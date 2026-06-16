El exhaustivo control de seguridad que le hicieron a la selección uruguaya, con perro incluido, en la previa del partido y la reacción de Manuel Ugarte

La selección uruguaya tuvo un exhaustivo control de seguridad en la previa del partido debut en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, ante Arabia Saudita que se jugó este lunes en Arabia Saudita.
Los jugadores celestes tuvieron que formar antes de subir al ómnibus y sus equipajes fueron revisados por la policía estadounidense.
El exhaustivo control de seguridad que le hicieron a la selección uruguaya
El exhaustivo control de seguridad que le hicieron a la selección uruguaya
Incluso se utilizó a un perro policía para que controlara bolsos y valijas.
Los futbolistas celestes, vestidos con sus trajes para el partido, observaron con atención lo que ocurría, algunos con sonrisas.
El exhaustivo control de seguridad que le hicieron a la selección uruguaya
El exhaustivo control de seguridad que le hicieron a la selección uruguaya
Por su parte, Manuel Ugarte miró fijo a la cámara que lo filmaba con los brazos cruzados, como molesto, sin entender lo que pasaba.
Estos controles han sido rutinarios en este Mundial 2026, sobre todo en Estados Unidos, tal como se ha visto con varas selecciones.