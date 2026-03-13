Oscar 2026: a qué hora y dónde ver la ceremonia de premiación de Hollywood

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebra este domingo por la noche la 98 edición de los premios Oscar en el Dolby Theatre, en una ceremonia rodeada de expectación en la que Pecadores y Una batalla tras otra parten como favoritas.
Presentada por Conan O'Brien por segundo año consecutivo, la ceremonia tiene en Pecadores la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de Una batalla tras otra, con 13. La gala contará además con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la noruega Valor sentimental, la española Sirat o la brasileña El agente secreto.
Dónde y a qué hora ver la ceremonia
Los Oscar se podrán ver desde Uruguay en vivo en la plataforma de streaming HBO Max, así como en el canal de cable TNT. Como sucede cada año, además, podrá verse por la pantalla de Canal 12.
La ceremonia comienza a las 21 horas, en tanto que a las 20 será la transmisión de la alfombra roja.
La lista completa de nominados al Oscar 2026
Mejor película
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor sentimental
Pecadores
Sueños de trenes
Mejor director
Chloe Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty supremo
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Joachim Trier, Valor sentimental
Ryan Coogler, Pecadores
Mejor actor
Timotheé Chalamet, Marty supremo
Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Pecadores
Wagner Moura, El agente secreto
Mejor actriz
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I had legs, I'd kick you
Kate Hudson, Song sung blue
Renate Reinsve, Valor sentimental
Emma Stone, Bugonia
Mejor actor de reparto
Benicio Del Toro, Una batalla tras otra
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Pecadores
Sean Penn, Una batalla tras otra
Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning, Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
Amy Madigan, La hora de la desaparición
Wunmi Mosaku, Pecadores
Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor guion original
Blue Moon
Fue solo un accidente
Marty Supremo
Valor sentimental
Pecadores
Mejor guion adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Sueños de trenes
Mejor película internacional
El agente secreto (Brasil)
Fue solo un accidente (Francia)
Valor sentimental (Noruega)
Sirat (España)
The voice of Hind Rajab (Túnez)
Mejor película animada
Arco
Elio
Las guerreras K-pop
Amelie y los secretos de la lluvia
Zootopia 2
Mejor documental
The Alabama solution
Come see me in the good light
Mr. Nobody against Putin
The perfect neighbor
Cutting through rocks
Mejor diseño de vestuario
Avatar: Fuego y cenizas
Frankenstein
Hamnet
Marty supremo
Pecadores
Mejor maquillaje y peinado
Frankenstein
Kohuko
Pecadores
La máquina: The Smashing Machine
La hermanastra fea
Mejor banda sonora original
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Pecadores
Mejor dirección de fotografía
Frankenstein
Marty supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
Sueños de trenes
Mejor montaje
F1
Marty supremo
Una batalla tras otra
Valor sentimental
Pecadores
Mejor canción original
Dear Me, de Diane Warren: Relentless
Golden, de Las guerreras K-pop
I lied to you, de Pecadores
Sweet dreams of joy, de Viva Verdi!
Train dreams, de Sueños de trenes
Mejor diseño de producción
Frankenstein
Hamnet
Marty supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
Mejor sonido
F1
Frankenstein
Una batalla tras otra
Pecadores
Sirat
Mejores efectos visuales
Avatar: Fuego y cenizas
F1
Jurassic World: renace
The lost bus
Pecadores
Mejor casting
Hamnet
Marty supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Pecadores
Mejor corto animado
Butterfly
Forevergreen
The girl who cried pearls
Retirement plan
The three sisters
Mejor corto documental
All the emtpy rooms
Armed only with a camera: the life and death of Brent Renaud
Children no more: "Were and are gone"
The devil is busy
Perfectly a strangeness
Mejor corto de ficción
Butcher's stain
A friend of Dorothy
Jane Austen's period drama
The singers
Two people exchanging saliva