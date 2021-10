IMM determinó que no hay "responsabilidad alguna" de Alejandra Casablanca tras denuncia de Denisse Legrand

La Intendencia de Montevideo (IMM) dio por concluida la investigación administrativa iniciada meses atrás a raíz de la denuncia presentada por la periodista Denisse Legrand a la directora de TV Ciudad, Alejandra Casablanca, a quien señaló por violencia laboral. Ernesto Beltrame, director de la Asesoría Jurídica de la comuna firmó la resolución el pasado miércoles, y determinó que no hay "atribución de responsabilidad alguna" a los implicados.

La IMM repasó en el texto las declaraciones de Legrand, exconductora del programa La Letra Chica —uno de los más vistos del canal municipal— quien había reclamado a mediados del ciclo poder tener más incidencia en los contenidos transmitidos, y no limitarse solamente a conducir.

La comuna escribió que la "participación de los conductores en los contenidos del programa, temas e invitados era posible mediante el intercambio de cada conductor con el equipo de producción en forma previa a cada programa", y apuntó que los testimonios recabados por la investigación "resultan contestes" en que "la denunciante no tuvo esa actitud".

La Asesoría Jurídica recabó que "resulta probado que en la oficina de producción existe una cartelera en la que se exponen los temas de los próximos programas y los posibles invitados en tal marco, por lo que la programación correspondiente se conoce con antelación y ello permite que los conductores puedan plantear con tiempo sus puntos de vista al respecto".

Respecto a la reunión del 30 de junio, en la que se produjo la situación que motivó la denuncia de parte de la periodista a la directora del canal, la IMM afirmó que "se concluye que no existió violencia ni hostigamiento alguno, sino la conversación de dos personas con diferentes posturas ante una situación determinada".

En otro orden, sentenció que "no constituye una situación de violencia el empleo del término utilizado por la directora del canal TV Ciudad" —en que dijo a Legrand que "el quilombo le gusta más que el dulce de leche"— luego de que la periodista le reclamara por un tuit en que la vinculaba con un "enano de Blancanieves", uno de los componentes incluidos en la denuncia.

Respecto a la expresión de Casagrande, la IMM sostuvo que "dicho término (quilombo) es sinónimo de gresca, desorden, barullo y con esas acepciones se emplea cotidianamente en la mayoría de las conversaciones en las que se utiliza tal palabra".

La Unidad de Sumarios repasó además que luego de la situación, Legrand —en calidad de "contratada por parte del fideicomiso de administración de TV Ciudad"— "manifiestó su voluntad de renunciar ante la Dirección de la División Información y Comunicación" de la IMM, "quien no tenía participación ni incidencia alguna en su contrato ni en su trabajo, expresando incapacidad por parte de los productores del programa, sin haber realizado tal planteo ante las autoridades del canal que la contrató". Sobre ese aspecto, la Asesoría Jurídica determinó que "emerge con claridad que no se siguió la vía jerárquica natural en el planteo de temas laborales, tal como corresponde".

Tras no verificar "la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos" en los sucesos denunciados, la IMM dispuso la clausura de la investigación administrativa "sin atribución de responsabilidad de funcionario alguno".

La respuesta

"No tuvo el abordaje de una denuncia de violencia laboral, tal como fue solicitado", contestó Legrand tras conocerse la resolución. "Los mecanismos probatorios en los casos de violencia son complejos, y por eso en la mayoría de estas denuncias quienes son denunciados terminan absueltos. Eso no quiere decir que la violencia no haya existido, sino esa va a ser la conclusión en todas las denuncias de violencia ahora", planteó.

"La investigación se basa en ver si estuvo bien o mal plantear que quería dejar de repetir un guion sin tener ninguna incidencia y tener las posturas políticas que el programa plantea, muchas veces confrontativas", alegó. "Concluyen que el rol de conducción era no formar parte de los contenidos, y en eso se centran gran parte de las conclusiones. No fue para lo que me convocaron y no es el periodismo del que quiero formar parte", cuestionó la periodista.

"Si no es violencia que te presionen para renunciar -y después para denunciar-, que te insulten, que te griten, que hagan averiguaciones de tus antecedentes, que se metan con tus otros trabajos, que te dediquen publicaciones en redes sociales y que la línea jerárquica defienda a quien es denunciada…", declaró. "¿Por qué entonces las autoridades me plantearon que deje de concurrir al canal hasta que la situación se resuelva si no veían una situación de violencia?", se preguntó.

"No se concluye nada acerca de la averiguación de Gabriel Romano, así que se confiere que la Intendencia de Montevideo respalda que sus asesores hagan averiguaciones de antecedentes de las personas con las que sus jerarquías van a atravesar un litigio", zanjó.