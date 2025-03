El discurso entre lágrimas de Zoe Saldaña: "Soy la primera estadounidense de origen dominicano en ganar un Oscar, y no seré la última"

La actriz se refirió luego a sus orígenes dominicanos, y habló especialmente de su madre y su abuela, con quienes vivió en la isla a partir de los 9 años.

“Mi abuela llegó a este país en 1961. Soy una orgullosa hija de padres inmigrantes”, dijo. “Con sueños, dignidad y manos trabajadoras, soy la primera estadounidense de origen dominicano en aceptar un Oscar, y sé que no seré la última. Eso espero. El hecho de que esté recibiendo un premio por un papel en el que pude cantar y hablar en español...Si mi abuela estuviera aquí estaría tan feliz. Esto es para ella”, cerró.

Embed - Oscars 2025: Zoe Saldaña wins her first Academy Award for best supporting actress in 'Emilia Pérez'