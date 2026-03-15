La celebración contra el alambrado del hijo de Walter Gargano, tricampeón uruguayo con Peñarol, y el comentario de su mamá Miska; mirá el video
Un domingo diferente para la familia por un festejo del más chico de los hermanos
15 de marzo 2026 - 17:08hs
La familia vivió un domingo muy especial. Su hijo menor, Leo, convirtió un gol para su equipo de baby fútbol y lo celebró contra el tejido ante el aplauso de los espectadores. Se trata de Leo, el menor de los hijos de Walter Gargano, quien fuera tres veces campeón uruguayo con Peñarol.
Miska, la esposa del exfutbolista también de la selección uruguaya campeona de la Copa América 2011 en Argentina, fue la que quiso transmitir el momento, orgullosa del personaje en cuestión.
Cabe recordar que solo en Peñarol, Walter Gargano, fue tricampeón uruguayo con Peñarol en 2017, 2018 y 2021, y dos veces ganador de la Supercopa Uruguaya en 2018 y 2022.
También obtuvo otras dos veces dicho título, pero con Danubio en 2004 y 2006-07.