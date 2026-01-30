Se confirmó la vuelta de Justicia Infinita: será en marzo, con elenco histórico y en una radio que cambia de nombre

Vuelve Justicia Infinita . El programa, uno de los históricos de la radio uruguaya, regresará al aire a partir de marzo en una nueva radio, y con Gonzalo Cammarota , Salvador Banchero y María Noel Marrone al frente.

Luego de su abrupto final a fines de diciembre de 2025 en la emisora M24 (ver subtítulo), que decidió levantar toda su programación al entablar negociaciones para su venta, la vuelta del programa fue algo que se manejó de forma solapada y con cautela. Este viernes, finalmente se confirmó.

Según publicó TV Show y confirmó El Observador, Justicia tendrá su primer programa del nuevo ciclo el próximo 2 de marzo, con Cammarota, Banchero y Marrone al frente, lo marca la vuelta también de parte del elenco original —Marrone se incorporó al programa tras la salida de Carlos Tanco— de un programa que marcó la FM uruguaya.

Justicia Infinita se emitirá por la frecuencia 104.3 FM, que correspondía a Radio Cero, pero que pasará a llamarse Cosquín Rock Radio , resultado de un arreglo entre Casa Zorrilla y los responsables de esa marca de origen argentino. Según TV Show, en esa frecuencia continuará también el programa de María Noel Minozzo, Otra tarde negra, al tiempo que empezará a tener la impronta (y la voz de Lalo Mir en las locuciones) de la radio argentina, aunque con producción uruguaya.

Dado que los cambios son únicamente para Montevideo, Radio Cero se mantendrá en emisión en Punta del Este.

La última despedida de Justicia

En noviembre de 2025, M24, la emisora que emitía la última versión de Justicia Infinita, le informó a sus trabajadores que cesaría todos los contratos vigentes debido a que se encontraba en proceso de venta —actualmente mantiene negociaciones con La Diaria para ser adquirida por ese medio—.

La noticia generó desazón en el medio, muestras de apoyo, críticas a la gestión política y el vínculo de la radio con el MPP, pero también el fin de una de las últimas manifestaciones del ciclo que, allá por el amanecer del milenio, Cammarota, Salvador Banchero y Carlos Tanco abrieron con un éxito brutal.

En ese momento, en entrevista con El Observador, Cammarota decía lo siguiente: "Estoy cansado de los velorios al aire, de las despedidas. En general, en la vida nos morimos una vez y no leemos los mensajes que nos mandan. Además para nosotros es como la quinta muerte ya. Lo velé tantas veces al programa que ya no quiero pasar por esto. Y llega un momento que tampoco quiero que le sigan pegando a Justicia. No tengo más ganas de someter al programa a ese manoseo. Pero después de repente voy, me siento con alguien, me lo plantea y bueno... Porque además a mí me gusta trabajar con la familia justiciera en un sentido amplio. Es un montón de gente que ha pasado por Justicia a lo largo de 20 y pico de años. Cuando digo 'seguimos jugando', tiene que ver con eso."

En esa entrevista, Cammarota también recordó los primeros compases del programa, que catalogó como "un momento hermoso".

0022855471.webp Salvador banchero y Gonzalo Cammarota, conductores de Justicia Infinita N. Garrido

"Éramos muy jóvenes, estábamos todo el día juntos, todo el día creando. Teníamos reuniones eternas, creativas, hermosas. Probablemente fue uno de los momentos más fermentales que viví, y (Salvador Banchero y Carlos Tanco) eran dos compañeros extraordinarios. Era una máquina de picar carne también. Pero era el momento para eso. Fueron tres años intensos y muy lindos. Aprendí muchísimo. Tanto Salvador como Carlos me enseñaron muchísimo. Salvador es la persona que encontró mi vocación. Yo estoy acá gracias a él. Nada de mi vida profesional hubiera sucedido si yo no me hubiera cruzado con Salvador Banchero. Así de simple. Después yo puse lo mío, nos cruzamos con la gente adecuada, formamos equipos maravillosos, pero el tipo que desde que tenía 15 años me quiso meter en esto fue Salvador."