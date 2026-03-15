Se acerca el Mundial 2026 y Manuel Ugarte apenas suma 61 minutos en sus últimos dos meses con Manchester United
La escasa continuidad de Manuel Ugarte preocupa en la selección uruguaya de cara al Mundial 2026: este domingo entró en tiempo de adición en una nueva victoria de Manchester United
15 de marzo 2026 - 16:57hs
Manuel Ugarte
Foto: Oli Scarff / AFP
El volante de la selección uruguaya de fútbol Manuel Ugarte apenas suma 61 minutos en sus dos últimos meses en Manchester United, equipo que este domingo derrotó 3-1 a Aston Villa en una nueva fecha de la Premier League.
Ugarte, de 24 años, entró a los 91' de juego en lugar de Casemiro solo para jugar los minutos restantes de adición.
En su lugar llegó Michael Carrick quien nunca lo tuvo en cuenta como titular.
Amorim ya había dirigido a Ugarte en Sporting Cristal, pero los Diablos Rojos encontraron el rumbo con Carrick y ahora son terceros en Premier League, en su mejor campaña de los últimos años.
En el partido que Carrick le dio más minutos, la fecha pasada ante Newcastle United, donde el ex Fénix estuvo 30' en cancha, Manchester United perdió y Carrick cedió su invicto.
Manuel Ugarte con Michael Carrick de entrenador
Fecha
Rival
Actuación
17 de enero
Manchester City 2-0
10 minutos
25 de enero
Arsenal 3-2
Banco de suplentes
1° de febrero
Fulham 3-2
16 minutos
7 de febrero
Tottenham 2-0
4 minutos
10 de febrero
West Ham United 1-1
Banco de suplentes
23 de febrero
Everton 1-0
Banco de suplentes
1° de marzo
Crystal Palace 2-1
Banco de suplentes
4 de marzo
Newcastle 1-2
30 minutos
15 de marzo
Aston Villa 3-1
1 minuto
El récord de Bruno Fernandes
Desprovisto este año de competiciones europeas y eliminado de las copas nacionales, Manchester United está completamente concentrado en la Premier League.
El volante portugués Bruno Fernandes encontró la cabeza del brasileño Casemiro en un córner (52', 1-0) y habilitó al también brasileño Matheus Cunha (71', 2-1), su 16º pase de gol esta temporada en la Premier. Un nuevo récord en el club mancuniano, una asistencia por delante de David Beckham versión 1999-2000.
"Parecímos un buen equipo. Era un gran partido tras venir de una derrota (contra Newcastle en la 29ª jornada). Los chicos reaccionaron muy bien", valoró el entrenador Carrick.
El técnico, nombrado en enero, sumó una quinta victoria en otros tantos partidos de liga en Old Trafford. Su equipo es tercero con 54 puntos, tres más que Aston Villa.
El equipo dirigido por Unai Emery encadena por su parte un nuevo mal resultado en Premier League, en medio de su doble cita contra Lille en octavos de final de Europa League (victoria 1-0 en la ida).
Los otros dos partidos de Premier League disputados el domingo, Crystal Palace - Leeds y Nottingham Forest - Fulham acabaron en empates a cero.
Brentford (7º) cerrará la jornada el lunes recibiendo al colista Wolverhampton (20º), de Santiago Bueno.
Empate de Tottenham contra Liverpool
Vigente campeón de Europa League pero en plena lucha por la permanencia en Premier League, Tottenham arañó un empate 1-1 contra Liverpool este domingo.
En Anfield, Dominik Szoboszlai anotó su cuarto gol de tiro libre esta temporada en Premier League para abrir el marcador (18') pero el brasileño Richarlison logró el empate en los últimos instantes de partido (90').
El resultado mantiene a Liverpool fuera del Top 4, en 5ª posición con 49 puntos. El empate tiene un especial sabor amargo, ya que las derrotas de Aston Villa (4º, 51 puntos) y Chelsea (6º, 48 pts) habrían permitido a los Reds ocupar la cuarta posición en caso de victoria.
Tampoco le sirve en exceso a Tottenham (16º, 30 pts), que sigue a solo una unidad de los puestos de descenso, pero al menos puso fin a una racha de cuatro derrotas desde que Igor Tudor tomó las riendas del equipo.
En grave peligro de caer a la segunda categoría por primera vez desde la temporada 1977-1978, Tottenham encadena 12 partidos de liga sin ganar.