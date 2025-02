Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez, pidió disculpas por mensajes ofensivos: "Me han juzgado y condenado sin juicio"

"Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad" , añadió la protagonista de la película del director francés Jacques Audiard, Emilia Pérez, consagrada con 13 nominaciones a los Premios Oscar , lo que le ha convertido en la producción en lengua no inglesa más nominada de todos los tiempos.

emilia perez Netflix

Pero una serie de tweets que escribió mayoritariamente entre 2020 y 2021 en la entonces red social Twitter (ahora X) que nunca había borrado, resurgieron el jueves empañando sus aspiraciones a los codiciados premios de Hollywood.

En numerosos mensajes, resucitados por la periodista Sarah Hagi, la actriz hizo una serie de comentarios ofensivos sobre el islam, al que describió como "foco de infección para la humanidad que hay que curar urgentemente".

En otro tuit, Gascón asegura que el islam "es maravilloso, sin ningún tipo de machismo" y lo ilustra con una mujer cubierta totalmente por un velo negro integral en el que dice "aunque ellas se visten así por gusto" y termina con mayúsculas: "Qué asco más grande de humanidad".

La cuenta X de la actriz había desaparecido el viernes. En uno de los mensajes desenterrados, describió de George Floyd, un hombre afroamericano asesinado por la policía en 2020, como un "drogadicto" y un "sinvergüenza".

En 2021, comentó sobre la ceremonia de los Oscar a los que aspiraba la película Barbie: "No sabía si estaba viendo un festival afrocoreano, una manifestación de Black Lives Matter o el 8M", la abreviatura del 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer.

En la última semana, las webs de apuestas están mostrando una ligera caída de las posibilidades de Emilia Pérez en la carrera al Oscar a la mejor película, que ahora encabeza The Brutalist.

Karla Sofía Gascón: "Todos podemos cambiar a mejor, yo también"

Este sábado la actriz utilizó su cuenta de Instagram para compartir una extensa publicación en la que expresa que, al igual que el camino que recorre su personaje en Emilia Pérez, "todos podemos cambiar a mejor" y ella "también".

"Lo primero que me gustaría hacer es pedir mis disculpas más sinceras a todos aquellos que se hayan sentido mal por mi forma de expresarme en cualquier etapa de mi vida. Tengo muchas cosas que aprender en este mundo, las formas son mi defecto principal. La vida me ha enseñado algo que nunca quise aprender: me queda claro que por mucho que tu mensaje sea uno, sin utilizar las palabras correctas, se convierte en otro", comenzó.

Gascón señaló que en seis meses pasó de vivir una vida normal a una "en lo más alto" de su profesión y reconoció que actualmente su "responsabilidad es muy grande". "Mi voz no solo me pertenece a mí sino a muchas personas que se sienten representadas y esperanzadas conmigo", sostuvo.

La actriz contó que se "aferró" al budismo de Nichiren para "cambiar su vida y la de los que la rodean". "No puedo reparar mis actos del pasado, solo puedo decir que hoy no soy la misma persona que hace 10 o 20 años, que aunque igualmente no había cometido ningún crimen tampoco era perfecta, ni siquiera lo soy ahora. Solo intento aprender y ser mejor persona cada día", escribió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karla Sofía Gascón (@karsiagascon)

"Reconozco, entre lagrimas, que ellos ya ganaron, han conseguido su objetivo, manchar, con mentiras o cosas sacadas de contexto mi existencia. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista (se sorprenderán cuando descubran que una de las personas más importantes en mi vida actual y que más quiero es musulmana) ni ninguna de las cosas por las que me han juzgado y condenado sin juicio y sin opción a explicar su verdadera intención; siempre he luchado por una sociedad más justa y por un mundo de libertad, de paz y de amor. Jamás apoyaré las guerras, el extremismo religioso o la opresión de las razas y los pueblos", agregó la actriz y aseguró que se llegaron a falsificar posteos y otros fueron descontextualizados.

"Han creado post como si fuera yo insultado hasta a mis compañeras, cosas que escribí para glorificar como si fueran críticas, chistes como si fueran realidad, palabras que sin el trasfondo solo parecen odio. Todo con tal de que no gane nada y me hunda", sostuvo.

En una publicación en la que Gascón da por hecho que el Oscar se le puede haber ido de las manos, agregó: "Mi madre me dijo ayer algo hermoso: me importa bien poco que ganes nada, solo quiero que estés bien y no te hagan daño". “Mamá, la vida me ha puesto aquí para mandar un mensaje de esperanza y amor en este mundo, y lo voy a cumplir”, concluyó.

Con información de AFP