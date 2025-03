8 datos clave de los Oscar 2025 que se entregan este domingo y cuáles son los nominados en las principales categorías

Hollywood ha tenido otro año lleno de acontecimientos: Deadpool se enfrentó a Wolverine en la última película de superhéroes de Marvel, los actores Blake Lively y Justin Baldoni se demandaron mutuamente, la cinta de animación Inside Out 2 conquistó la taquilla y la secuela de Joker … no tanto.

Pero antes de meternos de lleno en recordar los nominados en la gran cita del cine de este domingo, te traemos algunos datos clave, récords y peculiaridades de la 97ª edición de los galardones de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

1. Dos musicales a por el premio gordo

Es la primera vez en más de cinco décadas que dos musicales compiten por el premio a la mejor película.

"Emilia Pérez", un narcomusical ambientado en México, y Wicked, la precuela de "El mago de Oz", se ven las caras 56 años después de que Funny Girl y Oliver! se enfrentaran por el galardón principal en 1969.

Se debe en parte a que la categoría se amplió y abarca hoy 10 nominadas.

2. ¿Otro récord para Adrien Brody?

Adrien Brody ya rompió un récord en los Oscar, y en esta edición podría hacerse con otro.

En 2002 se convirtió en el actor más joven en ganar la estatuilla a mejor actor principal. Tenía 29 años cuando lo galardonaron por su papel protagónico en The Pianist ("El pianista").

Desde entonces no había vuelto a competir por el Oscar. Pero si en esta edición saliera triunfador por su interpretación en "El brutalista", se convertiría en el primero en alzarse ganador en la categoría de actor principal con sus dos primeras nominaciones.

El club de los actores y actrices que pueden jactarse de haber ganado cada vez que han sido nominados es selecto. Lo conforman solo siete: Vivien Leigh, Hilary Swank, Kevin Spacey, Luise Rainer, Christoph Waltz, Helen Hayes y Mahershala Ali.

3. La amenaza tiene un nombre: Chalamet

La mayor amenaza para un segundo récord de Brody es Timothée Chalamet.

La estrella de Dune y Wonka es el competidor más fuerte del protagonista de "El pianista", gracias a su aplaudida interpretación del músico y cantautor Bob Dylan en A Complete Unknown ("Un completo desconocido").

Si triunfa, Chalamet no solo romperá la racha ganadora de Brody, sino que le arrebatará el récord de ganador más joven del Oscar al mejor actor.

4. ¿Malos tiempos para el 'streaming'?

"Emilia Pérez", de Netflix, aspira a 13 premios, pero podría seguir el cuestionable patrón de otras películas estrenadas en plataformas digitales y muy nominadas que se fueron a casa sin premio o casi sin ninguno.

Es el caso de The Irishman ("El irlandés"), también de Netflix, y Killers of the Flower Moon ("Los asesinos de la luna"), de Apple, que no ganaron ninguna de las 10 estatuillas a las que aspiraban.

Mank, de Netflix, se alzó con dos de 10, y The Power of the Dog ("El poder del perro"), con uno de 10, para su directora, Jane Campion.

Aunque "Emilia Pérez" es un competidor fuerte en algunas categorías, es improbable que termine arrasando.

Hasta ahora solo un film distribuido por una plataforma de streaming ha ganado el Oscar a mejor película: Coda, de Apple.

5. El horror corporal de "La sustancia"

The Substance ("La sustancia") es la primera cinta de horror corporal en ser nominada al Oscar a la mejor película.

Solo siete películas del género de terror han competido hasta ahora en la categoría principal.

Las otras fueron The Exorcist ("El exorcista"), Get Out (titulada "¡Huye!" en América Latina, "Déjame salir" en España), The Silence of the Lambs ("El silencio de los corderos"), The Sixth Sense ("El sexto sentido") y Black Swan ("El cisne negro").

"La sustancia" es una contendiente fuerte en para hacerse con el Oscar al mejor maquillaje y peluquería, y eso podría jugarle a favor a Demi Moore, quien también es una de las favoritas en la categoría de mejor actriz.

Y es que se ha visto varias veces que la cinta que se impone en esa categoría también gana en las de mejor actor o actriz. Y este año la carrera por alzarse como mejor actriz protagonista está muy reñida.

6. Ralph Fiennes, ¿buen augurio para "Cónclave"?

La nominación de Ralph Fiennes podría ser un buen augurio para "Cónclave".

Las dos últimas veces que el astro británico aspiró al Oscar al mejor actor, por su papel en Schindler's List ("La lista de Schindler") y The English Patient ("El paciente inglés"), las cintas se impusieron en la categoría de mejor película.

Si "Cónclave" terminara triunfando, Fiennes rompería el récord del actor que protagonizó más películas galardonadas con el premio mayor.

