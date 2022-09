Casablanca: "Ni Cosse, ni De Rogatis, ni Obaldía me dicen qué poner en TV Ciudad"

A TV Ciudad se entra por un pasillo estrecho franqueado por viejos logos, por la luz roja encendida del estudio de filmación y por la música que se cuela desde adentro. Ese corredor desemboca en la escalera que lleva a la redacción. En una oficina aledaña tiene su despacho la directora del canal de la Intendencia de Montevideo (IM), Alejandra Casablanca, quien accede a la entrevista con El Observador, en tiempos en que la pantalla municipal es el centro del fuego cruzado entre oficialismo y Frente Amplio.

La periodista asegura que "el canal se defiende solo", argumenta que "se entrevista a gente que pide el cierre de TV Ciudad" y dice que a raíz de la incorporación de Eduardo Preve como director de Informativos están "marcando agenda todos los días". Casablanca le escapa a explicar por qué buena parte de los anunciantes están alineados con la izquierda –en tanto su interés es "vender el canal" todo lo posible–, asegura que se cuida la ecuanimidad, afirma su independencia y reivindica que la televisión hoy debe ser pensada "en cinco o seis pantallas".

Está por cumplir dos años al frente de TV Ciudad. ¿Cómo la lleva?

Hay mucho aprendizaje en la gestión, y es muy positivo en el trabajo en equipo que se hace acá. TV Ciudad tiene una historia impresionante de 26 años. Es una referencia cultural, nuestro archivo es patrimonio, con más de 14 mil horas que siempre nos piden. Estamos terminando un proyecto de la anterior administración para que cualquiera pueda acceder.

Hoy TV Ciudad aparece dividida en la agenda política, con multicolores de un lado y frentistas del otro. ¿Por qué se llegó a eso?

Podría dar mi opinión personal pero no corresponde, porque hablo en nombre del canal. La intendenta de Montevideo fue bastante categórica en lo que dijo. Quienes cuestionan TV Ciudad no deben haber visto la pantalla ni la web, porque el canal se defiende solo. Es inentendible que haya ataques a periodistas que preguntan lo que cualquiera, con mucho respeto. Tienen todo el respaldo para seguirlo haciendo.

Foto: Leonardo Carreño

Hay un cambio de tono en el trabajo de TV Ciudad, tanto marcando agenda, como también saliendo más duros hacia políticas del gobierno. Un ejemplo reciente fue el caso de Luis Calabria (exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior) atendiéndose en el Hospital Policial. ¿Por qué se ve ese cambio?

No es un cambio de tono. Quizás lo dé el hecho de que desde el 1° de febrero haya un nuevo director de informativos (Eduardo Preve), que tiene una experiencia grande y llevó a Subrayado (Canal 10) a ser el más visto. Él tiene fuentes y también trabaja con su equipo, lo que hace que el canal esté marcando agenda todos los días. Es curioso que se cuestione el trabajo de dar noticias, y no si la información es verdadera o no.

¿Cabe una lectura política a la contratación de Preve, dadas las suspicacias sobre su salida de Subrayado?

No, si tengo la oportunidad, contrataría a cualquier periodista que haya demostrado ser exitoso. Yo quiero que cada vez más gente vea el informativo, no me voy a amputar esa posibilidad. A la prueba está que estamos marcando agenda.

¿Se cuida la ecuanimidad?

Yo creo que sí, el problema es que la gente no lo ve. Si todos los que hablan de TV Ciudad sin verlo, lo vieran, capaz estaríamos primeros en medición de audiencia en Montevideo.

¿Por qué terminó con ese estigma?

No lo sé. En TV Ciudad se entrevista a gente que pide que se cierre el canal. ¿En cuántos medios de comunicación tenés eso? Está muy bien que así sea, porque es un canal público. Es lógico que tengamos una pata fuerte de información en la ciudad y le demos prioridad a lo que pasa en la Junta Departamental, en los municipios, los barrios.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, pidió disculpas luego de acusar a la periodista Macarena Vico de que la mandaban a hacer los mandado. ¿Le pareció suficiente?

No tengo que opinar de lo que hacen jerarcas del gobierno.

¿Hay blindaje mediático a favor de este gobierno?

Es fea esa palabra. No acostumbro a adjetivar el trabajo de los colegas, me sigo sintiendo una periodista más allá de mi rol. Creo que hay otros protagonistas que juegan en otras canchas que hablarán de si existe o no un blindaje.

El director de Programación y Contenidos del canal, Leonardo Pérez, ha acusado varias veces un "blindaje mediático".

