordenarán en "áreas prioritarias", aunque también aclaró que en el Casino trabajan 55 funcionarios y "muchos tienen pase a retiro".

"Las veredas no están en condiciones, hay calles que están rotas, el servicio de recolección no funciona, hay que dar infraestructura para mejorar la movilidad, y vos seguís abrazado a un canal de televisión y un casino municipal. No me resulta lógico", sentenció.

Lema fue consultado sobre las posibles críticas que podría recibir del sector cultural ante la idea de cerrar TV Ciudad y contestó que su candidatura está "trabajando para evolucionar en el proceso cultural, y que sea mucho más representativo para todos los montevideanos".

En ese sentido, indicó que no tiene "comentarios" sobre la Comedia Nacional o el apoyo municipal al Carnaval, que cree que "contribuye con la comunidad, con el desarrollo".