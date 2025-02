Un completo desconocido: Bob Dylan volvió al cine cargado de nominaciones al Oscar y con una de las mejores biopics musicales en años

Embed - A COMPLETE UNKNOWN | Official Trailer | Searchlight Pictures

Es así que lo primero que vemos es a un Dylan que llega con la guitarra al hombro a una Nueva York oscura y salpicada por la Guerra Fría y el “fantasma” del comunismo en busca de su inspirador: el cantante folk Woody Guthrie, que está internado y terminal en un hospital. Allí conocerá a otro músico, el guardián del folk Pete Seeger (Edward Norton), que de a poco lo meterá en la escena musical de la ciudad, y a otros nombres claves de la música, como al propio Jonnhy Cash. Las formas de Dylan enseguida rompen los ojos: no tiene una voz majestuosa, más bien incómoda, pero sus letras son poderosas y, sobre todo, nuevas. En su armónica hay vientos nuevos. En sus versos, las cosas empiezan a cambiar.

En el camino pronto se cruzan dos polos que, en la película, funcionan como contrapeso de ese momento en la vida privada y pública del músico: la ya consagrada Joan Baez (Mónica Barbaro), que funciona como su conexión directa al primer escaparate de la música popular y le da un puesto a su lado, y Sylvie Russo (Elle Fanning), una artista visual que se convierte en su pareja y atará los cabos del pasado misterioso de Dylan, o mejor dicho: de Robert Zimmerman. ¿Quién es este desconocido, a fin de cuentas? ¿Y por qué quiere seguir en las sombras?

La importancia de ellas dos en lo que Dylan fue por esos tiempos queda de manifiesto y excede al triángulo amoroso que pronto se abre en pantalla. Sylvie Russo es un trasunto de Suze Rotolo, pareja del artista en esa época y quien lo acompaña en la icónica portada de The Freewheelin’. Baez, por su parte, además de ser una de las voces más legendarias de la música estadounidense, fue un factor crucial para la explosión popular de Dylan. Sus colaboraciones los elevaron en conjunto y su tormentosa relación amorosa terminó inmortalizada en una de las composiciones más bellas de la década de 1970: Diamonds And Rust.

Tanto Fanning como Barbaro se ganan al público en sus papeles, pero es la segunda la que —quizás por ser la actriz con menos “cartel” del elenco— se revela como una estrella en potencia. La actriz de ascendencia italiana hace la película suya y sus apariciones brillan. Y eso descontando las veces que canta: si Chalamet sorprende con lo parecido que suena a Dylan—en canciones como Subterranean Homesick Blues o A Hard Rain's A-gonna Fall suena realmente igual—, Barbaro es Joan Baez. Además, la química entre ellos es inobjetable, y para muestra basta la escena en la que ambos, en Newport, interpretan It Ain’t Me, Babe.