Sin embargo, la ausencia de Edward Berger en la categoría de mejor director debilita significativamente la posición de "Cónclave" en la de mejor película.

Solo seis filmes han ganado el Oscar a la mejor película sin una nominación correspondiente al director.

7. Tras los pasos de sus madres

Hay dos candidatas en esta edición de los Oscar que siguen los pasos de sus respectivas madres.

La brasileña Fernanda Torres, la protagonista de Ainda Estou Aqui ("Aún estoy aquí", I'm Still Here), aspira a hacerse con el Oscar a mejor actriz.

En esa misma categoría estuvo nominada su progenitora, Fernanda Montenegro, por su trabajo en Central do Brasil en 1999. Fue la primera actriz brasileña en lograrlo.

Mientras, Isabella Rossellini, compite por el Oscar a la mejor actriz de reparto por su interpretación de ocho minutos en Conclave ("Cónclave").

Su madre, Ingrid Bergman, obtuvo cinco nominaciones a lo largo de su carrera, y se alzó ganadora en dos ocasiones.

8. El posible hito de 'Anora'

El director de Anora podría convertirse en la primera persona en ganar cuatro Oscars por una misma película.

Sean Baker está nominado en las categorías de mejor película, edición, dirección y guión.

Es algo que nadie ha conseguido hasta la fecha.

Walt Disney obtuvo cuatro Oscars en la gala de 1953, pero fue por cuatro cintas distintas.

Bong Joo-Ho estuvo cerca de lograr el hito con Parasite ("Parásitos") en 2020.

Pero como el premio a la mejor película internacional técnicamente va al país que lo presentó en lugar de al director, solo se llevó a casa tres para su propia vitrina de trofeos.

Si Anora gana el Oscar a mejor película, será el segundo año consecutivo en el que el premio gordo es para un filme producido por un matrimonio. Baker y su esposa, Samantha Quan, tomarían el testigo de Christopher Nolan y Emma Thomas, los creadores de Oppenheimer.

Y ahora sí, estos son los que aspiran a hacerse con un galardón en las principales categorías durante la gala de los Oscar 2025 que se celebrará este domingo, a partir de las 4 de la tarde (hora local), en el teatro Dolby de Los Ángeles.

Mejor película:

Anora

The Brutalist ("El brutalista")

A complete Unknown ("Un completo desconocido")

Conclave ("Cónclave")

Dune: Part Two ("Dune: Parte Dos")

"Emilia Pérez"

Ainda Estou Aqui ("Aún estoy aquí", I'm Still Here)

Nickel Boys

The Substance ("La sustancia")

Wicked

Mejor actriz protagonista:

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - "Emilia Pérez"

Mickey Madison - Anora

Demi Moore - The Substance

Fernanda Torres - Ainda Estou Aqui ("Aún estoy aquí", I'm Still Here)

Mejor actor protagonista:

Adrian Brody - The Brutalist ("El brutalista")

Thimotée Chalamet - A Complete Unknown ("Un completo desconocido")

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Conclave ("Cónclave")

Sebastian Stan - The Apprentice ("El aprendiz")

Mejor actriz de reparto:

Monica Barbaro - A Complete Unknown ("Un completo desconocido")

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - The Brutalist ("El brutalista")

Isabella Rossellini - Conclave ("Cónclave")

Zoe Saldaña - "Emilia Pérez"

Mejor actor de reparto:

Kieran Culkin - A Real Pain

Yura Borisov - Anora

Guy Pearce - The Brutalist ("El brutalista")

Edward Norton - A Complete Unknown ("Un completo desconocido")

Jeremy Strong - The Apprentice ("El aprendiz")

Mejor dirección:

Coralie Fargeat - The Substance ("La sustancia")

Edward Berger - Conclave ("Cónclave")

Brady Corbet - The Brutalist ("El brutalista")

Sean Baker - Anora

James Mangold - A Complete Unknown ("Un completo desconocido")

Jacques Audiard - "Emilia Pérez"

Mejor guion original:

Anora

The Brutalist ("El brutalista")

A Real Pain

September 5 ("Septiembre 5")

The Substance ("La sustancia")

Mejor guion adaptado:

A Complete Unknown ("Un completo desconocido")

Conclave ("Cónclave")

"Emilia Pérez"

Nickel Boys

Sing Sing

Mejor película internacional:

Ainda Estou Aqui ("Aún estoy aquí", I'm Still Here) - Brasil

Pigen med nålen ("La chica de la aguja", The Girl with the Needle) - Dinamarca

"Emilia Pérez" - Francia

Dāne-ye anjīr-e ma'ābed ("La semilla de la higuera sagrada", The Seed of the Sacred Fig) - Alemania

Straume (Flow)- Letonia

