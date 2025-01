Los rostros de Bob Dylan en el cine: de los documentales de Scorsese a Un completo desconocido, su última y nominada versión

Bob Dylan tiene tantas caras y pliegues en su biografía que tratar de contarla de forma tradicional es una pésima idea. La página de Wikipedia en forma de película no aplica a su legado y por suerte es algo que parece haber sido entendido rápido por el cine, que tiene varios abordajes a su figura y su música, pero siempre acotadas a un momento determinado de su carrera.

Este jueves se acaba de estrenar en cines uruguayos la última de ellas: Un completo desconocido , en la que James Mangold pone el foco en los años neoyorquinos en los que Dylan pasó de ser una de las voces más representativas e incipientes del folk estadounidense, a una de las figuras "eléctricas" de su época. El libro en el que se basa la película se titula, de hecho, Going electric.

Mangold es un director solvente, que demostró que sabe abocarse a los músicos con la exitosa Walk the line, con Joaquín Phoenix como Johnny Cash, y en este caso tiene como aliados a Timothée Chalamet como Dylan y a Monica Barbaro como Joan Baez, además de Elle Fanning y a Edward Norton entre el elenco. Un completo desconocido está nominada a Mejor película en los Oscar 2025 , y además compite también por otros siete premios, entre ellos el de Mejor actor (Chalamet), Mejor actriz de reparto (Barbaro), Mejor actor de reparto (Norton), Mejor dirección y Mejor guion adaptado.

Un completo desconocido, de esta forma, es el último pincelazo en una galería de rostros diferentes que ha tenido el autor de Blood on the tracks en el cine, pero hay más. Estos son algunos de ellos.

Los documentales de Martin Scorsese

Uno de los que más se ha preocupado por ahondar en las formas en las que Dylan se ha mostrado a lo largo de su carrera es Martin Scorsese. La obra de ficción del director de Buenos muchachos está acompañada de buena forma por un corpus de documentales extenso, entre los que se destacan sus exploraciones musicales. Y entre ellos, dos dedicados a la figura del músico oriundo de Duluth, Minnesota: No Direction Home y Rolling Thunder Revue.

Embed - Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese | Trailer | Netflix

El primero se estrenó en 2015, tiene una duración de tres horas y media y digamos que transita por lugares más o menos convencionales: sus inicios en el folk, los primeros compases de su influencia en la música popular y el canto de protesta, su transición al rock, su legado. Todo eso, claro, con el ritmo y la habilidad que le imprime la mano maestra de Scorsese.

El otro documental es más reciente y más tramposo: se estrenó en Netflix en 2019 y se enfoca específicamente en una gira extraña e icónica en la carrera de Dylan, la llamada Rolling Thunder Revue, pero a partir de una construcción por momentos ficcional de lo que fueron aquellos conciertos. Como explicaba Nicolás Tabárez en su reseña para El Observador en aquel momento, "es una historia basada en hechos reales, pero filtrada por la fantasía y la memoria, que borronea los contornos, omite algunos detalles y confunde momentos".

Las caras de I'm not there

Antes de Un completo desconocido, la ficción biográfica se había metido con Dylan una única vez: fue con I'm not there (en este país se estrenó como Mi vida sin mí) en 2007, en la que el versátil y siempre excelso Todd Haynes jugó con sus múltiples facetas y varios actores para darle forma.

Embed - I'm Not There (2007) Trailer #1 - Todd Haynes, Heath Ledger Movie HD

En una película que se asemeja a una antología de vidas de Dylan, sus distintas etapas cambian a su protagonista y el tono —incluso hasta el tratamiento visual—. Seguro recuerda esa imagen de Cate Blanchet como el "Dylan eléctrico" porque es la del póster y la más asociada a la película, pero por allí están también Christian Bale, Richard Gere, Heath Ledger y Ben Whishaw poniéndose la camiseta del cantautor.

I'm not there tuvo varias nominaciones al Oscar, es extraña, un tanto despareja y hay Dylans que se destacan sobre otros, pero no deja de ser el mejor retrato que el músico tiene en pantalla: un hombre con tantas vidas solo puede ser contado así, en un caleidoscopio de composiciones.

Bob Dylan: actor

En 1972, Dylan probó suerte con el cine y dejó una de sus pocas apariciones en pantalla en la película de Sam Peckinpah Pat Garrett y Billy the Kid, donde interpretó el papel secundario de Alias, un miembro de la pandilla de Billy The Kid. Sin embargo, ese largometraje será importante para él por otra cosa: se encargó de la banda sonora y compuso uno de sus temas más icónicos, Knockin' on heaven's door.

Embed - Bob Dylan - Knockin' On Heaven's Door (Official Audio)

En 1987, protagonizó la película Hearts of fire, de Richard Marquand, donde compartió elenco con Rupert Everett. También apareció en Paradise Cove (1999) y Masked and Anonymous (2003).

Pequeño gran cameo

Una de las apariciones más recordadas de la figura de Dylan en el cine, sin embargo, no es en una película sobre él, dura apenas unos segundos y ni siquiera se lo ve muy bien. Sucede en Inside Llewyn Davis (Balada de un hombre común, por estos lares), de los hermanos Coen. Allí, Oscar Isaac interpreta a un frustrado cantante de folk que pasa más tiempo en la calle que tocando, y que tiene que afrontar deudas, pocas perspectivas de crecimiento artístico y muchos reveses emocionales.

La aparición de Dylan llega casi que con los créditos finales encima, luego del que el poco afortunado Llewyn se baja del escenario donde tocó una de sus canciones. Mientras habla con el dueño del bar, que le adelanta de forma sutil que lo están esperando en un callejón para trompearlo, un "chico nuevo" sube al escenario con su guitarra, una armónica y una voz cascada que empieza a cantar entre las penumbras del local. Para los espectadores, es inconfundible. Para Llewyn, otro aspirante que, como él, tiene la música en las venas y sabe que la vida es por ahí.