De Blanca Rodríguez a Blancanieves: el tuit de la directora de TV Ciudad contra Denisse Legrand

"Hoy alguien me dijo una frase maravillosa: hay gente que piensa que es Blanca Rodríguez y en realidad es un enano de Blancanieves. Buenas tardes!”, tuiteó Alejandra Casablanca, directora de TV Ciudad, el 14 de junio y luego lo borró. Fuentes políticas confirmaron a El Observador que este texto está anexado a la denuncia que presentó la conductora de La letra chica Denisse Legrand a Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo.

También anexado a la denuncia de Legrand aparece un mail que envió una trabajadora del canal al sindicato en el que acusaba a la directora de agresiones verbales y amenazas. El texto, fechado a principios de este año, describe una situación en la que Casablanca increpó a la mujer por no haber acatado una orden sobre los contenidos de la programación.





Twitter Alejandra Casablanca

Puede acceder al tweet eliminado haciendo click aquí.

En la carta se expone que no es la primera vez que sucedían este tipo de cosas con Casablanca. Siempre, de todo, hubo testigos, se afirma. La redactora de la carta decidió no presentar ningún tipo de denuncia contra la jerarca.

Consultada por El Observador sobre estos hechos, Casablanca dijo que no estaba autorizada a hacer declaraciones. Por su parte, Denisse Legrand afirmó: “El contenido de la denuncia es confidencial y cuando concluya el proceso podré aportar información acerca de los elementos que forman parte”.

La periodista salió por última vez al aire el 28 de junio. El 14 de julio, luego de que Montevideo Portal diera cuenta de la denuncia presentada por Legrand, Piñeyrúa abrió el programa dando cuenta de que su compañera no estaba presente por estar “en una situación conflictiva con la directora del canal”.

Un día después, fuentes del Frente Amplio confirmaron a El Observador que Gabriel Romano, asesor de Comunicación de la comuna, había consultado al exdirector de Comunicación del Ministerio del Interior durante la gestión de Eduardo Bonomi, Fernando Gil, sobre los antecedentes “de conflicto” de Legrand. Ella se enteró de lo sucedido y es otro de los hechos que fue adjuntado a su denuncia por violencia laboral.

La comunicadora mantiene un vínculo con el Ministerio del Interior en su calidad de coordinadora del colectivo Nada Crece a la Sombra, que trabaja en políticas sociales y sanitarias en las cárceles. Gabriel Romano sostuvo que se trató de “una conversación con un conocido que además no era de la cúpula (del ministerio), pero nada más”. Ante la pregunta de quién era ese “conocido”, dijo que lo mantendría “en reserva”. La conversación versó, según Romano, sobre el “relacionamiento humano con alguna persona”, aunque eso era “lejísimos de hacer averiguaciones”.

El exministro Eduardo Bonomi dijo que la consulta de Romano a Gil fue sobre la relación que él –Bonomi– tenía con Legrand. Se le preguntó si la relación era buena y si tuvo algún conflicto con ella, Bonomi aseguró que no.

Cuando se conoció públicamente la actuación de Romano, Legrand manifestó: “Hay prácticas políticas que son de otra época, y que quienes defienden un discurso no deberían promoverlas. Agradezco a quienes no solo no se sumaron a este juego, no forman parte de esas prácticas antipolíticas y antiéticas, y además me pusieron en conocimiento de los hechos para que pueda actuar en consecuencia”.

El 8 de julio, la directora de Comunicación de la intendencia Ana de Rogatis, el prosecretario Daniel González tuvieron una reunión con los otros dos conductores, Piñeyrúa y Diego González para hablar de la continuidad del programa. Sobre el final, participó la intendenta Carolina Cosse. El prosecretario de la comuna dijo que se hizo con el objetivo de expresarles que tienen total libertad.