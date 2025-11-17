INAC señaló crecimiento en la faena de vacunos y de aves, pero hay una brusca caída en la de ovinos

INAC informó sobre un incremento en la faena de vacunos.

En lo que va de 2025 la faena vacuna en Uruguay se incrementó y la de ovinos cayó , comparando con los registros del año pasado –del 1º de enero al 8 de noviembre en cada ejercicio–, con base en datos de la actividad en frigoríficos actualizados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) .

En el caso de la faena de bovinos se llegó a 2.051.979 cabezas , con un crecimiento de 6,3% tras el procesamiento de 55.267 vacunos en la última semana medida.

La categoría con mayor incidencia es novillos con el 49% del total, seguida por vacas con el 35% y vaquillonas con el 15%, considerando las principales.

Hubo un crecimiento en la faena de novillos (+ 2,6%), una suba en vacas (+ 8,1%) y un incremento en vaquillonas (+ 16,9%).

Considerando la participación en la actividad de faena vacuna, en lo que va del año, en un total de 31 complejos industriales informó el INAC, los siguientes fueron los 10 más activos:

Frigorífico Tacuarembó SA 12,2% del total

Frigorífico Las Piedras SA 10%

Frigorífico San Jacinto Nirea SA 8,4%

Ontilcor SA 8,3%

PUL SA 7,3%

Cledinor SA 6%

Frigorífico Carrasco SA 6%

Frigorífico Canelones SA 5,5%

Establecimientos Colonia SA 5,2%

Inaler SA 5,1%

Con un récord establecido en el año 2021, con más de 2,6 millones de vacunos faenados, el siguiente es el registro del acumulado anual en las últimas 10 campañas:

2024 con 2.255.495 cabezas

2023 con 2.305.757

2022 con 2.410.555

2021 con 2.638.301

2020 con 2.006.547

2019 con 2.231.997

2018 con 2.343.925

2017 con 2.339.985

2016 con 2.266.764

2015 con 2.204.391

El contexto

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó este año que el stock de vacunos en Uruguay creció 1,2% a 11,45 millones de cabezas y se ajustó 14,1% el de ovinos a 4,75 millones de animales.

¿Qué pasa con los ovinos?

En el caso de la faena de ovinos se alcanzaron las 584.594 cabezas, con una baja de 19% luego del registro de 28.068 cabezas en la semana que cerró el 13 de setiembre.

Considerando las categorías principales, lidera corderos con el 52%, seguido por ovejas con el 30% y luego borregos con el 11% y capones con el 7%, citando también solo categorías principales.

Hubo descensos de 10,5% en faena de corderos; de 34,1% en ovejas; y de 34% en capones; con un ascenso de 27,3% en borregos.

303.390 corderos

174.928 ovejas

62.061 borregos

41.219 capones

Considerando la participación en la actividad de faena ovina, en lo que va del año, de un total de 14 complejos industriales, los siguientes fueron los cinco más activos:

Frigorífico San Jacinto Nirea SA 33,8% del total

Frigorífico Las Piedras SA 30%

Frigocerro SA 14,4%

Oferan SA 9%

Bamidal SA 7%

Los últimos 10 ejercicios en la faena anual

2024 con 960.105 cabezas

2023 con 1.405.901

2022 con 1.338.604

2021 con 1.370.300

2020 con 1.007.716

2019 con 857.117

2018 con 970.273

2017 con 827.908

2016 con 832.898

2015 con 874.788

El récord se produjo en 2009 con 2.132.767 cabezas

El dato

En 2024 la faena vacuna cayó 2,2% con relación a la del año anterior y la faena ovina descendió 31,3% comparada también con la del año 2023.

Aves: más de 30 millones faenadas

La faena de aves en lo que va de 2025, siempre al 8 del undécimo mes del año, alcanzó a 30.207.429 ejemplares, con un crecimiento de 1,8% con relación a 2024.

Se desarrolló en ocho complejos industriales.

En la última semana se procesaron 709.998 ejemplares.

La categoría pollo parrillero explica el 95,1% de la faena y el resto son gallinas livianas, pesadas y otros.

