Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
cielo claro
Jueves:
Mín  20°
Máx  30°

Siguenos en:

/ ASOCIACIÓN

Los premios Oscar se verán en Youtube: la academia de Hollywood se asoció con la plataforma de videos hasta 2033

Los premios a lo mejor del cine estadounidense se podrán ver en la plataforma de video a partir del 2029

17 de diciembre 2025 - 16:35hs
Premios Oscar Youtube

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y YouTube firmaron un acuerdo multianual que otorgará a YouTube los derechos globales exclusivos de los Premios Oscar a partir de 2029, según se anunció en un comunicado este jueves.

Según se especificó, el acuerdo comenzará a regir con la 101.ª ceremonia de los Oscar (proyectada para 2029) y extendiéndose hasta 2033.

"Los Oscar, incluyendo la cobertura de la alfombra roja, contenido detrás de escena, acceso al Governors Ball y más, estarán disponibles en vivo y de forma gratuita para más de 2.000 millones de espectadores en todo el mundo a través de YouTube, y para los suscriptores de YouTube TV en Estados Unidos. YouTube ayudará a que los Oscar sean accesibles para la creciente audiencia global de la Academia mediante funciones como subtitulado y pistas de audio disponibles en varios idiomas", anuncia el comunicado difundido por la Academia.

Más noticias
Gonzalo Cammarota anunció el decreto de La Bajada 2025
LA BAJADA

Es oficial: se decretó La Bajada y se anunció que salieron más entradas a la venta

Redes sociales de Meta
REDES SOCIALES

Caen los Reels de Instagram, suben las views de YouTube y la competencia en LinkedIn se dispara, según un estudio

“Estamos encantados de iniciar una asociación global y multifacética con YouTube para que sea el futuro hogar de los Oscar y de nuestra programación anual de la Academia”, dijeron el CEO de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor.

“La Academia es una organización internacional, y esta asociación nos permitirá ampliar el acceso al trabajo de la Academia a la mayor audiencia mundial posible, lo que beneficiará a nuestros miembros y a la comunidad cinematográfica. Esta colaboración aprovechará el enorme alcance de YouTube e incorporará oportunidades innovadoras de participación a los Oscars y a otros programas de la Academia, al tiempo que honra nuestro legado. Podremos celebrar el cine, inspirar a nuevas generaciones de cineastas y brindar acceso a nuestra historia cinematográfica a una escala global sin precedentes”.

Más allá del acuerdo, los Oscar continuará con su arreglo con Disney ABC hasta la 100.ª ceremonia en 2028. En Latinoamérica, por ejemplo, la ceremonia se pudo ver en los últimos años a través de la plataforma HBO Max.

Temas:

YouTube Premios Oscar Hollywood

Seguí leyendo

Las más leídas

Paris Saint-Germain 1-1 Flamengo: PSG campeón de la Copa Intercontinental de FIFA en increíble definición por penales, convirtió De la Cruz y Safanov atajó cuatro
COPA INTERCONTINENTAL

Paris Saint-Germain 1-1 Flamengo: PSG campeón de la Copa Intercontinental de FIFA en increíble definición por penales, convirtió De la Cruz y Safanov atajó cuatro

Playa Pocitos, en Montevideo
CONTAMINACIÓN

Cinco playas de Montevideo superaron los límites de contaminación del agua fijados en la nueva normativa

Festejo de De Arrascaeta y Varela en Catar
COPA INTERCONTINENTAL

PSG vs Flamengo: a qué hora juegan hoy por la final de la Copa Intercontinental y dónde ver el partido que tendrá a De Arrascaeta, Varela y De la Cruz

La Blanqueada vuelve a brillar: el barrio que se consolidó como nuevo polo inmobiliario de Montevideo

La Blanqueada vuelve a brillar: el barrio que se consolidó como nuevo polo inmobiliario de Montevideo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos