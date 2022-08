El cruce entre Obaldía y un edil blanco por el rating de TV Ciudad

La directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo (IM), María Inés Obaldía, y el edil blanco Diego Rodríguez se sacaron chispas en la Junta Departamental por las mediciones de rating de TV Ciudad. La jerarca y experiodista defendió las apuestas del canal municipal –que por resolución de la intendenta Carolina Cosse pasó a estar bajo su órbita–, mientras que el edil le recriminó las respuestas de la IM a sus pedidos de informes.

Obaldía comenzó destacando que por primera vez en la historia, en esa misma noche –la comparecencia ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda fue el 29 de julio– se emitiría una pelea de boxeo en la pantalla del canal municipal, lo que le permitiría "ser cabeza de transmisión" para que se vea en otras partes del mundo.

"Eso significa que aspiramos a que TV Ciudad tenga la capacidad de vender servicios, que ingrese poco a poco a un terreno en el que puede haber resquicios ―porque mucho está comprado y bajo derechos―, un terreno al que nosotros creemos que podemos llegar paso a paso, avanzando etapa a etapa", valoró la jerarca, según consta en el acta a la que accedió El Observador.

La directora de Cultura recordó entonces "el fenómeno" vivido con los tres partidos de Uruguay que transmitió el canal en junio, siendo el único de televisión abierta que pasó los encuentros. "Incluso hubo un pedido de informes de un señor edil respecto a qué rango de audiencia habían tenido esos partidos", comentó Obaldía en referencia a Rodríguez, que estaba en sala.

La jerarca expuso que la directora de TV Ciudad, Alejandra Casablanca, "tiene contratada a una empresa de las que están en el mercado, de las mismas que valoran a los canales privados y al otro canal público, que es Canal 5". "Tenemos los números de picos de rating ―a los cuales nunca se había llegado―, sobre todo con el segundo y el tercer partido", destacó.

Obaldía declaró que a eso aspira la IM: "Tenemos claro que hay muchos derechos que no son nuestros, pero en los cuales estamos encontrando resquicios en los que podemos generar una televisión que hable de nosotros como país. Porque el año que viene vamos a trasmitir nuevamente las criollas. Y nos enorgullece que en Rivera, en Artigas y en la frontera de Cerro Largo estén viendo nuestras criollas trasmitidas por TV Ciudad", dijo.

Fue entonces que el edil blanco pidió la palabra y señaló que él había sido el titular del pedido de informes. "Ya que la tengo aquí, le agradezco si nos puede pasar la información, porque en la respuesta no aparece el rating que se alcanzó y que usted acaba de manifestar. Ese pico de rating no está en la respuesta por escrito a un legislador. Así que, ya que tocó el tema, sería bueno que nos ilustrara al respecto", dijo.

El edil también reprochó además que en las respuestas oficiales se le deje de indicar: “Remítase a la página web”. "Tomarse unos minutitos para redactar una respuesta a un legislador creo que es de orden. Es así que, directora, apelo a su solidaridad y empatía, que sé que las tiene", desafió Rodríguez, que desde hace años arremete contra los gastos de la IM en un canal municipal.

Obaldía recogió el guante: "Nosotros venimos a hablar del año que viene. Muchos de mis asesores me dirán: “Directora, no conteste”. Allá vamos a contestarle, señor edil, de la manera que corresponde para respetar y honrar su jerarquía y su investidura".

La comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Junta Departamental está recibiendo a los jerarcas de la IM en el marco de la rendición de cuentas capitalina

"Las respuestas a los pedidos de informes suelen tener ese tono, de alguna manera, uniforme. Partimos de la base de que la información ya está puesta en la web y que con solo acceder a ella no tendría que generar el pedido de informes. No lo tome como algo personal. Ese es un poco el mecanismo cuando le decimos “ya está publicada en tal lado”. Lejos de nosotros está el pretender no ser todo lo claros y transparentes que debemos ser", comenzó.

La directora de Cultura informó que los picos de rating durante los partidos fueron de 16 puntos. "Y eso ―se lo digo por mi otra vida, que usted conoce― es mucho, señor edil. No puedo decir más porque es de este año, pero le dejo esos datos sobre la mesa porque me parece que con ellos respondo", apuntó.

El edil blanco volvió a tomar la palabra: "Me alegro de que a la nueva dirección le interese el rating, porque también se nos había respondido en pedidos de informes anteriores que no era de importancia, ya que se buscaban otros objetivos. Esto, dicho ahora por la propia directora, nos satisface", planteó. Rodríguez comentó que también se notaba que "se va a ir en busca de acciones comerciales" y nuevos ingresos por publicidad, lo que consideró "positivo".

Obaldía volvió a hablar del tema por última vez: "Quizás el rating no sea la única, pero es una de las variables que nos va a interesar atender. Nosotros y Canal 5 somos los dos canales públicos que hay. Nosotros contratamos servicios de medición de rating y lo hacemos en un formato que se vea. Sentimos que es lo que tenemos que hacer. Sabemos que Canal 5 pide reserva sobre esa información. Nosotros creemos que eso tiene que estar a la vista, porque entendemos que este es un canal de todos", finalizó.