Se acerca el Mundial 2026 y Manuel Ugarte apenas suma 61 minutos en sus últimos dos meses con Manchester United

El volante de la selección uruguaya de fútbol Manuel Ugarte apenas suma 61 minutos en sus dos últimos meses en Manchester United, equipo que este domingo derrotó 3-1 a Aston Villa en una nueva fecha de la Premier League.

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Ugarte, de 24 años, entró a los 91' de juego en lugar de Casemiro solo para jugar los minutos restantes de adición.

La última vez que fue titular fue el 11 de enero contra Brighton con el que quedaron eliminados de la FA Cup .

En ese partido se cortó una racha de seis partidos jugados como titular, pero también significó el cese de Ruben Amorim como entrenador del club.

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PREMIER LEAGUE Manchester United encontró el rumbo con Michael Carrick como entrenador, pero Manuel Ugarte no arranca en su consideración

En su lugar llegó Michael Carrick quien nunca lo tuvo en cuenta como titular.

Amorim ya había dirigido a Ugarte en Sporting Cristal, pero los Diablos Rojos encontraron el rumbo con Carrick y ahora son terceros en Premier League, en su mejor campaña de los últimos años.

En el partido que Carrick le dio más minutos, la fecha pasada ante Newcastle United, donde el ex Fénix estuvo 30' en cancha, Manchester United perdió y Carrick cedió su invicto.

Manuel Ugarte con Michael Carrick de entrenador

Fecha Rival Actuación 17 de enero Manchester City 2-0 10 minutos 25 de enero Arsenal 3-2 Banco de suplentes 1° de febrero Fulham 3-2 16 minutos 7 de febrero Tottenham 2-0 4 minutos 10 de febrero West Ham United 1-1 Banco de suplentes 23 de febrero Everton 1-0 Banco de suplentes 1° de marzo Crystal Palace 2-1 Banco de suplentes 4 de marzo Newcastle 1-2 30 minutos 15 de marzo Aston Villa 3-1 1 minuto

El récord de Bruno Fernandes

AFP__20260315__A3CF2D2__v1__MidRes__FblEngPrManUtdAstonVilla Bruno Fernandes y Casemiro AFP

Desprovisto este año de competiciones europeas y eliminado de las copas nacionales, Manchester United está completamente concentrado en la Premier League.

El volante portugués Bruno Fernandes encontró la cabeza del brasileño Casemiro en un córner (52', 1-0) y habilitó al también brasileño Matheus Cunha (71', 2-1), su 16º pase de gol esta temporada en la Premier. Un nuevo récord en el club mancuniano, una asistencia por delante de David Beckham versión 1999-2000.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033204892555235353&partner=&hide_thread=false ¡EL EQUIPO DE CARRICK QUIERE CHAMPIONS! Bruno Fernandes frotó la lámpara, metió una asistencia TOP y Cunha definió a colocar para marcar el 2-1 del Manchester United ante Aston Villa.



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Benjamin Sesko hizo después honor a su reputación de suplente de lujo marcando el tercero de los Diablos Rojos en el 81'.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033207429803004368&partner=&hide_thread=false ¡LO QUE JUEGA ESTE EQUIPO! Benjamin Sesko se dio media vuelta y definió de primera para marcar el 3-1 del United ante Aston Villa.



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"Parecímos un buen equipo. Era un gran partido tras venir de una derrota (contra Newcastle en la 29ª jornada). Los chicos reaccionaron muy bien", valoró el entrenador Carrick.

El técnico, nombrado en enero, sumó una quinta victoria en otros tantos partidos de liga en Old Trafford. Su equipo es tercero con 54 puntos, tres más que Aston Villa.

El equipo dirigido por Unai Emery encadena por su parte un nuevo mal resultado en Premier League, en medio de su doble cita contra Lille en octavos de final de Europa League (victoria 1-0 en la ida).

Los otros dos partidos de Premier League disputados el domingo, Crystal Palace - Leeds y Nottingham Forest - Fulham acabaron en empates a cero.

Brentford (7º) cerrará la jornada el lunes recibiendo al colista Wolverhampton (20º), de Santiago Bueno.

Empate de Tottenham contra Liverpool

Vigente campeón de Europa League pero en plena lucha por la permanencia en Premier League, Tottenham arañó un empate 1-1 contra Liverpool este domingo.

En Anfield, Dominik Szoboszlai anotó su cuarto gol de tiro libre esta temporada en Premier League para abrir el marcador (18') pero el brasileño Richarlison logró el empate en los últimos instantes de partido (90').

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033224777008103760&partner=&hide_thread=false ES COSA SERIA CON LOS TIROS LIBRES: Dominik Szoboszlai y un gran gol para el 1-0 de Liverpool vs. Tottenham. ¡INFALIBLE!



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El resultado mantiene a Liverpool fuera del Top 4, en 5ª posición con 49 puntos. El empate tiene un especial sabor amargo, ya que las derrotas de Aston Villa (4º, 51 puntos) y Chelsea (6º, 48 pts) habrían permitido a los Reds ocupar la cuarta posición en caso de victoria.

Tampoco le sirve en exceso a Tottenham (16º, 30 pts), que sigue a solo una unidad de los puestos de descenso, pero al menos puso fin a una racha de cuatro derrotas desde que Igor Tudor tomó las riendas del equipo.

En grave peligro de caer a la segunda categoría por primera vez desde la temporada 1977-1978, Tottenham encadena 12 partidos de liga sin ganar.

Tabla de posiciones de la Premier League