Qatar enfrentará hoy viernes 12 de junio a Suiza por la primera fecha del Grupo B del Mundial FIFA 2026.
El encuentro que se disputará en el Estadio Bahía de San Francisco desde las 16 horas (hora uruguaya), contará con el arbitraje del hondureño Saíd Martínez.
Qatar vs Suiza
Qatar vs. Suiza, por la Copa Mundial FIFA 2026: horario y dónde ver EN VIVO
La tercera jornada de la Copa del Mundo 2026 continuará con el choque entre Brasil vs. Marruecos por el Grupo C en el Estadio Nueva York, Haití vs. Escocia por Grupo C en el Estadio Boston y Australia vs. Turquía por el Grupo D en el Estadio BC Place Vancouver.
Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy sábado 13 de junio y a qué hora?
La tercera jornada del Mundial 2026 tendrá los siguientes encuentros:
- 16:00 - Qatar vs. Suiza - Grupo B (hora Uruguay)
- 19:00 - Brasil vs. Marruecos - Grupo C (hora Uruguay)
- 22:00 - Haití vs. Escocia - Grupo C (hora Uruguay)
- 01:00 - Australia vs. Turquía - Grupo D (hora Uruguay)
Dónde ver Qatar vs. Suiza: transmisión EN VIVO
- 16:00 - Catar v Suiza – Grupo B - Estadio Bahía de San Francisco Dsports
Fixture completo del Mundial 2026
Jueves 11 de junio
- 16:00 – México (2) vs. Sudáfrica (0) – Grupo A – Estadio Ciudad de México
- 23:00 – Corea del Sur (2) vs. República Checa (1)– Grupo A – Guadalajara
Viernes 12 de junio
- 16:00 – Canadá vs. Bosnia – Grupo B – Toronto
- 22:00 – Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Ángeles
Sábado 13 de junio
- 16:00 – Qatar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco
- 19:00 – Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Nueva York/Nueva Jersey
- 22:00 – Haití vs. Escocia – Grupo C – Boston
Domingo 14 de junio
- 01:00 – Australia vs. Turquía – Grupo D – Vancouver
- 14:00 – Alemania vs. Curazao – Grupo E – Houston
- 17:00 – Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas
- 20:00 – Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Filadelfia
- 23:00 – Suecia vs. Túnez – Grupo F – Monterrey
Lunes 15 de junio
- 13:00 – España vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta
- 16:00 – Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Seattle
- 19:00 – Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Miami
- 22:00 – Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Los Ángeles
Martes 16 de junio
- 16:00 – Francia vs. Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey
- 19:00 – Irak vs. Noruega – Grupo I – Boston
- 22:00 – Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City
Miércoles 17 de junio
- 01:00 – Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco
- 14:00 – Portugal vs. RD Congo – Grupo K – Houston
- 17:00 – Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Dallas
- 20:00 – Ghana vs. Panamá – Grupo L – Toronto
- 23:00 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Ciudad de México
Jueves 18 de junio
- 13:00 – República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta
- 16:00 – Suiza vs. Bosnia – Grupo B – Los Ángeles
- 19:00 – Canadá vs. Qatar – Grupo B – Vancouver
- 22:00 – México vs. Corea del Sur – Grupo A – Guadalajara
Viernes 19 de junio
- 16:00 – Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle
- 19:00 – Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston
- 22:00 – Brasil vs. Haití – Grupo C – Filadelfia
Sábado 20 de junio
- 01:00 – Turquía vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco
- 14:00 – Países Bajos vs. Suecia – Grupo F – Houston
- 17:00 – Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto
- 21:00 – Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City
Domingo 21 de junio
- 01:00 – Túnez vs. Japón – Grupo F – Monterrey
- 13:00 – España vs. Arabia Saudita – Grupo H – Atlanta
- 16:00 – Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Ángeles
- 19:00 – Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami
- 22:00 – Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – Vancouver
Lunes 22 de junio
- 14:00 – Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas
- 18:00 – Francia vs. Irak – Grupo I – Filadelfia
- 21:00 – Noruega vs. Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey
Martes 23 de junio
- 00:00 – Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco
- 14:00 – Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston
- 17:00 – Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston
- 20:00 – Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto
- 23:00 – Colombia vs. RD Congo – Grupo K – Guadalajara
Miércoles 24 de junio
- 16:00 – Suiza vs. Canadá – Grupo B – Vancouver
- 16:00 – Bosnia vs. Qatar – Grupo B – Seattle
- 19:00 – Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta
- 22:00 – República Checa vs. México – Grupo A – Ciudad de México
- 22:00 – Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Monterrey
Jueves 25 de junio
- 17:00 – Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Nueva York/Nueva Jersey
- 17:00 – Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – Filadelfia
- 20:00 – Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Kansas City
- 20:00 – Japón vs. Suecia – Grupo F – Dallas
- 23:00 – Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Ángeles
- 23:00 – Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco
Viernes 26 de junio
- 16:00 – Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston
- 16:00 – Senegal vs. Irak – Grupo I – Toronto
- 21:00 – Uruguay vs. España – Grupo H – Guadalajara
- 21:00 – Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Houston
Sábado 27 de junio
- 00:00 – Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Vancouver
- 00:00 – Egipto vs. Irán – Grupo G – Seattle
- 18:00 – Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – Nueva York/Nueva Jersey
- 18:00 – Croacia vs. Ghana – Grupo L – Filadelfia
- 20:30 – Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami
- 20:30 – RD Congo vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta
- 23:00 – Jordania vs. Argentina – Grupo J – Dallas
- 23:00 – Argelia vs. Austria – Grupo J – Kansas City
¿Dónde ver el Mundial 2026 EN VIVO?
Los partidos de hoy sábado 13 de junio contarán con la transmisión EN VIVO a través de Canal 5, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Flow, DirecTV y la plataforma DSports/DGO, que cuentan con derechos de transmisión para el torneo en Uruguay.