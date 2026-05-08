Una figura exCanal 4 es la carta escondida de Canal 12 para la cobertura del Mundial 2026: cuál será su rol

Canal 12 anunció hace algunos días al equipo que se encargará de la cobertura del Mundial 2026 , que comenzará el próximo 11 de junio, pero la presentación del plantel llegó junto con la aclaración de que faltaba el anuncio de un último nombre . La identidad de esa figura ya es conocida, y se trata de un conductor con pasado reciente en Canal 4.

Al plantel que incluye al equipo de periodistas deportivos de Teledoce, como Federico Buysan, Alberto Kesman, Diego Muñoz , Rodrigo Romano, Gonzalo Ronchi, Nadia Fumeiro, Leonardo Díaz y Diego Jokas, a los que se suman el exentrenador Gerardo Pelusso y el periodista radicado en Estados Unidos Alejandro Figueredo, se sumará Gonzalo Cammarota, que viene de conducir el ciclo de entrevistas PH: Podemos hablar en Canal 4.

Según publicó El País y confirmó El Observador, el conductor de Justicia Infinita (desde este año en Cosquín Rock radio) y también streamer llega a Canal 12 para ser uno de los conductores del ciclo La otra cara del Mundial , donde estará acompañado por la humorista y conductora Lucía Rodríguez , otra de las figuras de Canal 12.

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El ciclo, ya habitual en las coberturas mundialistas de Canal 12, se enfocará en los destinos turísticos de las ciudades sede, notas de color y un encare más cercano al entretenimiento y al espíritu de un programa de viajes que a la cobertura deportiva como tal. Se espera que el programa se emita de lunes a viernes.

Gonzalo Cammarota. Joaquín Ormando

La cobertura mundialista de Canal 12

Más allá de La otra cara del Mundial, que se emitirá durante el torneo, Canal 12 tendrá además otros tres programas "mundialistas", más allá del seguimiento de todo lo que ocurra en Canadá, México y Estados Unidos a lo largo de su programación habitual, sus noticieros y el ciclo Polideportivo.

A fines de mayo se emitirán dos especiales de La antesala del Mundial, con Alejandro Figueredo como conductor. El ciclo repasará los preparativos del torneo, funcionará como presentación de las sedes y de los estadios donde Uruguay jugará la fase de grupos (en Miami y Guadalajara) y de la concentración en Playa del Carmen, así como los aprontes de los uruguayos que viven en los países donde se jugará la Copa del Mundo.

Ya durante el torneo, habrá dos ediciones diarias del noticiero El diario de la Copa, mientras que todos los días (de lunes a domingo) saldrá al aire El debate, una vez terminada la edición central del noticiero Telemundo.