Creo en la libertad absoluta en las redes, mientras no se vaya a una agresión o improperio de los periodistas y directores del canal.

Pérez, que se dedica a los contenidos, plantea a TV Ciudad como una contracara a ese "blindaje", por ejemplo con la transmisión de las ollas populares...

¿No es parte de la información?

Foto: Leonardo Carreño

Sin duda. ¿Pero no plantea a TV Ciudad como la contracara al "blindaje"?

No, es parte de un posicionamiento que trata de mostrar la realidad. Las ollas populares son parte de eso, las actividades en el Prado de la ARU, la actividad cultural de la ciudad, las organizaciones sociales, el Parlamento y la Junta Departamental son parte de eso.

Las tandas en horario central muestran hoy como principales anunciantes a Fancap, Fenapes, Fucvam, M24, Caras y Caretas.

En el caso de los medios, es un canje que nos han pedido. La publicidad de TV Ciudad sale en esos medios, y nosotros la pasamos acá. En 2020 lo hacíamos con otros medios. Sobre el resto, estaríamos encantados de que vinieran muchos más auspiciantes. Cuanto más podamos conseguir para bajar el presupuesto en base a lo que pone la ciudadanía, yo estaría encantada. Ante cualquier persona que me diga "tenés que golpear esta puerta", me voy a poner el trajecito y voy a llevar la carpeta con las tarifas. Así como los sindicatos ponen, también podés ver al Montevideo Shopping (pautando) en Sobreciencia, estamos abiertos a lo que sea... menos a cosas que vayan contra la televisión pública, como lo que va contra la salud pública.

Durante el referéndum todas estas mencionadas organizaciones sociales pautaban en favor del Sí.

Pero no vino nadie del No para pautar acá.

¿Por qué vino solo la gente del Sí?

No es a mí que me lo tenés que preguntar.

¿Se les hace precio?

No. Lo único diferenciado es una política pública para el respaldo a pequeños emprendedores: "Comercios de barrio". Es para gente con su negocio, pero que nunca va a llegar a tener publicidad en un canal privado.

Su antecesor en el cargo, Federico Dalmaud, decía que TV Ciudad tiene la fama de ser un canal de izquierda. ¿No se han preguntado si quienes vienen a pautar en TV Ciudad no estarán encontrando la llegada a cierto nicho?

No me pregunto nada, porque lo que quiero es vender el canal. No tiene que ver con que yo elijo quiénes vienen a buscarnos. Ojalá tuviéramos más venta de tanda.

TV Ciudad cambió su diseño al verde, el mismo color institucional que identifica a esta administración de Carolina Cosse.

Ya viste todos los logos (anteriores), con rojos, naranjas. Es el canal público de Montevideo. No he visto que cuestionen por qué el canal público nacional volvió a llamarse "Canal 5", y tiene un sol muy similar al que tiene el Poder Ejecutivo. Eso no marca nada. Pero me llevo toda la culpa, me gusta el verde. Capaz que me gustaba el naranja.

¿No es una decisión de acoplarlo al verde de esta administración?

TV Ciudad es la televisión pública de Montevideo, el presupuesto proviene de la intendencia -a través de los contribuyentes-. No está mal cambiar el color, pero si no le gusta el verde a la gente, me enteraré.

¿Cómo es hoy su vínculo con Cosse?

Personal, el mejor. Profesional, el que corresponde. Mi vínculo es más cercano con la directora de Cultura (María Inés Obaldía), porque pertenecemos a esa dirección.

La periodista Denisse Legrand, exconductora de La letra chica, la denunció por acoso laboral. Usted guardó silencio durante la investigación administrativa, que culminó sin atribución de responsabilidades. ¿Cómo vivió ese episodio?

Para mí es un tema cerrado. En lo personal, fue muy complejo y doloroso. El silencio es lo que debería ser; cuida al trabajador y no al jerarca. Quien quiera mayor información, así como hicieron tanta cantidad de notas sobre esa denuncia, puedan acceder a las 300 páginas de la resolución, de la cual no publicaron nada.

Su antecesor Dalmaud denunció ser presionado por el ejecutivo departamental, y que le midieron la obsecuencia. ¿Le ha pasado?

No.

¿Le han hablado desde arriba?

No. Respeto mucho a las distintas gestiones, pero no me voy a hacer cargo de lo que dicen directores anteriores. No me han bajado línea, ni me han dicho qué tengo que hacer. Yo soy el único cargo político de TV Ciudad y la intendenta nunca me dijo lo que tengo que hacer. Ni mi directora entonces, Ana de Rogatis, su sucesora Marcela Brenner, ni ahora María Inés Obaldía, me dicen qué poner. En todo caso me hacen enterar que alguien va a estar en el Teatro Solís, o que va a haber una maratón en Montevideo, para ver si TV Ciudad lo podrá hacer.

