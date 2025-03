Los Oscar 2025 de la A a la Z: una guía para no perderse en los premios aunque no haya visto ni una película

Pero ni una película es más importante, valiosa o mejor que otra por haber ganado un premio que se consigue no tanto por el mérito artístico, sino por lograr que las personas que votan vean tu película –algo que contrario a lo que uno pensaría, no pasa siempre, y los propios votantes no tienen problema en ocultar que no ven las películas nominadas y votan a sus amigos o conocidos–, e imponiéndose al resto en una lógica de campaña electoral, con los estudios y plataformas dueñas de las películas organizando proyecciones y charlas que funcionan como actos de campaña, pagando cartelería, publicidades y banners en sitios web especializados, y hasta algunas artes más oscuras como destapar chanchadas ajenas.