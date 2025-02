Oscar 2025: dónde verlos, a qué hora y la lista completa con todos los nominados

No tendrán la atención que suscitaron en los dos últimos años para esta parte del mundo —con las presencias consecutivas de Argentina, 1985 y La sociedad de la nieve entre las nominadas—, pero no hay dudas de que los premios Oscar atraen y siguen siendo un punto y aparte en el año para Hollywood.

Premios Oscar 2025: quién es el presentador

Este año el presentador de los premios Oscar cambiará: no será Jimmy Kimmel, que se ocupó de ese rol en los últimos años, y pasará a manos del cómico Conan O'Brien.

O'Brien es conocido por presentar los programas de entrevistas nocturnos Late Night with Conan O’Brien, The Tonight Show with Conan O’Brien y Conan. El cómico de 61 años dejó la televisión nocturna en 2021 y desde entonces se ha centrado en un podcast, Conan O'Brien Needs a Friend, y un programa de viajes para Max llamado Conan O'Brien Must Go.

Premios Oscar 2025: dónde y a qué hora ver la ceremonia

En Uruguay la ceremonia podrá verse a través de la señal TNT, que se puede sintonizar a través de la forma tradicional en los diferentes cable operadores, pero que tendrá también una transmisión en vivo a través de la plataforma Max.

Por otro lado, como es usual, Canal 12 también transmitirá la ceremonia para Uruguay.

Premios Oscar 2025: la lista completa de los nominados

Mejor película

Anora

El brutalista

Un completo desconocido

Cónclave

Duna: parte 2

Emilia Pérez

Aún estoy aquí

Nickel Boys

La sustancia

Wicked

Mejor director

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, El Brutalista

James Mangold, Un completo desconocido

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, La sustancia

Mejor actor

Adrien Brody, El brutalista

Timothée Chalamet, Un completo desconocido

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Cónclave

Sebastian Stan, El aprendiz

Mejor actriz

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, La sustancia

Fernanda Torres, Aún estoy aquí

https://www.bbc.com/mundo/articles/cly200g3ry3o Al recoger el Globo de Oro, Demi Moore reconoció que durante años pensó que no merecía un premio como este. Getty Images

Mejor actor de reparto

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, Un dolor real

Edward Norton, Un completo desconocido

Guy Pierce, El Brutalista

Jeremy Strong, El aprendiz

Mejor actriz de reparto

Monica Barbaro, Un completo desconocido

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, El brutalista

Isabella Rossellini, Cónclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Mejor guion original

Anora

El brutalista

Un dolor real

Septiembre 5

La sustancia

Mejor guion adaptado

Un completo desconocido

Cónclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Mejor película internacional

Aún estoy aquí (Brasil)

The girl with the needle (Dinamarca)

Emilia Pérez (Francia)

The seed of the sacred fig (Alemania)

Flow (Letonia)

Mejor película animada

Flow

Intensamente 2

Memoir of a snail

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas

El robot salvaje

Mejor documental

Black box diaries

No other land

Porcelain war

Soundtrack to a coup d' etat

Sugarcane

Mejor diseño de vestuario

Un completo desconocido

Cónclave

Gladiador II

Nosferatu

Wicked

Mejor maquillaje y peinado

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

La sustancia

Wicked

Mejor banda sonora original

El brutalista

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

El robot salvaje

Mejor dirección de fotografía

El brutalista

Duna: parte 2

Emilia Pérez

María Callas

Nosferatu

Mejor montaje

Anora

El Brutalista

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejor canción original

El mal (Emilia Pérez)

The Journey (Six triple eight)

Like a bird (Sing Sing)

Mi camino (Emilia Pérez)

Never too late (Elton John: Never too late)

Mejor diseño de producción

El brutalista

Cónclave

Duna: parte 2

Nosferatu

Wicked

Mejor sonido

Un completo Desconocido

Duna: parte 2

Emilia Pérez

Wicked

El robot salvaje

Mejores efectos visuales

Alien: Romulus

Better Man

Duna: parte 2

El planeta de los simios: Nuevo reino

Wicked

Mejor corto animado

Beautiful men

In the shadow of the cypress

Magic candies

Wonder to wonder

Yuck!

Mejor corto documental

Death by numbers

Incident

Instruments of a beating heart

The only girl in the orchestra

I am ready, Warden

Mejor corto de ficción

A Lien

Anuja

I'm not a robot

The last ranger

The man who could not remain silent