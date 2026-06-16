La selección uruguaya volvió a entrenar luego del empate ante Arabia Saudita en el Mundial 2026: el relax de los titulares y ejercicios para los suplentes

Tras volver de Miami cerca de la medianoche del martes, la selección uruguaya realizó su primer entrenamiento en Playa del Carmen , México, tras el empate 1-1 ante Arabia Saudita en el debut de la celeste en el Grupo H del Mundial 2026 .

Según informaron distintas fuentes a Referí, esta vez la práctica abierta de la selección a la prensa contó con todos los jugadores en la zona de entrenamiento , pero los titulares y aquellos que contaron con varios minutos no realizaron ejercicios en cancha.

En cambio, durante el tiempo que los periodistas estuvieron en el lugar se pudo a ver a estos futbolistas en un momento de relajación . Entre ellos, Darwin Núñez y Federico Valverde estaban sentados al costado de la cancha, el segundo entre dos heladeritas y el primero arriba de una de ellas.

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El resto de los titulares, junto a Juan Manuel Sanabria y Agustín Canobbio que entraron tras el entretiempo, estaban dentro del gimnasio ubicado al costado del campo de juego charlando en distintas rondas , todo como parte del regenerativo post partido.

En tanto, los suplentes y tres de los jugadores que ingresaron menos minutos, Nicolás de la Cruz, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre, realizaron trabajos en cancha. El primero ingresó a los 71 minutos en lugar de Manuel Ugarte, el segundo a los 80 por Maximiliano Araújo(automáticamente después de su gol) y el tercero entró para los descuentos sustituyendo a Federico Viñas.

Por primera vez se vio a algún jugador de la selección realizando ejercicios con pelota durante los entrenamientos abiertos en México. Los futbolistas mencionados se dividieron en dos grupos y esquivaron obstáculos con el balón durante algunos minutos.

IMG_0805 Rodrigo Aguirre esquiva obstáculos con la pelota. Detrás, Federico Valverde conversa con dos integrantes del cuerpo técnico Foto: cedida a El Observador

Al final, los mismos deportistas terminaron la sesión de 15 minutos para la prensa con algunas corridas al largo del campo de juego.

Como ya informó Referí horas atrás, ningún jugador tuvo complicaciones físicas en el encuentro ante Arabia, por lo que los 24 futbolistas que estuvieron disponibles para ese encuentro están a la orden para el cruce ante Cabo Verde, el próximo domingo 21 de junio en Miami.

Los únicos futbolistas que se sabe que no estarán en ese partido serán los que tampoco estuvieron para el primero: Ronald Araujo, que se recupera del micro desgarro, y Giorgian de Arrascaeta, con su desgarro y su fractura de clavícula.

Jorge Giordano, director de Selecciones de la AUF, dijo en conferencia de prensa la semana pasada que en la AUF esperan que ambos lleguen al encuentro ante España, el último de la fase de grupos.