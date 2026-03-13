Oscar 2026: a qué hora y dónde ver la ceremonia de premiación de Hollywood

AFP

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebra este domingo por la noche la 98 edición de los premios Oscar en el Dolby Theatre, en una ceremonia rodeada de expectación en la que Pecadores y Una batalla tras otra parten como favoritas.

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Presentada por Conan O'Brien por segundo año consecutivo, la ceremonia tiene en Pecadores la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de Una batalla tras otra, con 13. La gala contará además con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la noruega Valor sentimental, la española Sirat o la brasileña El agente secreto.

Dónde y a qué hora ver la ceremonia Los Oscar se podrán ver desde Uruguay en vivo en la plataforma de streaming HBO Max, así como en el canal de cable TNT. Como sucede cada año, además, podrá verse por la pantalla de Canal 12.

La ceremonia comienza a las 21 horas, en tanto que a las 20 será la transmisión de la alfombra roja.

La lista completa de nominados al Oscar 2026 Mejor película Bugonia F1 Frankenstein Hamnet Marty supremo Una batalla tras otra El agente secreto Valor sentimental Pecadores Sueños de trenes Mejor director Chloe Zhao, Hamnet Josh Safdie, Marty supremo Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra Joachim Trier, Valor sentimental Ryan Coogler, Pecadores Mejor actor Timotheé Chalamet, Marty supremo Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra Ethan Hawke, Blue Moon Michael B. Jordan, Pecadores Wagner Moura, El agente secreto Mejor actriz Jessie Buckley, Hamnet Rose Byrne, If I had legs, I'd kick you Kate Hudson, Song sung blue Renate Reinsve, Valor sentimental Emma Stone, Bugonia Mejor actor de reparto Benicio Del Toro, Una batalla tras otra Jacob Elordi, Frankenstein Delroy Lindo, Pecadores Sean Penn, Una batalla tras otra Stellan Skarsgård, Valor sentimental Mejor actriz de reparto Elle Fanning, Valor sentimental Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental Amy Madigan, La hora de la desaparición Wunmi Mosaku, Pecadores Teyana Taylor, Una batalla tras otra Mejor guion original Blue Moon Fue solo un accidente Marty Supremo Valor sentimental Pecadores Mejor guion adaptado Bugonia Frankenstein Hamnet Una batalla tras otra Sueños de trenes Mejor película internacional El agente secreto (Brasil) Fue solo un accidente (Francia) Valor sentimental (Noruega) Sirat (España) The voice of Hind Rajab (Túnez) Mejor película animada Arco Elio Las guerreras K-pop Amelie y los secretos de la lluvia Zootopia 2 Mejor documental The Alabama solution Come see me in the good light Mr. Nobody against Putin The perfect neighbor Cutting through rocks Mejor diseño de vestuario Avatar: Fuego y cenizas Frankenstein Hamnet Marty supremo Pecadores Mejor maquillaje y peinado Frankenstein Kohuko Pecadores La máquina: The Smashing Machine La hermanastra fea Mejor banda sonora original Bugonia Frankenstein Hamnet Una batalla tras otra Pecadores Mejor dirección de fotografía Frankenstein Marty supremo Una batalla tras otra Pecadores Sueños de trenes Mejor montaje F1 Marty supremo Una batalla tras otra Valor sentimental Pecadores Mejor canción original Dear Me, de Diane Warren: Relentless Golden, de Las guerreras K-pop I lied to you, de Pecadores Sweet dreams of joy, de Viva Verdi! Train dreams, de Sueños de trenes Mejor diseño de producción Frankenstein Hamnet Marty supremo Una batalla tras otra Pecadores Mejor sonido F1 Frankenstein Una batalla tras otra Pecadores Sirat Mejores efectos visuales Avatar: Fuego y cenizas F1 Jurassic World: renace The lost bus Pecadores Mejor casting Hamnet Marty supremo Una batalla tras otra El agente secreto Pecadores Mejor corto animado Butterfly Forevergreen The girl who cried pearls Retirement plan The three sisters Mejor corto documental All the emtpy rooms Armed only with a camera: the life and death of Brent Renaud Children no more: "Were and are gone" The devil is busy Perfectly a strangeness Mejor corto de ficción Butcher's stain A friend of Dorothy Jane Austen's period drama The singers Two people exchanging saliva