Ahora proyectan una ampliación importante de la producción propia del canal.

En el 2021, pandemia mediante, duplicamos la cantidad de horas de producción propia (1.299) que se habían hecho en el 2020 (637). En el 2022, tenemos pensado triplicarlo (1.800 es el objetivo).

¿Qué se puede esperar?

Va a haber una nueva edición de En Movimiento, con deporte para quienes se quedan en sus casas. Cocinemos también, que tiene que ver con una experiencia de comida saludable. El jueves que viene se estrena "Tradición de campeones", que conduce Alfonsina Maldonado y muestra la vida de quienes ganaron en las criollas. Va a seguir TV Ciudad En concierto, un sello del canal en esto de la construcción de la cultura. Vamos a tener "Una mano que mira diferente", con el Tunda Prada, el estreno de un programa de libros íntegramente en exteriores, llamado "Desenfrenadas", otro absolutamente diferente sobre economía -del que también participarán estudiantes de la EMAD para algunos guiños-, vamos a seguir con intercambios con otras televisiones públicas de hispanoamérica. Casi todo el presupuesto lo vamos a poner en los contenidos propios.

La directora de Cultura hablaba de una apuesta por ser cabeza de transmisiones especiales.

Esperemos seguir haciéndolo. Fuimos cabeza de transmisión para Argentina, México y Estados Unidos con una pelea de boxeo, lo que implica mostrar que nuestros técnicos o móviles son una maravilla. Ya teníamos la experiencia con transmisiones como el Montevideo Rock o la maratón por Montevideo.

¿Van a seguir contratando a AUF TV los partidos de Uruguay?

Ojalá. Queremos deporte de calidad para la gente, y si yo tuviera el presupuesto para comprar el mundial, lo haría con las dos manos. Hoy en España hacían un pedido de informes porque la Radio y Televisión Española va a pagar más de 70 millones de euros por transmitirlo todo. Con presupuesto, siempre iría por lo que conmueve a la gente, y el fútbol es parte de la cultura uruguaya.

Eso planteó un debate sobre si la inversión se justifica en términos de rating.

Hoy hay una única empresa monopólica que mide el rating en Montevideo, con solo 250 aparatitos. En el mundo cada vez hay menos encendido de pantalla. Por supuesto que es importante tener con quién compararte. Ahora, doy un ejemplo: 'Relatos' (ciclo conducido por Ana Laura Pérez) dedicó un programa a cómo nos estaba pegando a los uruguayos la ansiedad. Iboppe nos decía que midió ese día 1.3, que para un medio público es mucho. El más visto en la TV pública argentina es "Apto para todos", y mide 1.5. Pero un reel en el Instagram del canal con una nota a Kairo Herrera, contando que él sufría ansiedad, tuvo 118 mil vistas en 24 horas. ¿Me quedo con el 1.3, con el 118 mil, o empezamos a darnos cuenta que la medición de audiencia tiene que verse en toda su extensión? Hoy la televisión es transmedia, la tenés que pensar en cinco o seis pantallas.

¿Qué sueña con dejar en TV Ciudad?

Sueño con que sientan que es una televisión pública que cumple las expectativas, con verme representada en la pantalla, que me muestre cosas que no tengo dinero para poder ver, que me den ganas de comprar el libro del que hablan, o de ir al cine. Cumplimos con muchas de las buenas prácticas que propone Unesco: somos el único canal con franja de programación infantil. O con un programa de ciencia en horario central, o que propone un "Relatos" tan distinto en su estructura a otros programas, o que hace descubrir académicos en La letra chica, con cultura todos los días en Mirá Montevideo, actualidad en Ciudad Viva, que entrevista tranquilamente en Lado B, con intercambio de ideas en Ideas cruzadas, que empieza a divertirse con La Aldea. Un colega español nos decía: "Tanto que hablamos del ADN que en los medios deberíamos hablar de ADR. Aprender, desaprender y reaprender". El canal público te permite el laboratorio, no te van a bajar el programa a los 20 días porque no te dio rating. Tenemos mucho para hacer, con gente muy profesional, y vamos a mantener nuestra estructura ética: la defensa de los derechos, de la cultura, mostrar toda la ciudad, la absoluta libertad de expresión. Vamos a reivindicar la condición de canal cultural.