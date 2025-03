Casablanca renunció como directora de TV Ciudad para asumir en el gobierno nacional: quién queda en su lugar

Años atrás, habían habido más polémicas relacionadas con el canal municipal. En julio de 2021, la exconductora de La Letra Chica, Denisse Legrand, denunció a Casablanca por violencia laboral ante la Gestión Humana de la comuna. Sin embargo, meses después la intendencia entendió, tras investigación administrativa, que Casablanca no tuvo ninguna "responsabilidad" en lo denunciado.

Dos años después de la denuncia de Legrand, en julio de 2023, cuando el director de informativos, Lucas Silva, renunció a su cargo tras haber asumido en febrero de ese año. Tal como informó El Observador, los motivos de la salida de Silva estaban relacionados con varios desencuentros que tuvo el periodista con la dirección de TV Ciudad, entre otras cosas, a causa de presiones para cubrir eventos de la Intendencia de Montevideo.

Días más tarde, el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) emitió un comunicado donde expresó su preocupación por las denuncias de trabajadores de TV Ciudad sobre "presiones para favorecer a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse".

En una entrevista en setiembre de 2022 con El Observador, Casablanca había afirmado que nunca le habían "bajado línea" ni dicho qué hacer. "Ni mi directora entonces, Ana de Rogatis, su sucesora Marcela Brenner, ni ahora María Inés Obaldía, me dicen qué poner. En todo caso me hacen enterar que alguien va a estar en el Teatro Solís, o que va a haber una maratón en Montevideo, para ver si TV Ciudad lo podrá hacer", sostuvo en ese entonces.

Consultada sobre si se cuidaba la ecuanimidad en el canal y respondió que creía que sí. "El problema es que la gente no lo ve. Si todos los que hablan de TV Ciudad sin verlo, lo vieran, capaz estaríamos primeros en medición de audiencia en Montevideo", añadió.

Finalmente, se le preguntó sobre qué soñaba con dejar en el canal. "Sueño con que sientan que es una televisión pública que cumple las expectativas, con verme representada en la pantalla, que me muestre cosas que no tengo dinero para poder ver, que me den ganas de comprar el libro del que hablan, o de ir al cine. Cumplimos con muchas de las buenas prácticas que propone Unesco: somos el único canal con franja de programación infantil. O con un programa de ciencia en horario central, o que propone un "Relatos" tan distinto en su estructura a otros programas, o que hace descubrir académicos en La Letra Chica, con cultura todos los días en Mirá Montevideo, actualidad en Ciudad Viva, que entrevista tranquilamente en Lado B, con intercambio de ideas en Ideas cruzadas, que empieza a divertirse con La Aldea. Un colega español nos decía: "Tanto que hablamos del ADN que en los medios deberíamos hablar de ADR. Aprender, desaprender y reaprender". El canal público te permite el laboratorio, no te van a bajar el programa a los 20 días porque no te dio rating. Tenemos mucho para hacer, con gente muy profesional, y vamos a mantener nuestra estructura ética: la defensa de los derechos, de la cultura, mostrar toda la ciudad, la absoluta libertad de expresión. Vamos a reivindicar la condición de canal cultural".

Qué va hacer Alejandra Casablanca

Como informó La Diaria, Casablanca ya presentó su renuncia a TV Ciudad. Asumirá este miércoles la dirección de la secretaría que se encuentra en Presidencia.

Los cometidos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado apuntan a "recabar testimonios, denuncias, e información, y sistematizar la existente" para avanzar en "la investigación, la justicia, el reconocimiento y la memoria". También debe dar asesoramiento y tramitar casos de "dudas de identidad/orígenes", según informa la página web de la propia secretaría.

Por otra parte, coordina actividades de "investigación documental, judicial y genética" con instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales. Promueve también "actividades de información y promoción de los derechos humanos y de la memoria".

Hace tareas de "digitalización de toda la información existente sobre la materia" a la que apuntan los cometidos anteriores.

Finalmente, debe entregar copia a la Institución Nacional de Derechos Humanos de "toda la documentación digitalizada relacionada con la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas de acuerdo a lo preceptuado por la Ley N.º 19.822".