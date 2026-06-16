La autocrítica de la selección uruguaya tras su mal primer tiempo ante Arabia Saudita en el Mundial 2026: "No jugamos como habíamos trabajado", lamentó Valverde

La selección uruguaya fue autocrítica con el mal primer tiempo que realizó en el debut por el Mundial 2026 ante Arabia Saudita , que terminó con empate 1-1 . El capitán celeste, Federico Valverde , reconoció que al equipo le faltó "paciencia" y practicar lo que habían "trabajado" en la preparación para el torneo.

"El primer tiempo no jugamos como habíamos trabajado. No es lo que buscábamos, creo que nos apresuramos mucho , queríamos ganar desde el primer minuto, capaz había que tener un poco más de paciencia, hacer nuestro juego . La segunda parte mejoramos mucho , cambio todo, la mentalidad. Presionamos más, empujamos más, eso y el apoyo de la gente", expresó Valverde en la primera entrevista de la zona mixta post partido.

Minutos después, el volante del Real Madrid volvió a hablar y afirmó que en la interna deberán "ser autocríticos de lo que fue el primer tiempo", pero también "quedarse con lo que se hizo en el segundo", y "trabajar" para no volver a tener otro mal arranque de partido.

Embed View this post on Instagram Shared post on Time Televizia

Otro que se refirió al flojo arranque fue Manuel Ugarte, que habló sobre la charla de Marcelo Bielsa en el entretiempo. Según el centrocampista, el entrenador argentino le remarcó que estaban "jugando un mundial, y que el debut siempre es feo".

"Por suerte cambiamos la imagen en el segundo tiempo", expresó Ugarte, que cree que Uruguay mereció ganar, y también se quedó con lo realizado en el segundo tiempo. "El golero de Arabia hizo un gran partido. Tuvimos varias oportunidades, necesitamos crear más y finalizar mejor", sentenció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ObservadorUY/status/2066724325193888153?s=20&partner=&hide_thread=false "MERECIMOS GANAR"



Manuel Ugarte habló tras el empate contra Arabia. La selección uruguaya empató 1 a 1 en el debut del Mundial 2026.



"Por suerte cambiamos la imagen en el segundo tiempo, nos quedamos con eso”, consideró el actual jugador del Manchester.



… pic.twitter.com/LufnlCUS7u — El Observador Uruguay (@ObservadorUY) June 16, 2026

Rodrigo Aguirre, en tanto, valoró que la selección lo intentó "hasta el último minuto" del partido, y valoró que a pesar de que el plantel quería la victoria se va de todas formas con "buenas sensaciones".

El delantero también mostró su felicidad porque debutó en un Mundial este lunes, un "sentimiento inexplicable" y un "orgullo muy grande" por su pasado y porque su familia estaba en el estadio para verlo.

Al ser consultado sobre si Uruguay es el equipo del primer tiempo o el del segundo, respondió: "Es el primer partido, todos queremos ganar. Somos un equipo solo, solo que a veces cuestan mas las cosas al principio que al final".