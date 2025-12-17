Los premios Oscar se verán en Youtube: la academia de Hollywood se asoció con la plataforma de videos hasta 2033

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y YouTube firmaron un acuerdo multianual que otorgará a YouTube los derechos globales exclusivos de los Premios Oscar a partir de 2029 , según se anunció en un comunicado este jueves.

Según se especificó, el acuerdo comenzará a regir con la 101.ª ceremonia de los Oscar (proyectada para 2029) y extendiéndose hasta 2033.

" Los Oscar, incluyendo la cobertura de la alfombra roja, contenido detrás de escena, acceso al Governors Ball y más, estarán disponibles en vivo y de forma gratuita para más de 2.000 millones de espectadores en todo el mundo a través de YouTube , y para los suscriptores de YouTube TV en Estados Unidos. YouTube ayudará a que los Oscar sean accesibles para la creciente audiencia global de la Academia mediante funciones como subtitulado y pistas de audio disponibles en varios idiomas", anuncia el comunicado difundido por la Academia.

La asociación incluirá el acceso mundial exclusivo a eventos y programas de la Academia a través del canal de YouTube de los Oscar.

“Estamos encantados de iniciar una asociación global y multifacética con YouTube para que sea el futuro hogar de los Oscar y de nuestra programación anual de la Academia”, dijeron el CEO de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor.

“La Academia es una organización internacional, y esta asociación nos permitirá ampliar el acceso al trabajo de la Academia a la mayor audiencia mundial posible, lo que beneficiará a nuestros miembros y a la comunidad cinematográfica. Esta colaboración aprovechará el enorme alcance de YouTube e incorporará oportunidades innovadoras de participación a los Oscars y a otros programas de la Academia, al tiempo que honra nuestro legado. Podremos celebrar el cine, inspirar a nuevas generaciones de cineastas y brindar acceso a nuestra historia cinematográfica a una escala global sin precedentes”.

Más allá del acuerdo, los Oscar continuará con su arreglo con Disney ABC hasta la 100.ª ceremonia en 2028. En Latinoamérica, por ejemplo, la ceremonia se pudo ver en los últimos años a través de la plataforma HBO Max.