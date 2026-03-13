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Oscar 2026: a qué hora y dónde ver la ceremonia de premiación de Hollywood

Presentada por Conan O'Brien por segundo año consecutivo, la ceremonia tiene en Pecadores la película más nominada en la historia de estos premios

13 de marzo 2026 - 18:31hs
Premios Oscar
AFP

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebra este domingo por la noche la 98 edición de los premios Oscar en el Dolby Theatre, en una ceremonia rodeada de expectación en la que Pecadores y Una batalla tras otra parten como favoritas.

Presentada por Conan O'Brien por segundo año consecutivo, la ceremonia tiene en Pecadores la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de Una batalla tras otra, con 13. La gala contará además con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la noruega Valor sentimental, la española Sirat o la brasileña El agente secreto.

Dónde y a qué hora ver la ceremonia

Los Oscar se podrán ver desde Uruguay en vivo en la plataforma de streaming HBO Max, así como en el canal de cable TNT. Como sucede cada año, además, podrá verse por la pantalla de Canal 12.

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La ceremonia comienza a las 21 horas, en tanto que a las 20 será la transmisión de la alfombra roja.

La lista completa de nominados al Oscar 2026

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor director

Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty supremo

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Pecadores

Mejor actor

Timotheé Chalamet, Marty supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Mejor actriz

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I had legs, I'd kick you

Kate Hudson, Song sung blue

Renate Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Pecadores

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor guion original

Blue Moon

Fue solo un accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor película internacional

El agente secreto (Brasil)

Fue solo un accidente (Francia)

Valor sentimental (Noruega)

Sirat (España)

The voice of Hind Rajab (Túnez)

Mejor película animada

Arco

Elio

Las guerreras K-pop

Amelie y los secretos de la lluvia

Zootopia 2

Mejor documental

The Alabama solution

Come see me in the good light

Mr. Nobody against Putin

The perfect neighbor

Cutting through rocks

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty supremo

Pecadores

Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein

Kohuko

Pecadores

La máquina: The Smashing Machine

La hermanastra fea

Mejor banda sonora original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor dirección de fotografía

Frankenstein

Marty supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor montaje

F1

Marty supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor canción original

Dear Me, de Diane Warren: Relentless

Golden, de Las guerreras K-pop

I lied to you, de Pecadores

Sweet dreams of joy, de Viva Verdi!

Train dreams, de Sueños de trenes

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

Mejores efectos visuales

Avatar: Fuego y cenizas

F1

Jurassic World: renace

The lost bus

Pecadores

Mejor casting

Hamnet

Marty supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Mejor corto animado

Butterfly

Forevergreen

The girl who cried pearls

Retirement plan

The three sisters

Mejor corto documental

All the emtpy rooms

Armed only with a camera: the life and death of Brent Renaud

Children no more: "Were and are gone"

The devil is busy

Perfectly a strangeness

Mejor corto de ficción

Butcher's stain

A friend of Dorothy

Jane Austen's period drama

The singers

Two people exchanging saliva

Temas:

Premios Oscar Hollywood Oscar 2026 Pecadores Hollywood

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