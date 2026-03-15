Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

La celebración contra el alambrado del hijo de Walter Gargano, tricampeón uruguayo con Peñarol, y el comentario de su mamá Miska; mirá el video

Un domingo diferente para la familia por un festejo del más chico de los hermanos

15 de marzo 2026 - 17:08hs

La familia vivió un domingo muy especial. Su hijo menor, Leo, convirtió un gol para su equipo de baby fútbol y lo celebró contra el tejido ante el aplauso de los espectadores. Se trata de Leo, el menor de los hijos de Walter Gargano, quien fuera tres veces campeón uruguayo con Peñarol.

Miska, la esposa del exfutbolista también de la selección uruguaya campeona de la Copa América 2011 en Argentina, fue la que quiso transmitir el momento, orgullosa del personaje en cuestión.

20260202 Leo Gargano, el hijo menor de Walter Gargano, disfrutó con su papá del título de Peñarol de la Supercopa Uruguaya 2026 ante Nacional, y se llevó un gorrito con el que festejaron los futbolistas: "200 veces más grandes"
Leo Gargano, el hijo menor de Walter Gargano, disfrutó con su papá del título de Peñarol de la Supercopa Uruguaya 2026 ante Nacional, y se llevó un gorrito con el que festejaron los futbolistas:

Leo Gargano, el hijo menor de Walter Gargano, disfrutó con su papá del título de Peñarol de la Supercopa Uruguaya 2026 ante Nacional, y se llevó un gorrito con el que festejaron los futbolistas: "200 veces más grandes"

Cabe recordar que solo en Peñarol, Walter Gargano, fue tricampeón uruguayo con Peñarol en 2017, 2018 y 2021, y dos veces ganador de la Supercopa Uruguaya en 2018 y 2022.

También obtuvo otras dos veces dicho título, pero con Danubio en 2004 y 2006-07.

Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, celebra su gol 
PEÑAROL

La foto que subió Peñarol respondiendo el festejo de Maximiliano Silvera tras besarse el escudo de Nacional, que llevó a la queja de varios hinchas

Nelson Abeijón
FÚTBOL

Previo a enfrentar a Peñarol, Nelson Abeijón renunció como técnico de Cerro que ya tiene a su sustituto

El festejo de Leo Gargano

Leo Gargano tiene ocho años y en esta temporada cumple nueve, por lo que es el menor de los tres hijos de Walter Gargano, luego de Matías y Thiago.

Este domingo, su equipo jugó en una cancha de baby fútbol situada en el barrio de Malvín, que se encuentra enfrente al Molino de Pérez

Leo fue el encargado de patear un penal y lo hizo muy bien con un zurdazo fuerte, que venció las manos del arquero que se tiró bien.

De allí salió corriendo con todo hacia el alambrado para festejar, y con el impulso, lo movió todo, ante el aplauso de los espectadores.

Su mamá Miska comentó enseguida en sus redes: "Este personaje me mata".

Temas:

Walter Gargano Peñarol Miska Gargano Supercopa Uruguaya Campeonato Uruguayo Danubio

Seguí leyendo

Las más leídas

Nelson Abeijón
FÚTBOL

Previo a enfrentar a Peñarol, Nelson Abeijón renunció como técnico de Cerro que ya tiene a su sustituto

Maximiliano Olivera celebra su gol, que le dio la victoria a Peñarol contra Albion
APERTURA

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura después de la victoria de Peñarol contra Albion: el carbonero comparte la punta con Racing

Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, celebra su gol 
PEÑAROL

La foto que subió Peñarol respondiendo el festejo de Maximiliano Silvera tras besarse el escudo de Nacional, que llevó a la queja de varios hinchas

Leo Gargano celebra su gol ante el tejido
FÚTBOL

La celebración contra el alambrado del hijo de Walter Gargano, tricampeón uruguayo con Peñarol, y el comentario de su mamá Miska; mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos